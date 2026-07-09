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2000 Rupee Note: ₹2000ની નોટને લઈને RBIએ હમણાં જ આપી મહત્વની જાણકારી, તુરંત વાંચો આ સમાચાર

2000 Rupee Note: 2016 માં નોટબંધી બાદ સરકાર 2000 રૂપિયાની નોટ લાવી હતી. પરંતુ બાદમાં આ નોટને પણ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. પરંતુ હજુ ઘણા લોકો પાસે આ નોટ છે. આવો જાણીએ તેનું તમે શું કરી શકો છો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST
2000 Rupee Note: ₹2000ની નોટને લઈને RBIએ હમણાં જ આપી મહત્વની જાણકારી, તુરંત વાંચો આ સમાચાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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