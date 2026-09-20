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8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચના 10 મહિના પૂરા થયા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, DA, HRA પર લીધો કોઈ નિર્ણય ?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની હાલમાં દેશના મુખ્ય શહેરોમાં બેઠકો ચાલી રહી છે. આગામી બેઠક બેંગલુરુમાં છે. આ બેઠક ઓક્ટોબરમાં યોજાશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:20 PM IST
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચના 10 મહિના પૂરા થયા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, DA, HRA પર લીધો કોઈ નિર્ણય ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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