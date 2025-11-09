Prev
1 ગ્રામમાં આવી જશે 200 કિલો સોનું, એટલી કિંમતી છે આ વસ્તુ, આ ખાસ કામમાં થાય છે તેનો ઉપયોગ

Valuable Item: સૌપ્રથમ આ પદાર્થને નેશનલ લેબોરેટરીમાં ક્યુરિયમ અને આલ્ફા કણોથી પદાર્થો પર બોમ્બમારો કરીને બનાવવામાં આવ્યું હતું. તે એક રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:09 PM IST

Valuable Item: આપણે સામાન્ય રીતે સોનું, ચાંદી, હીરા, પ્લેટિનમ, તાંબુ, જસત અને લોખંડ જેવી ધાતુઓ વિશે જાણીએ છીએ, પરંતુ પૃથ્વી પર એવી ઘણી વસ્તુઓ છે જેના વિશે આપણે અજાણ છીએ. 

આજે, અમે તમને એક એવી ધાતુનો પરિચય કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનો એક ગ્રામ 200 કિલોગ્રામ સોના સુધીનો હોઈ શકે છે. અમે કેલિફોર્નિયમ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ.

કેલિફોર્નિયમ કેવી રીતે બને છે?

તેની સૌથી વિશિષ્ટ વિશેષતા એ છે કે તે કુદરતી રીતે બનતું નથી, પરંતુ પ્રયોગશાળામાં બનાવવામાં આવે છે. 1950માં અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં તેનું સૌપ્રથમ સંશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે તે કેલિફોર્નિયામાં લોરેન્સ બર્કલે નેશનલ લેબોરેટરીમાં વાતાવરણ પર ક્યુરિયમ અને આલ્ફા કણોથી બોમ્બમારો કરીને બનાવવામાં આવ્યું હતું. તે ચાંદીના રંગનો રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ છે. કેલિફોર્નિયમની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ $27 મિલિયનથી વધુ છે. વિશ્વભરમાં તેના સપ્લાયર્સ ઓછા છે.

તેનો ઉપયોગ શું છે?

કેલિફોર્નિયમનો ઉપયોગ પરમાણુ રિએક્ટરમાં થાય છે, જે તેને પરમાણુ ઉદ્યોગમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક બનાવે છે. તેનો ઉપયોગ નાના મોડ્યુલર રિએક્ટરથી લઈને પોર્ટેબલ મેટલ ડિટેક્ટર, તબીબી સારવાર અને અવકાશ ઉદ્યોગ સુધીની દરેક બાબતમાં થાય છે. 

કેલિફોર્નિયમ ન્યુટ્રોન ઉપચાર દ્વારા કેન્સરની સારવારમાં પણ મદદ કરે છે. વધુમાં, તે સોના અને ચાંદીના ભંડારોને ઓળખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેનો ઉપયોગ તેલના કુવાઓમાં પાણી અને તેલના સ્તરો શોધવા માટે પણ થાય છે.

તેની કિંમત કેટલી છે?

એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ $27 મિલિયન અથવા 239 કરોડ રૂપિયા છે, જ્યારે સોનાની કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે 1.2 કરોડ રૂપિયા છે. તેથી, એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

