Prev
Next

દેવામાં ડૂબેલી છે દેશની 15% વસ્તી, આ રાજ્યમાં સૌથી ઓછા દેવાદાર, જાણો કોણ છે નંબર 1 ?

Richest state of India: એક સરકારી અભ્યાસ મુજબ, દેશની 15% વસ્તી દેવામાં ડૂબેલી છે. આ અભ્યાસ 2020-21માં રાષ્ટ્રીય બચત ભંડોળ (NSO) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા 78મા બહુવિધ સૂચક સર્વે પર આધારિત છે. શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારો વચ્ચે દેવાદારોની સંખ્યામાં બહુ તફાવત નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:03 PM IST

Trending Photos

દેવામાં ડૂબેલી છે દેશની 15% વસ્તી, આ રાજ્યમાં સૌથી ઓછા દેવાદાર, જાણો કોણ છે નંબર 1 ?

Richest state of India: દેશના દક્ષિણ રાજ્યો ઉત્તરીય રાજ્યો કરતાં વધુ સમૃદ્ધ છે, પરંતુ તેમના પર દેવાનો બોજ પણ વધુ છે. આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલયના દ્વિવાર્ષિક જર્નલ સર્વે મુજબ, દેવાની દ્રષ્ટિએ આંધ્ર પ્રદેશ દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. આ રાજ્યમાં 43.7% વસ્તી દેવામાં ડૂબેલી છે, એટલે કે દર પાંચમાંથી બે લોકો દેવામાં ડૂબેલા છે. 

દક્ષિણ રાજ્યોમાં વધુ સંપત્તિ

Add Zee News as a Preferred Source

જ્યારે તેમા બીજા નંબરે તેલંગાણા (37.2%), કેરળ (29.9%), તમિલનાડુ (29.4%), પુડુચેરી (28.3%) અને કર્ણાટક (23.2%) છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે દક્ષિણ રાજ્યોમાં વધુ સંપત્તિને કારણે, ત્યાંના લોકો વધુ લોન લઈ શકે છે અને ચૂકવી શકે છે.

ગુજરાતના આટલા લોકો દેવામાં ડૂબેલા

દિલ્હીમાં દેવાદારોની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. રાજધાનીમાં ફક્ત 3.4% લોકો દેવામાં ડૂબેલા છે. આ પછી છત્તીસગઢ (6.5%), આસામ (7.1%), ગુજરાત (7.2%), ઝારખંડ (7.5%), પશ્ચિમ બંગાળ (8.5%) અને હરિયાણા (8.9%)નો ક્રમ આવે છે. આ અભ્યાસ 2020-21માં હાથ ધરવામાં આવેલા નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSO)ના 78મા મલ્ટીપલ ઇન્ડિકેટર સર્વે પર આધારિત છે. આ મુજબ, રાષ્ટ્રીય સ્તરે, લગભગ 15% પુખ્ત વયના લોકો દેવામાં ડૂબેલા છે.

દક્ષિણ રાજ્યો શા માટે આગળ છે?

અભ્યાસમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકોને દેવાદાર ગણવામાં આવ્યા હતા, જો તેઓએ સંસ્થાકીય અથવા બિન-સંસ્થાકીય સ્ત્રોતમાંથી ઓછામાં ઓછા 500 રૂપિયાની લોન લીધી હોય. આ મુજબ, શહેરી વિસ્તારોમાં દેવાદારીની સંખ્યા 15% હતી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 14% હતી. 

બેંકો ધિરાણ આપવામાં ઓછી ખચકાટ

એક્સપર્ટ કહે છે કે દક્ષિણ રાજ્યોમાં લોકોની નિકાલજોગ આવક વધુ છે અને તેમનો ક્રેડિટ-ટુ-ડિપોઝિટ રેશિયો પણ અન્ય રાજ્યો કરતા વધારે છે. તેથી, બેંકો ધિરાણ આપવામાં ઓછી ખચકાટ અનુભવે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rich vs Poor statesDelhi indebtnessrichest state of indiaPoorest state of IndiaNorthern vs Southern StatesGujarat indebtnessGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news