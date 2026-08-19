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બદલવા જઈ રહ્યો છે બેંકિંગ સાથે જોડાયેલો 135 વર્ષ જૂનો કાયદો, હવે કોર્ટમાં માન્ય રહેશે ડિજિટલ રેકોર્ડ

Bankers Books Evidence Bill 2026: ડિજિટલ બેંકિંગ રેકોર્ડનો ઉપયોગ હવે કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે થઈ શકે છે. બેંકર્સ બુક્સ એવિડન્સ બિલ, 2026ને રાજ્યસભાએ મંજૂર કર્યું છે અને લોકસભા દ્વારા પણ તેને પસાર કરવામાં આવ્યું છે. નવો કાયદો 1891ના જૂના માળખાને બદલે છે અને ઇલેક્ટ્રોનિક, સર્વર, વર્ચ્યુઅલ અને ક્લાઉડ રેકોર્ડને કાનૂની અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ લાવે છે. એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અને ટ્રાન્ઝેક્શન હિસ્ટી જેવા રેકોર્ડ હવે ચોક્કસ શરતો હેઠળ કોર્ટમાં રજૂ કરી શકાય છે. આ ડિજિટલ બેંકિંગના કાનૂની ઉપયોગ માટે માર્ગ સરળ કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:56 AM IST
બદલવા જઈ રહ્યો છે બેંકિંગ સાથે જોડાયેલો 135 વર્ષ જૂનો કાયદો, હવે કોર્ટમાં માન્ય રહેશે ડિજિટલ રેકોર્ડ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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