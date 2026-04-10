વૈશ્વિક તેલના સંક્ટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર; જાણો ગુજરાત સહિત મુખ્ય શહેરોમાં લેટેસ્ટ કિંમત
Petrol Diesel Price Today: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભારે તણાવ અને કાચા તેલની કિંમતામાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે કંપનીઓએ 10 એપ્રિલ 2026માટે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરી દીધા છે. રાહતની વાત એ છે કે વૈશ્વિક કટોકટી કે જ્યારે પણ બજારની કિંમત સ્થિર બને છે.
Petrol Diesel Price Today: ભારતીય તેલ કંપનીઓએ આજે 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ નવા ઇંધણ ભાવની જાહેરાત કરી દીધી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો આવ્યા બાદ પણ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. સરકાર અને તેલ કંપનીઓ હાલમાં ભાવ વધારાનો બોજ સહન કરી રહી છે જેથી જનતાને કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ ન પડે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો ખેલ
મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવે વૈશ્વિક ચિંતાઓ વધારી છે. વિશ્વનું લગભગ 20% તેલ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પસાર થાય છે. ઈરાનની તેને બંધ કરવાની ધમકીએ વૈશ્વિક બજારમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $96 થી ઉપર પહોંચી ગયા છે.
6 વાગે બદલાઈ જાય છે ભાવ, આ રીતે ચેક કરો તમારા શહેરનો ભાવ
ભારતમાં રોજ સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ પેટ્રોલ-ડીઝલના કિમતો અપડેટ કરવામાં આવે છે. તમે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલથી એક મેસેજ મોકલીને પણ લેટેસ્ટ ભાવ જાણી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, ઈન્ડેન માટે 'RSP <ડીલર કોડ>' લખીને 9224992249 પર મોકલી દો..
દિલ્હીથી મુંબઈ સુધી; મહાનગરોમાં આજે શું છે કિંમતો?
દેશના મુખ્ય મહાનગરોમાં આજે ઈંધનના ભાવ આ પ્રકારે છે. દિલ્હી: પેટ્રોલ ₹94.72 | ડીઝલ ₹87.62 મુંબઈ: પેટ્રોલ ₹104.21 | ડીઝલ ₹92.15 કોલકાતા: પેટ્રોલ ₹103.94 | ડીઝલ ₹90.76 ચેન્નાઈ: પેટ્રોલ ₹100.75 | ડીઝલ ₹92.34
બેંગ્લુરુ, હૈદરાબાદ અને જયપુર; અહીં ખિસ્સા પર પડશે કેટલી અસર?
દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતના અન્ય મુખ્ય શહેરોમાં પણ ભાવ સ્થિર રહ્યા: હૈદરાબાદ: પેટ્રોલ ₹407.46 | ડીઝલ ₹95.70 બેંગલુરુ: પેટ્રોલ ₹102.92| ડીઝલ ₹89.02 જયપુર: પેટ્રોલ ₹104.72 | ડીઝલ ₹90.21 લખનૌ: પેટ્રોલ ₹94.69 | ડીઝલ ₹87.80
તેલ કંપનીઓ સહન કરી રહી છે નુકસાન, ગ્રાહકોને મળી રહી છે રાહત
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતમાં તેલ કંપનીઓ આ અસ્થિરતાને શોષી રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ફુગાવાને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે સરકાર હાલમાં છૂટક ભાવમાં કોઈ મોટા ફેરફાર કરવાનું ટાળી રહી છે.
આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ (10 એપ્રિલ 2026)
|શહેર
|પેટ્રોલ (પ્રતિ લીટર)
|ડીઝલ (પ્રતિ લીટર)
|અમદાવાદ
|₹94.49
|₹90.16
|નવી દિલ્હી
|₹94.77
|₹87.67
|મુંબઈ
|₹103.54
|₹90.03
|કોલકાતા
|₹105.41
|₹92.02
|ચેન્નાઈ
|₹101.23
|₹92.81
|નોઈડા
|₹94.74
|₹87.81
|ગુડગાંવ
|₹95.51
|₹87.98
|બેંગલુરુ
|₹102.96
|₹90.99
|જયપુર
|₹104.72
|₹90.21
|લખનૌ
|₹94.84
|₹87.98
|પટના
|₹105.59
|₹91.82
|ગુજરાત
|₹94.70
|₹90.65
આજે તમારા શહેરમાં LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ (10 એપ્રિલ 2026)
|શહેર
|ઘરેલુ સિલિન્ડર (14.2 KG)
|કોમર્શિયલ સિલિન્ડર (19 KG)
|અમદાવાદ
|₹910.00
|₹2022.50
|પટના
|₹1011.00
|₹2365.00
|લખનૌ
|₹950.50
|₹2201.00
|કોલકાતા
|₹939.00
|₹2208.00
|ચેન્નાઈ
|₹928.50
|₹2246.50
|જયપુર
|₹916.50
|₹2031.00
|મુંબઈ
|₹912.50
|₹2031.00
