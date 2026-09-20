/8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચના 10 મહિના પૂરા થયા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, DA, HRA પર લીધો કોઈ નિર્ણય ?

8th Pay Commission: ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં 8મા નાણાપંચની રચના કરવામાં આવી હતી. આયોગને 18 મહિનાનો કાર્યકાળ હતો, જેમાંથી 10 મહિના પસાર થઈ ગયા છે. હવે, પગારપંચ પાસે બીજા 8 મહિના છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે આ 10 મહિનામાં શું થયું?
વિવિધ શહેરોમાં બેઠકો યોજાઈ
પગારપંચ વિવિધ શહેરોમાં સતત બેઠકો યોજી રહ્યું છે. આયોગ 16થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ચંદીગઢમાં બેઠક યોજાઈ હતી. તે પહેલાં, પગારપંચે ચેન્નાઈ અને પુડુચેરીમાં પણ બેઠકો યોજી હતી. આયોગે દિલ્હી, લખનૌ, ભુવનેશ્વર, કોલકાતા અને જમ્મુમાં પણ બેઠકો યોજી છે.
હવે આગામી બેઠક બેંગલુરુમાં
8મા નાણાપંચની આગામી બેઠક 7 અને 8 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુમાં યોજાવાની છે. આ પછી, કેટલાક અન્ય રાજ્યોમાં પણ 8મા પગાર પંચની બેઠકોનો પ્રસ્તાવ છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારવા પર ભાર
લગભગ દરેક બેઠકમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થાઓએ હાઈ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. કેટલીક સંસ્થાઓએ 8મા પગાર પંચમાંથી લગભગ 4 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ પણ કરી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જેટલો ઊંચો હશે, તેટલો મૂળભૂત પગાર વધારે હશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કમિશન 2નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે, તો લેવલ 1 કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 18,000 રૂપિયાથી વધીને 36,000 રૂપિયા થશે.
DA સંબંધિત માંગણીઓ પણ અલગ અલગ
કેટલાક સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે કર્મચારીઓનો DA 25 ટકા સુધી પહોંચે ત્યારે તેમના મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે. હાલમાં, આવો કોઈ નિયમ નથી. હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 60 ટકા છે. વધુમાં, સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે કમિશન દર 6 મહિને મળેલા ડેટાના આધારે ડીએ નક્કી કરે. હાલમાં, 12 મહિનાની સરેરાશ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
HRAમાં વધારો કરવાની પણ માંગ
સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે એન્ટ્રી-લેવલના કર્મચારીઓને ઉચ્ચ એચઆરએ આપવામાં આવે. દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં વર્તમાન એચઆરએ તેમના માટે પૂરતો નથી. વધુમાં, એન્ટ્રી-લેવલના કર્મચારીઓને જોડીને એક નવું સ્તર બનાવવું જોઈએ.
પરિવાર એકમ વધારીને 5 કરવાની માંગણીઓ પણ વધી રહી છે. કમિશન દ્વારા આમાંથી કેટલી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવશે તે જોવાનું બાકી છે.