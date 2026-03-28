ટિકિટથી લઈને ટેક્સ સુધી! 1 એપ્રિલથી થશે 10 મોટા ફેરફાર, તમારા પર પડશે સીધી અસર
1 April 2026 financial changes: 1 એપ્રિલ 2026થી નવો ટેક્સ કાયદો લાગૂ થશે અને સાથે રેલવે ટિકિટ બુકિંગ, બેન્કિંગ, એટીએમ અને પાન કાર્ડ સાથે જોડાયેલા નિયમો બદલાવાના છે, જેની સીધી અસર તમારી આર્થિક સ્થિતિ પર પડી શકે છે.
- નવા નાણાકીય વર્ષથી થશે મોટા ફેરફાર
1 એપ્રિલથી નવું નાણાકીય વર્ષ શરુ થઈ રહ્યું છે અને આ સાથે કેટલાક નિયમમાં ફેરફાર થશે જેની સીધી અસર લોકોના ખિસ્સા પર પડશે. આ ફેરફાર માત્ર બજેટ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ જૂના આવકવેરા કાયદા 1961ની વિદાય થઈ રહી છે અને તેની જગ્યાએ નવો આવકવેરા કાયદો 2025 લાગૂ થશે. તો બેન્કિંગ અને રેલવેના 1 એપ્રિલથી લાગૂ થનારા નવા નિયમોએ સામાન્ય વ્યક્તિની ચિંતા વધારી છે. હવે ટ્રેન ટિકિટ કેન્સલ કરાવવા પર રિફંડના નિયમો કડક થશે અને ATMમાંથી રોકડ ઉપાડ મોંઘો પડી શકે છે. પાન કાર્ડ માટે ડોક્યુમેન્ટમાં ફેરફાર અને રસોઈ ગેસની કિંમતમાં સંભવિત ફેરફાર સીધા તમારા બજેટ પર અસર કરશે. આ 10 મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોને સમજવા જરૂરી છે, જેથી તમે તમારૂ નાણાકીય પ્લાનિંગ કરી શકો.
1. નવો આવકવેરા કાયદો લાગૂ થશે
જૂનો આવકવેરા કાયદો 1961 હવે ઈતિહાસ બની જશે. નવો ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 2025, 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થઈ જશે. તેમાં શબ્દાવલીને સરળ બનાવવામાં આવી છે. પહેલા ઉપયોગ થનાર અસેસમેન્ટ ઈયર (AY) અને પ્રિવિયસ ઈયર (PY) ની જગ્યાએ હવે માત્ર ટેક્સ ઈયરનો ઉપયોગ થશે. તેનાથી ટેક્સ ફાઇલિંગને સમજવું સરળ થઈ જશે. કાયદામાં અન્ય ફેરફાર પણ કરવામાં આવ્યા છે.
2. વધુ ટેક્સ રિબેટનો ફાયદો
નવા ટેક્સ રિઝીમમાં હવે વાર્ષિક 12 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા લોકોએ ઝીરો ટેક્સ આપવો પડશે. સેક્શન 87A હેઠળ રિબેટ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. તેનાથી મિડલ ક્લાસને મોટી રાહત મળશે. પહેલા આ મર્યાદા ઓછી હતી, પરંતુ હવે 12 લાખ સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં. આ ફેરફારથી સામાન્ય લોકોને ફાયદો થશે.
3. TDS ફોર્મમાં ફેરફાર
1 એપ્રિલ 2026થી ફોર્મ 16 અને ફોર્મ 16A ને હટાવી દેવામાં આવશે. તેની જગ્યાએ ફોર્મ 130 અને ફોર્મ 131 આવશે. ફોર્મ 130 પગારવાળા TDS સર્ટિફિકેટ માટે હશે, જ્યારે ફોર્મ 131 નોન-સેલેરી પેમેન્ટ્સ માટે. જારી કરવાની ટાઇમ પણ બદલાઈ જશે જેથી કમ્પ્લાયન્સ સરળ હોય અને ટેક્સ ફાઇલિંગમાં ક્લેરિટી રહે.
4. LPG સિલિન્ડરોની કિંમતમાં સંશોધન
ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતો 1 એપ્રિલે રિવાઇઝ થઈ શકે છે. અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક પડકાર વધ્યા છે. તેનાથી સપ્લાય પર અસર પડી છે. કિંમતોમાં ફેરફારથી સામાન્ય લોકો પર અસર થઈ શકે છે.
5. PAN કાર્ડનો નિયમ કડક
PAN કાર્ડ બનાવવા કે અપડેટ કરવાના નિયમ હવે કડક થઈ જશે. આવકવેરા વિભાગ હવે માત્ર આધારને ડેટ ઓફ બર્થનો પૂરાવો માનશે નહીં. ક્લાસ 10નું સર્ટિફિકેટ, પાસપોર્ટ, બર્થ સર્ટિફિકેટ, ચૂંટણી આઈડી જેવા દસ્તાવેજ હવે જરૂરી હશે. તેનાથી નકલી પાન બનાવવામાં મુશ્કેલી થશે અને પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શી બનશે.
6. CNG, PNG અને ATF ની કિંમતોમાં ફેરફાર
CNG, PNG અને એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુલ (ATF) ની કિંમતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જો કિંમત વધે તો તેની અસર પરિવહન પર પડશે. ઈંધણની મોંઘવારીથી સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને ખર્ચ પર અસર થશે.
7. ATM ઉપાડના ચાર્જ વધશે
HDFC બેંક 1 એપ્રિલ 2026થી UPI ATM વિડ્રોલને પણ ફ્રી લિમિટમાં સામેલ કરશે. જો મહિનામાં 5 ટ્રાન્ઝેક્શનથી વધુ થઈ ગયા તો બાદના દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર 23 રૂપિયા ચાર્જ લાગશે. આ રીતે બેંક મેટ્રો શહેરોમાં 3 અને નોન-મેટ્રોમાં 5 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન આપશે.
8. દૈનિક ઉપાડની ઓછી મર્યાદા
પંજાબ નેશનલ બેંકએ કેટલાક ડેબિડ કાર્ડ્સ પર દૈનિક ATM કેશ વિડ્રોલની લિમિટ ઘટાડી છે. પહેલા 1 લાખ સુધી ઉપાડનાર કાર્ડ હવે 50 હજાર કે 75000 સુધી સીમિત થઈ જશે. આ ફેરફાર સુરક્ષા માટે કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેનાથી ગ્રાહકોને થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે.
9. ટ્રેન ટિકિટના નિયમમાં ફેરફાર
ભારતીય રેલવે હવે ટ્રેન ઉપડવાની 8 કલાકની અંદર ટિકિટ કેન્સલ કરનારને ઝીરો રિફંડ આપશે. પહેલા આ સમયમર્યાદા 4 કલાક હતી. હવે અંતિમ સમયમાં ટિકિટ કેન્સલ કરાવવાથી કોઈ પૈસા પરત મળશે નહીં. તેનાથી યાત્રાનું પ્લાનિંગ પહેલા કરવું પડશે.
10. ટ્રેન ટિકિટ રિફંડ સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર
ટ્રેન ટિકિટ કેન્સલ કરાવવાના નિયમમાં પણ ફેરફાર થયો છે અને હવે રિફંડ અલગ રીતે મળશે. જો તમે ટ્રેન છૂટવાના 8થી 24 કલાક પહેલા ટિકિટ કેન્સલ કરો છો તો તમને 50 ટકા પૈસા પરત મળશે. 24થી 72 કલાક પહેલા કેન્સલ કરવા પર 25 ટકા કાપી લેવામાં આવશે. જો તમે 72 કલાક પહેલા ટિકિટ કેન્સલ કરો તો પણ બધા પૈસા પરત મળશે નહીં, પરંતુ મહત્તમ કેન્સલેશન ચાર્જ કપાશે.
તેમાંથી મોટા ભાગના ફેરફાર ખાસ કરી ટેક્સ સુધાર, ફોર્મમાં ફેરફાર અને બેન્કિંગ ચાર્જના નિયમ પહેલાથી કન્ફર્મ થઈ ગયા છે. નાણાકીય એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે સામાન્ય લોકોએ આ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
