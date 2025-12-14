Prev
144 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન, 300ને પાર GMP, ગુજરાતી કંપનીના IPOનું કાલે લિસ્ટિંગ

IPO Listing: આ ગુજરાતી કંપનનીનો IPO લિસ્ટિંગ માટે તૈયાર છે. કંપની આવતીકાલે, 15 ડિસેમ્બરે શેરબજારમાં ડેબ્યૂ કરશે. આ IPO 144 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
 

IPO Listing: ગુજરાતી કંપની કોરોના રેમેડીઝનો IPO આવતીકાલે, 15 ડિસેમ્બરે શેરબજારમાં લિસ્ટિંગ કરશે. IPO ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જેના કારણે રોકાણકારો પહેલા દિવસે નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

GMP 300ને પાર

કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 318 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કોરોના રેમેડીઝનો IPO 1380 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો રોકાણકારો પહેલા દિવસે જ IPOના ભાવની તુલનામાં આશરે 30 ટકાનો ફાયદો મેળવી શકે છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન રિપોર્ટ મુજબ, રોકાણકારોને પ્રતિ લોટ રૂ. 4452 નો નફો થવાની અપેક્ષા છે.

રિટેલ કેટેગરીમાં IPO કેટલો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો?

ત્રણ દિવસના સબ્સ્ક્રિપ્શન સમયગાળા દરમિયાન કોરોના રેમેડીઝ IPO 144.54 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO ને રિટેલ કેટેગરીમાં 30.39 ગણું, QIB કેટેગરીમાં 293.80 વખત અને NII કેટેગરીમાં 220.18 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.

કદ ₹655 કરોડ હતું

કોરોના રેમેડીઝ IPOનું કદ ₹655.37 કરોડ છે. કંપનીએ IPO દ્વારા 62 લાખ શેર જાહેર કર્યા હતા. આ IPO સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર પર આધારિત હતો, એટલે કે હાલના રોકાણકારોએ શેર વેચી દીધા હતા. કંપનીએ IPO દ્વારા કોઈ નવા શેર જારી કર્યા ન હતા.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

કોરોના રેમેડીઝ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,062 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ IPO માટે 14 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. પરિણામે, રિટેલ રોકાણકારોએ ₹14,868ની ઓછી શરત લગાવવી પડી. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર ₹54 નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું.

આ IPO 8 ડિસેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ખુલ્લો હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

