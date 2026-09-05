/2.15% ફિટમેન્ટ, 7% ઇન્ક્રીમેન્ટ... 8માં પગાર પંચથી મળવાના છે કોઈ મોટા સારા સમાચાર?

8th Pay Commission latest News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ રાહ આવતા વર્ષના પહેલા ભાગમાં સમાપ્ત થશે. આ પહેલા, પગાર પંચ વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી રહ્યું છે. આવી જ એક માંગ પગાર વધારા અંગે છે. મહત્વનું છે કે, 7 ટકા વધારાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. 2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ થવાની ધારણા છે.
માંગ કોણે કરી?
ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ 7 ટકા વાર્ષિક વધારાનો દાવો કર્યો છે. જો 8મા પગાર પંચમાં 2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો ચાલો ગણિત સમજીએ કે 7 ટકા વધારા સાથે પગાર માળખું કેટલું બદલાશે.
ચાલો ધારીએ કે લેવલ 8 કર્મચારીનો વર્તમાન મૂળ પગાર 47,600 રૂપિયા છે. જો 8મા પગાર પંચમાં 2.15 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે છે, તો અંદાજિત સુધારેલ મૂળ પગાર 1,02,340 રૂપિયાની આસપાસ હોઈ શકે છે. જો પગાર વધારો દર 7 ટકા હોય, તો કુલ મૂળ પગાર 10 વર્ષમાં આશરે 1.70 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિમાં, 3 ટકની સરખામણીમાં વધારાના 28.89 લાખ રૂપિયા કમાઈ શકાય છે.
શું આ સંગઠનોએ પણ માંગણીઓ કરી હતી?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી મુખ્ય સંસ્થા, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM)એ 8મા પગાર પંચને સુપરત કરેલા પોતાના મેમોરેન્ડમમાં વાર્ષિક પગાર વધારો 6 ટા કરવાની ભલામણ કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) અને ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (FNPO)એ પણ 6 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારો માંગ્યો છે. ઈન્ડિયન રેલ્વે સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA) એ 5 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારો ભલામણ કરી છે.
ચેન્નાઈમાં બેઠક
8મું પગાર પંચ 7 અને 8 સપ્ટેમ્બરે ચેન્નાઈની મુલાકાત લેશે. આ પહેલા, કમિશને જયપુરમાં બે દિવસીય હિસ્સેદારોની પરામર્શ બેઠક યોજી હતી. ચેન્નાઈ મુલાકાત દરમિયાન, કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ, અન્ય હિસ્સેદારો સાથે, તેમની માંગણીઓ રજૂ કરવા માટે કમિશનના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાર્ષિક પગાર વધારાનો મુદ્દો ફરી એકવાર ઉજાગર થવાની શક્યતા છે.
પગાર પંચની રચના થયા પછી 10 મહિના પૂર્ણ થયા
8મા પગાર પંચની રચના થયાને 10 મહિના થઈ ગયા છે. કેન્દ્ર સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં 8મા પગાર પંચ પેનલની રચના કરી હતી. તેને વાટાઘાટો પૂર્ણ કરવા, અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરવા અને સરકારને સુપરત કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. તેથી, 8મા પગાર પંચના અહેવાલની અંતિમ રજૂઆતની સંભવિત તારીખ મે-જૂન 2027ની આસપાસ છે.