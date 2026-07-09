/2000 Rupee Note: ₹2000ની નોટને લઈને RBIએ હમણાં જ આપી મહત્વની જાણકારી, તુરંત વાંચો આ સમાચાર

RBI Guidelines on 2000 Rupee Note: વર્ષ 2016મા જ્યારે નોટબંધી થઈ હતી, ત્યારે સરકારે જૂની નોટ બંધ કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ 100, 200, 500 અને 2000 રૂપિયાની નવી નોટ બજારમાં આવવાની શરૂ થઈ હતી. જેમાંથી 100, 200 અને 500 ની નોટ તો હજુ ચલણમાં છે. પરંતુ 2000 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ ગઈ છે અને બજારમાંથી પરત લઈ લેવામાં આવી છે. છતાં હજુ કેટલાક લોકો પાસે 2000 રૂપિયાની નોટ છે.
બજારમાં નહીં ચાલે 2000 રૂપિયાની નોટ!
નોટબંધીના થોડા વર્ષ બાદ સરકારે 2000 રૂપિયાની નોટ પણ બંધ કરી દીધી હતી. પરંતુ હજુ ઘણા લોકોની તિજોરીમાં આ નોટ પડેલી છે. પરંતુ હવે આ નોટ કોઈ કામની નથી કારણ કે બજારમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. પરંતુ હવે આ અંગે રિઝર્વ બેંકે મહત્વની જાણકારી આપી છે.
રિઝર્વ બેંકે આપી માહિતી
હકીકતમાં RBI એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં પોતાના સત્તાવાર એક્સ એકાઉન્ટ દ્વારા પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં સેન્ટ્રલ બેંક તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો તમારી પાસે 2 હજાર રૂપિયાની નોટ છે તો તમે તેને એક્સચેન્જ કરાવી શકો છો. આ પોસ્ટમાં લખવામાં આવ્યું 'જો તમારી પાસે હજુ 2000 રૂપિયાની નોટ છે, તો આ જાણકારી તમારા માટે છે.'
Most ₹2000 banknotes in circulation have already been returned, but if you still have one, here's what you should know:
- ₹2000 banknotes continue to be legal tender
- You can exchange them at the 19 RBI Issue Offices
- You can also send them through India Post to any RBI… pic.twitter.com/5k5AShAXSF
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 9, 2026
તેની આગળ પોસ્ટમાં આરબીઆઈએ લોકોને આવી કોઈ પ્રકારની જાણકારી માટે બેંકના અપડેટ્સ જાણવાનું કહ્યું છે. સાથે વધુ જાણકારી માટે આરબીઆઈની વેબસાઇટનો સંપર્ક કરવાનું કહ્યું છે.
જો તમારી પાસે પણ હજુ 2000 રૂપિયાની નોટ છે, તો તમે આરબીઆઈમાંથી તેને એક્સચેન્જ કરાવી શકો છો.