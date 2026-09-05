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2.15% ફિટમેન્ટ, 7% ઇન્ક્રીમેન્ટ... 8માં પગાર પંચથી મળવાના છે કોઈ મોટા સારા સમાચાર?

8th Pay Commission latest News: ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) એ 7 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારાની માંગ કરી છે, જ્યારે 2.15ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો અમલ થવાની અપેક્ષા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:06 PM IST
2.15% ફિટમેન્ટ, 7% ઇન્ક્રીમેન્ટ... 8માં પગાર પંચથી મળવાના છે કોઈ મોટા સારા સમાચાર?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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