DAમાં 2%નો વધારો, કર્મચારીઓના પગારમાં દર મહિને કેટલો થશે વધારો? જાણો સંપૂર્ણ ગણિત

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:19 PM IST
Salary Increase Math: સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 2 ટકા DA વધારાને મંજૂરી આપી છે. આનાથી તેમનો DA 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી DA વધારા માટે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ચાલો સમજીએ કે 2 ટકા DA વધારાથી તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે.

બેસિક સેલેરી 20,000 રૂપિયા

આ કર્મચારીઓને 58 ટકા DA હેઠળ માસિક 31,600 રૂપિયાનો પગાર મળે છે. 2 ટકા DA વધારા પછી, તેમને હવે 32,000 રૂપિયાનો પગાર મળશે, એટલે કે તેમને દર મહિને વધારાના 400 રૂપિયા મળશે.

જે લોકોનો મૂળ પગાર 30,000 રૂપિયા

પહેલાં, તેમને 58% DA હેઠળ રૂ. 47,400નો પગાર મળતો હતો. હવે, તેમનો પગાર વધીને 48,000 રૂપિયા થશે. 2 ટકા ડીએ વધારાને કારણે, તેમના પગારમાં દર મહિને 600 રૂપિયાનો વધારો થશે.

₹40000ના મૂળ પગારવાળા કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે?

58 ટકા ડીએ હેઠળ, આવા કર્મચારીઓને પહેલા 63200 રૂપિયાનો માસિક પગાર મળતો હતો. તે હવે વધીને 64000 રૂપિયા થયો છે, જે ₹800 રૂપિયાનો વધારો દર્શાવે છે.

₹50000ના બેસિક સેલેરીના લોકો

60 ટકા ડીએ પછી આ કર્મચારીઓને 80000 નો માસિક પગાર મળશે. તેમને દર મહિને 1000નો લાભ મળી શકે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે જ્યારે 58 ટકા ડીએ અમલમાં હતો, ત્યારે તેમનો પગાર 79000 રૂપિયા હતો.

60000ના બેસિક સેલેરીના કર્મચારીઓ

આ કર્મચારીઓને હાલમાં 94800 રૂપિયાનો પગાર મળે છે. તે હવે 96000 રૂપિયા થશે. 2% ડીએ વધારાથી 1200 રૂપિયાનો વધારો થશે.

મૂળ પગાર 80000 રૂપિયા

60% ડીએ બાદ, આ કર્મચારીઓના પગારમાં 1400 રૂપિયાનો વધારો થશે. તેમનો પગાર 110600 રૂપિયાથી વધીને 112000 રૂપિયા પ્રતિ માસ થયો છે.

90000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ

2% ડીએ વધારા બાદ આ કર્મચારીઓને હવે 142200 રૂપિયાને બદલે 144000 રૂપિયાનો પગાર મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે તેમને દર મહિને 1800 રૂપિયાનો લાભ મળશે.

કર્મચારીઓને બાકી પગાર મળશે

સરકાર વર્ષમાં બે વાર ડીએ જાહેર કરે છે. સરકાર જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં ડીએ જાહેર કરે છે. આ વખતે, ડીએ જાહેરાતમાં વિલંબ થયો છે. આ કારણે, જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધીનો પગાર કર્મચારીઓને બાકી રકમ તરીકે જમા કરવામાં આવશે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

