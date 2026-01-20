Stock Market Crash: એક જ ઝટકામાં 10 લાખ કરોડ સ્વાહા ! આજે બજાર કેમ થયું ક્રેશ? સેન્સેક્સમાં 1000 પોઈન્ટનો ઘટાડો !
Stock Market Crash: શેરબજારમાં અચાનક નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આજે સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 353 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો. રોકાણકારોને 10 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
Trending Photos
Stock Market Crash: ભારતીય શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે ભારે નુકસાન જોવા મળ્યું હતું. મંગળવારે, સેન્સેક્સ 1,065 પોઈન્ટ ઘટીને 82,180.47 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 353 પોઈન્ટ ઘટીને 25,232.50 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ 487 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો. જોકે, ઇન્ટ્રાડે દરમિયાન, સેન્સેક્સ 1,200 પોઈન્ટ ઘટીને અને નિફ્ટી 400 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો. આ તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, મંગળવારે રોકાણકારોએ 10.12 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા.
ટોચના 30 BSE શેરોમાંથી, HDFC બેંક સિવાયના તમામ 29 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. સૌથી મોટો ઘટાડો ઝોમેટોનો હતો, જે 4 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો. આ પછી, બજાજ ફાઇનાન્સ, સન ફાર્મા, ઇન્ડિગો, રિલાયન્સ અને TCS જેવા શેરોમાં ધટાડો થયો હતો.
રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું
સોમવારે, BSE માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન 465.68 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું, પરંતુ આજે તે ઘટીને 455.72 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું. આ એક જ દિવસમાં 10.12 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન દર્શાવે છે.
બધા સેક્ટર લાલ નિશાનમાં બંધ થયા
NSE પર બધા સેક્ટર લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા. રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર 5 ટકાથી વધુ ઘટ્યું. આ પછી, ઓટો ક્ષેત્ર 2.50 ટકા, નાણાકીય ક્ષેત્ર 1.4 ટકા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ લગભગ 1 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
શેરબજાર કેમ ઘટ્યું?
મંગળવારે IT શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. રોકાણકારોએ આ શેરોનું ભારે વેચાણ કર્યું, જેના કારણે બેન્ચમાર્ક બે મહિનાથી વધુ સમયગાળામાં તેના સૌથી લો લેવલે પહોંચી ગયો. વિપ્રોના શેર 3 ટકા અને LTIMindtreeના શેર 6 ટકા ઘટ્યા.
નવા ટેરિફ ડરે વૈશ્વિક ભાવનાને નબળી પાડી છે અને વૈશ્વિક બજારોમાં વેપાર યુદ્ધનો ભય ઉભો કર્યો છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ પર યુએસનું વધુ નિયંત્રણ લાવવાના પ્રયાસમાં 8 EU સભ્ય દેશો પર નવા ટેરિફની ધમકી આપી છે. ફ્રાન્સે 200 ટકા ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપી છે.
વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચવાલીથી બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર ભારે અસર પડી, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)એ સતત દસમા સત્રમાં તેમની ચોખ્ખી વેચવાલી ચાલુ રાખી. સોમવારે, FIIએ આશરે 3,263 કરોડ રૂપિયાના ઇક્વિટી વેચ્યા હતા.
રોકાણકારો સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યા છે. મંગળવારે, સોનાનો ભાવ પહેલી વાર પ્રતિ ઔંસ 4,700 ડોલરને વટાવી ગયો, જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુરોપિયન સાથી દેશો પર વધારાના ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપ્યા બાદ ચાંદી રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે