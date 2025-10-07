Prev
ટાટાના અવસાન બાદ ન થવાનું થશે ! બે ભાગમાં વહેચાઈ જશે 157 વર્ષ જૂની કંપની, વિવાદનું કારણ શું છે? જાણો


TATA Company Controversy: રતન ટાટાના અવસાન પછી, ટાટા ગ્રુપમાં બધું બરાબર નથી. ટાટા, એક એવું નામ જે વિશ્વાસ જગાડે છે, હાલમાં ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. કંપની ફક્ત વિવાદો માટે જ નહીં પરંતુ છટણી માટે પણ સમાચારમાં છે. એવી બાબતો જે પહેલાં ક્યારેય બની નથી તે જોવા મળી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:24 PM IST

TATA Company Controversy: રતન ટાટાના અવસાન પછી વિશ્વાસ જગાડનાર ટાટા નામ હાલમાં વિવાદમાં ચાલી રહ્યું છે. માત્ર વિવાદો માટે જ નહીં પરંતુ છટણી માટે પણ. દેશની સૌથી જૂની કંપનીઓમાંની એક, 157 વર્ષ જૂના ટાટા ગ્રુપમાં સર્વોચ્ચતા માટે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. રતન ટાટાના અવસાન પછી, નોએલ ટાટા ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન બન્યા, પરંતુ તેઓ ક્યારેય ટાટા ટ્રસ્ટનો વિશ્વાસ પાછો મેળવી શક્યા નથી. લોકો તેમનાથી ગુસ્સે છે. 

પરિસ્થિતિને કારણે ટાટા ટ્રસ્ટમાં બે જૂથો રચાયા છે. ટાટા ગ્રુપમાં સર્વોચ્ચતા માટેનો યુદ્ધ હવે વધુને વધુ આગળ વધી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ છે કે સરકારને ટાટા ગ્રુપના મામલામાં હસ્તક્ષેપ કરવો પડી શકે છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ વિવાદ ટાટા ગ્રુપના કામકાજમાં અવરોધ ન બને તે માટે તે હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે.

શું ચાલી રહ્યું છે ટાટા ટ્રસ્ટમાં ?

નોએલ ટાટાના ચેરમેન તરીકે ટાટા ટ્રસ્ટ ટાટા ગ્રુપમાં 66% હિસ્સો ધરાવે છે. આ ટ્રસ્ટ ટાટાની બધી કંપનીઓના શાસન અને નિયંત્રણ માટે જવાબદાર છે, અને ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન તરીકે, નોએલ ટાટાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. જોકે, નોએલ ટાટા જે રીતે ટાટા સન્સને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તેનાથી ટ્રસ્ટના સભ્યો ગુસ્સે થયા છે, જેના કારણે ટ્રસ્ટમાં બે જૂથો રચાયા છે. બંને જૂથો વચ્ચેનો સંઘર્ષ જાહેર થઈ ગયો છે.

નોએલ ટાટાથી નાખુશ છે લોકો 

નોએલ એન. ટાટા ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન બન્યા છે, પરંતુ લોકો તેમનાથી નાખુશ છે. અગાઉ જે કંઈ જોવા મળ્યું નથી તે હવે જોવા મળી રહ્યું છે. આ ઉથલપાથલના કારણો બોર્ડ નિમણૂકો, માહિતીની ઍક્સેસ અને ટાટા સન્સની લિસ્ટિંગ યોજનાઓ છે. ટાટાની અંદરનો વિવાદ બે મુખ્ય મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં ટાટા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વચ્ચે મતભેદો અને ટાટા સન્સનું લિસ્ટિંગ. RBI એ ત્રણ વર્ષ પહેલાં એક નિયમ ઘડ્યો હતો, જેમાં ટાટા સન્સને બજારમાં લિસ્ટેડ કરાવવાની જરૂર હતી.

વિવાદનું કારણ શું છે?

ટાટા સન્સને ઉચ્ચ સ્તરીય NBFC તરીકે લિસ્ટેડ થવા માટે RBIની સમયમર્યાદાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ કંપનીએ ફરજિયાત લિસ્ટિંગ ટાળવા માટે NBFC તરીકે તેનું રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા માટે પણ અરજી કરી છે. ટાટા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ ટાટા સન્સને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું જોઈએ અને ટ્રસ્ટ વતી કોણ ડિરેક્ટર બનવું જોઈએ તે અંગે વિભાજિત છે. આ વિવાદો લિસ્ટિંગને રોકી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, શાપૂરજી પલોનજી ગ્રુપ જેવા જૂથના અન્ય રોકાણકારો ઝડપી લિસ્ટિંગ ઇચ્છે છે.

નિમણૂક અંગે વિવાદ, સરકારી હસ્તક્ષેપ

નોએલ ટાટા સાયરસના પિતરાઈ ભાઈ મેહલી મિસ્ત્રીની ટ્રસ્ટમાં નિમણૂકનો વિરોધ કરે છે. મેહલી મિસ્ત્રી એમ પલોનજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઓના માલિક પણ છે. નોએલ ટાટા તેમની નિમણૂકની વિરુદ્ધ છે. સાયરસ મિસ્ત્રીના પિતરાઈ ભાઈ મેહલી, રતન ટાટાના કટ્ટર સમર્થક રહ્યા છે. તેમણે તેમના અંતિમ દિવસોમાં પણ તેમની સંભાળ રાખી હતી. 2016 માં જ્યારે રતન ટાટા અને સાયરસ મિસ્ત્રી વચ્ચે મતભેદ થયો, ત્યારે મેહલીએ તેમના ભાઈને બદલે રતન ટાટાને ટેકો આપ્યો. 

દેશના સૌથી મોટા બિઝનેસ ગ્રુપમાં આંતરિક વિવાદને કારણે, સરકાર હવે ટાટા બોર્ડરૂમમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસ હાઉસમાં વધતી જતી તકરારને ઘટાડવા માટે, કેન્દ્રીય મંત્રીઓનું એક જૂથ વિવાદને ઉકેલવા માટે બંને જૂથો સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે.

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

