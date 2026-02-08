રોકાણકારો પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ, 13 કંપનીઓ આપી રહી છે ડિવિડન્ડ, આગામી સપ્તાહે રેકોર્ડ ડેટ
Stock Market News: જો તમે શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર દાવ લગાવો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આગામી સપ્તાહે એક નહીં 13-13 કંપનીઓ ડિવિડન્ડ આપવાની છે. જાણો કઈ-કઈ કંપની ડિવિડન્ડ આપશે, કેટલું ડિવિડન્ડ આપશે અને રેકોર્ડ ડેટ કઈ છે.
Dividend Stocks: આગામી સપ્તાહે શેર બજારમાં ડિવિડન્ડનો વરસાદ થવાનો છે. ઘણી કંપનીઓ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ આપવાની છે. જો તમે શેર બજારમાં રોકાણ કરો છો તો આ ડિવિડન્ડ રેકોર્ડ ડેટ તમારા માટે કમાણીની તક લાવી શકે છે. કારણ કે આ તારીખ પહેલા શેર ખરીદી તમે ડિવિડન્ડ મેળવવાના હકદાર બની શકો છો.
આ કંપનીઓ આપશે ડિવિડન્ડ
1. P&G Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 12 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 160 રૂપિયા પ્રતિ શેર
2. Cummins India Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 11 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 20 રૂપિયા પ્રતિ શેર
3. Page Industries Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 11 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 125 રૂપિયા પ્રતિ શેર
4. Goldiam International Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 12 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 2.75 રૂપિયા પ્રતિ શેર
5. Mahanagar Gas Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 12 રૂપિયા પ્રતિ શેર
6. SCI Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 17 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 3.5 રૂપિયા પ્રતિ શેર
7. Sonata Software Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 1.25 રૂપિયા પ્રતિ શેર
8. MRF Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 3 રૂપિયા પ્રતિ શેર
9. SHK Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 1 રૂપિયા પ્રતિ શેર
10. NMDC Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 2.50 રૂપિયા પ્રતિ શેર
11. Shreeleathers Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 1 રૂપિયા પ્રતિ શેર
12. UVDHL Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 13 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 0.20 પૈસા પ્રતિ શેર
13. Apollo Tyres Dividend (રેકોર્ડ ડેટ 10 ફેબ્રુઆરી)
વચગાળાનું ડિવિડન્ડ 3.5 રૂપિયા પ્રતિ શેર
