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IPO News: આજથી ખુલ્યો 1700 કરોડનો IPO! GMP દેખાડે છે 29નો ફાયદો, જાણો

IPO News: લલિતા જ્વેલરી માર્ટનો IPO આજે રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો છે, ગ્રે માર્કેટમાં IPO મજબૂત સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યો છે. રોકાણકારોને 19 ઓગસ્ટ સુધી IPOમાં રોકાણ કરવાની તક છે, કંપનીએ એક લોટમાં 74 શેર રાખ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:45 PM IST
IPO News: આજથી ખુલ્યો 1700 કરોડનો IPO! GMP દેખાડે છે 29નો ફાયદો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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