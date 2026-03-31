Dividends Stocks: એપ્રિલમાં 11 શેરમાં મળશે કુલ ₹200 નું ડિવિડન્ડ, ચેક કરો રેકોર્ડ ડેટ
Stock Market News: શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. એપ્રિલમાં 11 કંપનીઓ ડિવિડન્ડ આપવાની છે. તેમાં દાવ લગાવી તમે કમાણી કરી શકો છો.
Dividend stocks April 2026: એપ્રિલ 2026 રોકાણકારો માટે ડિવિડન્ડની દ્રષ્ટિએ શાનદાર મહિનો રહેવાનો છે. આ મહિને કુલ 11 કંપનીઓ પોતાના શેરહોલ્ડરને ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. જો બધી કંપનીઓના પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડનો સરવાળો કરીએ તો આશરે 200.79 રૂપિયા પ્રતિ શેર સુધી પહોંચી શકે છે, જે કેશ આવક ઈચ્છનાર રોકાણકારો માટે મોટી તક છે.
2 એપ્રિલ બન્યો ડિવિડન્ડનો સુપર ડે
આ મહિને સૌથી મહત્વનો દિવસ 2 એપ્રિલ છે, જ્યારે ઘણી મોટી કંપનીઓ એક્સ-ડિવિડન્ડ આપશે. TVS Holdings Limited 86 રૂપિયા પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડ આપી રહી છે, જે આ લિસ્ટમાં સૌથી મોટું પેઆઉટ છે. CRISIL Limited ₹28 પ્રતિ શેરનું ફાઇનલ ડિવિડન્ડ આપી રહી છે, જે મજબૂત કેશ ફ્લો અને બિઝનેસ ક્વોલિટીને દર્શાવે છે. તો Chennai Petroleum Corporation Limited ₹8, Sundaram Clayton Limited ₹4.5 और Indian Renewable Energy Development Agency Limited ₹0.60 પ્રતિ શેરનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. આ સિવાય Aster DM Healthcare Limited પણ 0.60 રૂપિયા પ્રતિ શેરનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે.
છેલ્લે સુધી યથાવત રહેશે સિલસિલો
એપ્રિલના બીજા સપ્તાહમાં પણ રોકાણકારોને કમાણીની તક મળશે. CIE Automotive India Limited ₹7 પ્રતિ શેરનું ડિવિડન્ડ આપશે, જ્યારે Schaeffler India Limited ₹35 પ્રતિ શેરનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. મહિનાના અંતમાં ABB India Limited ₹29.59 પ્રતિ શેર અને Vesuvius India Limited ₹1.5 પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડ આપશે.
|કંપની
|ડિવિડન્ડનો પ્રકાર
|ડિવિડન્ડ (%)
|પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડ (₹)
|એક્સ ડેટ
|રેકોર્ડ ડેટ
|ABB India Limited
|Final
|1479.5
|29.59
|30-Apr-2026
|02-May-2026
|Vesuvius India Limited
|Final
|150
|1.50
|30-Apr-2026
|30-Apr-2026
|Schaeffler India Limited
|Final
|1750
|35.00
|23-Apr-2026
|23-Apr-2026
|CIE Automotive India Limited
|Final
|70
|7.00
|22-Apr-2026
|22-Apr-2026
|Shree Worstex Limited
|Interim
|0
|0.00
|06-Apr-2026
|06-Apr-2026
|Indian Renewable Energy Development Agency Limited
|Interim
|6
|0.60
|02-Apr-2026
|02-Apr-2026
|Sundaram Clayton Limited
|Interim
|90
|4.50
|02-Apr-2026
|02-Apr-2026
|TVS Holdings Limited
|Interim
|1720
|86.00
|02-Apr-2026
|02-Apr-2026
|CRISIL Limited
|Final
|2800
|28.00
|02-Apr-2026
|03-Apr-2026
|Chennai Petroleum Corporation Limited
|Interim
|80
|8.00
|02-Apr-2026
|02-Apr-2026
|Aster DM Healthcare Limited
|Interim
|30
|0.60
|02-Apr-2026
|03-Apr-2026
રેકોર્ડ ડેટ મહત્વની
ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે રોકાણકારોએ રેકોર્ડ ડેટ પહેલા શેર પોતાના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં રાખવાનો હોય છે. એક્સ-ડિવિડન્ડ તારીખ સામાન્ય રીતે રેકોર્ડ ડેટના એક દિવસ પહેલા હોય છે. તેનો મતલબ છે કે જે રોકાણકારો એક્સ-ડેટ બાદ શેર ખરીદે છે તેને ડિવિડન્ડનો લાભ મળશે નહીં.
રોકાણકારો માટે શું છે સંકેત
એપ્રિલમાં કુલ 200 રૂપિયાથી વધુનું સંભવિત ડિવિડન્ડ તે દર્શાવે છે કે કંપનીઓનો કેશ ફ્લૂ મજબૂત છે. પરંતુ માત્ર ડિવિડન્ડના આધાર પર રોકાણની રણનીતિ યોગ્ય માનવામાં આવતી નથી. લાંબાગાળાના રોકાણકારોએ એવા શેર પસંદ કરવા જોઈે જ્યાં ડિવિડન્ડની સાથે ગ્રોથની પણ સ્પષ્ટ સંભાવના હોય, જેથી રિટર્ન સંતુલિત રહે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર ડિવિડન્ડ શેરની માહિતી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન છે, તેથી રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો).
