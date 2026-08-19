/બદલવા જઈ રહ્યો છે બેંકિંગ સાથે જોડાયેલો 135 વર્ષ જૂનો કાયદો, હવે કોર્ટમાં માન્ય રહેશે ડિજિટલ રેકોર્ડ

Bankers Books Evidence Bill 2026: હવે, બેંક ખાતાઓ અને ડિજિટલ ટ્રાન્જેક્શન સંબંધિત રેકોર્ડનો કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે ઉપયોગ કરવો સરળ બનશે. રાજ્યસભાએ 10 ઓગસ્ટના રોજ બેંકર્સ બુક્સ એવિડન્સ બિલ, 2026ને મંજૂરી આપી હતી, જ્યારે લોકસભાએ તેને 5 ઓગસ્ટના રોજ પસાર કર્યો હતો. પ્રસ્તાવિત કાયદો જૂના 1891ના કાનૂની માળખાને બદલશે અને બેંકિંગના બદલાતા ડિજિટલ સ્વભાવને અનુરૂપ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને ક્લાઉડ-આધારિત રેકોર્ડને કાનૂની અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ લાવશે.
આ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારતીય બેંકિંગ સિસ્ટમ છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં કાગળના રેકોર્ડથી આગળ વધીને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ રેકોર્ડ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જૂનો બેન્કર્સ બુક્સ એવિડન્સ એક્ટ એવા સમયે ઘડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ભૌતિક પુસ્તકો, ખાતાવહી અને કાગળના દસ્તાવેજો બેંકિંગનો મુખ્ય આધાર હતા. હવે, બેંકિંગ રેકોર્ડ મોટાભાગે ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ્સ, સર્વર્સ અને ક્લાઉડ પ્લેટફોર્મ પર સ્ટોરેજ થાય છે.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે નાણાકીય ક્ષેત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં ફેરફારોની પણ નોંધ લીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વર્ષોથી બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓનું સ્વરૂપ ઝડપથી બદલાયું છે. NBFCs, ફિનટેક કંપનીઓ, ચુકવણી એગ્રીગેટર્સ અને અન્ય નાણાકીય સેવા પ્રદાતાઓના વધતા પ્રભાવને કારણે જૂના કાનૂની માળખાને અપડેટ કરવાની જરૂરિયાત વધી ગઈ છે.
નવા કાયદામાં ટેકનોલોજીકલ ફેરફારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે
નવા બિલમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર ઇલેક્ટ્રોનિક અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સની કાનૂની માન્યતા છે. બેંકર્સ બુક્સની વ્યાખ્યા હવે પરંપરાગત કાગળના રેકોર્ડ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. બેંક પરિસર, ઓફસાઇટ સર્વર્સ, વર્ચ્યુઅલ સ્થાનો અને ક્લાઉડ સિસ્ટમ્સ પર સંગ્રહિત રેકોર્ડ્સને પણ આવરી લેવામાં આવશે. જૂના કાયદામાં માઇક્રોફિલ્મ અને મેગ્નેટિક ટેપ જેવી તકનીકોનો ઉલ્લેખ હતો, પરંતુ આ માળખું આજની ડિજિટલ બેંકિંગ સિસ્ટમ માટે અપૂરતું હતું. નવા કાયદામાં ટેકનોલોજીકલ ફેરફારો માટે ડિજિટલ રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.
ડિજિટલ રેકોર્ડ હવે કોર્ટમાં સ્વીકાર્ય બનશે
કાયદામાં નિર્ધારિત શરતો હેઠળ, બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારો સંબંધિત ડિજિટલ રેકોર્ડ કોર્ટમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરી શકાય છે. આમાં એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન ઇતિહાસ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક બેંકિંગ રેકોર્ડનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ વાત એ હકીકત દ્વારા વધુ સ્પષ્ટ થાય છે કે આજે મોટાભાગની બેંકિંગ સેવાઓ ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. તેથી, નાણાકીય વિવાદો, છેતરપિંડી અથવા અન્ય કાનૂની બાબતોમાં ડિજિટલ બેંક રેકોર્ડ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા સાબિત થઈ શકે છે.
બેંક અધિકારીઓને પણ મોટી રાહત મળશે
બિલમાં બેંક અધિકારીઓ માટે હાલના રક્ષણાત્મક પગલાં પણ જાળવવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ બેંક કોઈ કેસમાં સીધી પક્ષકાર ન હોય, તો તેના અધિકારીઓને સામાન્ય રીતે ફક્ત રેકોર્ડ રજૂ કરવા અથવા બેંકરોના પુસ્તકો પ્રમાણિત કરવા માટે કોર્ટમાં હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં. જો કે, જો રેકોર્ડની ચોકસાઈ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે અથવા કોર્ટના આદેશ છતાં રેકોર્ડનું નિરીક્ષણ નકારવામાં આવે છે, તો કોર્ટ સંબંધિત રેકોર્ડને સમન્સ મોકલી શકે છે.
નવો કાયદો કેન્દ્ર સરકારને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ સુધી તેનો વ્યાપ વિસ્તારવાની પણ સત્તા આપે છે. ભવિષ્યમાં, NBFCs, વીમા કંપનીઓ, પેન્શન ફંડ્સ અને અન્ય નિયંત્રિત નાણાકીય સંસ્થાઓને પણ આવરી લેવામાં આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, સરકાર આ સંસ્થાઓ માટે અલગ નિયમો, શરતો, અપવાદો અથવા જરૂરી ફેરફારો સ્થાપિત કરી શકે છે. આ ડિજિટલ નાણાકીય રેકોર્ડના ઉપયોગ માટે એક વ્યાપક કાનૂની માળખું બનાવી શકે છે.
બેંક ગ્રાહકો માટે આનાથી શું બદલાવ આવશે?
સરેરાશ બેંક ગ્રાહક માટે, આનો સીધો અર્થ એ થશે કે ખાતા-સંબંધિત ડિજિટલ રેકોર્ડના કાનૂની ઉપયોગનો સ્પષ્ટ આધાર હશે. વિવાદો અથવા કોર્ટ કાર્યવાહીમાં નિર્ધારિત શરતો હેઠળ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અને ટ્રાન્ઝેક્શન ઇતિહાસ જેવા રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ રહેશે.
જો કે, ગ્રાહક ડેટાની ગોપનીયતા અને સુરક્ષા એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો રહેશે. જ્યારે કોર્ટ અથવા અન્ય કાનૂની કાર્યવાહીમાં ડિજિટલ રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ડેટા ઍક્સેસ, અધિકૃતતા અને સુરક્ષા સંબંધિત સ્થાપિત નિયમોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.