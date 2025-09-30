New Rules From October: ઓક્ટોબરમાં બદલાશે 10 મોટા નિયમ, જાણો તમારા પર શું થશે અસર
New Rules From October: 1 ઓક્ટોબરથી LPG, ટ્રેન ટિકિટ, UPI, પેન્શન, ઓનલાઇન ગેમિંગ અને પોસ્ટ સેવાના નિયમમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે.
New Rules From October: ઓક્ટોબર 2025 ઘણા નવા નિયમો સાથે શરૂ થવાનો છે. કેટલાક ફેરફાર સીધા તમારા દૈનિક જીવન અને નાણાકીય પ્લાનિંગ પર અસર કરી શકે છે. આ ફેરફાર LPG, ટ્રેન ટિકિટ, યુપીઆઈ, પેન્શન સ્કીમ, ઓનલાઇન ગેમિંગ અને બેન્કિંગ જેવી વસ્તુથી જોડાયેલા છે. આવો જાણીએ ઓક્ટોબર મહિનામાં કયા-કયા નિયમ બદલાશે.
1. LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર
1 ઓક્ટોબરથી ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ એલપીજી અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ બદલશે. ઘરેલું સિલિન્ડરના ભાવ છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી સ્થિર છે.
2. ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગના નિયમમાં ફેરફાર
હવે રિઝર્વેશન ખુલતા પહેલા 15 મિનિટ માત્ર તે લોકો ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરી શકશે, જેનું આધાર કાર્ડ વેરિફાઇ થઈ ગયું છે. આ નિયમ પહેલા માત્ર તત્કાલ ટિકિટ માટે હતો.
3. UPI નું કલેક્ટ રિક્વેસ્ટ ફીચર બંધ
1 ઓક્ટોબરથી UPI એપ્સમાં કોઈ પાસેથી સીધો પૈસા માંગવાનો વિકલ્પ મળશે નહીં. NPCI અનુસાર આ છેતરપિંડી અને ફિશિંગથી બચાવમાં મદદ કરશે.
4. UPI ટ્રાન્ઝેક્શનની લિમિટ વધશે
હવે યુપીઆઈ દ્વારા એકવારમાં 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકાશે. આ રિયલ એસ્ટે, ઈ-કોમર્સ અને વ્યાવસાયિક લેતીદેતી સરળ થશે.
5. UPI ઓટો-પે સુવિધા શરૂ
હવે સબ્સક્રિપ્શન અને બિલ માટે ઓટો-પેનો વિકલ્પ મળશે. દરેક ઓટો-ડેબિટ પર નોટિફિકેશન આવશે અને યુઝર તેને બદલી કે બંધ કરી શકે છે.
6. NPS માં લિમિટ વધી
નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમમાં મહત્તમ માસિક યોગદાન 500 રૂપિયાથી વધી 1000 રૂપિયા થઈ જશે.
7. NPS માં નવી ટિયર સિસ્ટમ
Tier-1: નિવૃત્તિ ફોકસ અને ટેક્સ બેનિફિટ સાથે.
Tier-2: લચીલો વિકલ્પ, ટેક્સ લાભ નહીં.
8. પેન્શન સ્કીમમાં ફેરફાર
NPS, Atal Pension Yojana અને NPS Lite માં નવા નિયમ હશે. સરકારી કર્ચારીઓએ નવો PRAN ખોલવા પર e-PRAN કિટ માટે 18 રૂપિયા આપવા પડશે.
9. ઓનલાઈન ગેમિંગના નિયમ બદલાયા
બધા ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ્સને MeitY થી કાયદેસર લાયસન્સ લેવું પડશે. ઓનલાઇન રિયલ-મની ગેમમાં ભાગ લેવા માટે ન્યૂનતમ ઉંમર 18 વર્ષ હશે.
10. પોસ્ટલ સર્વિસ ચાર્જમાં ફેરફાર
1 ઓક્ટોબરથી સ્પીડ પોસ્ટ ચાર્જ બદલાશે. નવી સુવિધાઓમાં OTP-આધારિત ડિલિવરી, રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેકિંગ, ઓનલાઈન બુકિંગ અને SMS સૂચનાઓનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓને 10% ડિસ્કાઉન્ટ અને નવા બલ્ક ગ્રાહકોને 5% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે.
