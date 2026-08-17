/IPO News: આજથી ખુલ્યો 1700 કરોડનો IPO! GMP દેખાડે છે 29નો ફાયદો, જાણો

IPO News: લલિતા જ્વેલરી માર્ટનો IPO આજે, 17 ઓગસ્ટના રોજ ખુલ્યો છે. રોકાણકારો પાસે 19 ઓગસ્ટ સુધી આ મેઈનબોર્ડ IPO પર રોકાણ કરવાની તક છે. IPOનું કદ 1,700 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની 5.97 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચી રહ્યા છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
લલિતા જ્વેલરી માર્ટનો IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 190 રૂપિયાથી 201 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 74 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,874 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. IPO માટે લીડ મેનેજર તરીકે આનંદ રાઠી એડવાઇઝર્સ લિમિટેડની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. IPO માટે MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કંપનીને BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 19 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે.
કોના માટે કેટલો હિસ્સો?
ઓછામાં ઓછા 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછા 35 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અને 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
સારી ગ્રે માર્કેટ સ્થિતિ
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 29.50 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજનો GMP 14.68 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 17 રૂપિા છે, અને સૌથી વધુ GMP 41 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
IPOની આવકનું કંપની શું કરશે?
કંપની 10 નવા સ્ટોર્સ માટે ફર્નિચર, IT હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ખરીદવા માટે 34.55 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. કંપની નવા સ્ટોર્સ બનાવવા માટે 998.68 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 97.72 ટકા હતો, જે IPO પછી ઘટીને 82.85 ટકા થઈ જશે.
કંપની શું કરે છે?
તે એક જ્વેલરી રિટેલ કંપની છે. કંપનીના 51 શહેરોમાં 61 સ્ટોર છે. હાલમાં, કંપનીના તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક અને પુડુચેરીમાં સ્ટોર છે. કંપનીનો કુલ કાર્યકારી વિસ્તાર 650,881 ચોરસ ફૂટ છે. કંપની ચાંદી, હીરા અને સોનાના ઉત્પાદનો વેચે છે. માર્ચ 2026 સુધીમાં, કંપનીમાં કુલ 7,059 કર્મચારીઓ હતા.
નાણાકીય સ્થિતિની વાત કરીએ તો, નાણાકીય વર્ષ 2026માં કુલ આવક 25039.80 કરોડ રૂપિયા હતી. આમાં કંપનીને 1009.82 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.