અમદાવાદમાં યોજાનાર કોમન 'Wealth'થી આ સેક્ટર્સમાં ફૂંકાશે 'પ્રાણ'! આ સ્ટોક્સને મળી શકે છે મોટો ફાયદો

Commonwealth Games 2030: અમદાવાદ 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરશે તેવી જાહેરાતથી શહેરમાં નોંધપાત્ર રિયલ એસ્ટેટ અને માળખાગત સુવિધાઓની તકો ઊભી થવાની અપેક્ષા છે. શહેરમાં નવા બાંધકામ, રસ્તાઓ, મેટ્રો, હોટલ, મોલ અને ઓફિસોની માંગમાં પણ ઝડપથી વધારો કરે છે.

Nov 29, 2025

Commonwealth Games 2030: અમદાવાદને 2030ના કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની મળવાની જાહેરાત બાદ શહેરમાં રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની મોટી તકો ઊભી થવાની છે. આ પ્રકારના મોટા સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ માત્ર ખેલાડીઓ અને દર્શકોને જ નથી લાવતા, પરંતુ શહેરમાં નવા કન્સ્ટ્રક્શન, રસ્તાઓ, મેટ્રો, હોટેલ્સ, મોલ અને ઓફિસોની માંગમાં પણ ઝડપથી વધારો કરે છે. આનાથી શહેરનો વિકાસ અનેક ગણો ઝડપી બને છે. ચાલો સમજીએ કે આ મેગા ઇવેન્ટથી કઈ કઈ મોટી તકો ઊભી થઈ શકે છે અને કઈ પ્રકારની કંપનીઓને તેનો સૌથી વધુ ફાયદો મળી શકે છે.

રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર બની શકે છે લાભાર્થી
કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજનથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આધુનિક સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓ, સ્પોર્ટ્સ વિલેજ, નવા એક્સપ્રેસ-વે અને હાઇ-વે, મેટ્રો કનેક્ટિવિટી અને એરપોર્ટના વિસ્તરણ જેવા અનેક પ્રોજેક્ટ્સ વિકસતા જોવા મળી શકે છે. આનાથી આ પ્રોજેક્ટ્સની આસપાસની જમીનોની કિંમતો વધશે, જેનાથી એવા ડેવલપર્સને ફાયદો થશે જેમની પાસે આ લોકેશનોમાં મોટી જમીનો છે. અમદાવાદના મોટા રિયલ એસ્ટેટ ખેલાડીઓમાં અદાણી રિયલ્ટી (અનલિસ્ટિડ), અરવિંદ સ્માર્ટસ્પેસીસ અને ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝનો સમાવેશ થાય છે, જે આ તકનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. શહેરમાં આવનારા વર્ષોમાં રેસિડેન્શિયલ, રિટેલ અને કમર્શિયલ સ્પેસની માગ ઝડપી થવાની સંભાવના છે.

એરપોર્ટ અને તેની સાથે વિકસતા કોરિડોર
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પહેલાં અમદાવાદ એરપોર્ટના વિસ્તરણ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળી શકે છે. એક શાનદાર આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટી અને વધતા ઇનબાઉન્ડ ટ્રાવેલથી એરપોર્ટની આસપાસની હોટેલ્સ, પ્રીમિયમ ઓફિસ સ્પેસ અને રિટેલ હબ્સને લાભ મળી શકે છે. આમાં અદાણી એરપોર્ટ્સ (અનલિસ્ટિડ) એક મુખ્ય લાભાર્થી તરીકે ઉભરી શકે છે.

કન્સ્ટ્રક્શન અને એન્જિનિયરિંગ કંપનીઓ માટે મોટી તક
સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ, રોડ કન્સ્ટ્રક્શન, મેટ્રો વિસ્તરણ, એરપોર્ટ વિસ્તરણ અને હોટેલ કન્સ્ટ્રક્શન જેવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે ભારે રોકાણ થવાની સંભાવના છે. આના કારણે કન્સ્ટ્રક્શન અને એન્જિનિયરિંગ કંપનીઓ પણ ફોકસમાં રહેશે. L&T, HCC, GMR જેવી કંપનીઓ પર ખાસ નજર રહેશે કારણ કે આ કંપનીઓએ અગાઉ પણ દિલ્હી અને અન્ય સ્થળોએ આવા ગેમ્સના કોન્ટ્રાક્ટ જીત્યા છે.

હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર માટે બૂમની તૈયારી
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ દરમિયાન લાખો પ્રવાસીઓ, અધિકારીઓ અને ખેલાડીઓ અમદાવાદ આવશે. આનાથી હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓક્યુપેન્સી રેટમાં મજબૂત ઉછાળો જોવા મળશે. ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની (તાજ ગ્રુપ), ITC હોટેલ્સ, લેમન ટ્રી, શૅલે હોટેલ્સ જેવી કંપનીઓ આ ઉભરતી માંગનો મોટો હિસ્સો મેળવી શકે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પછી પણ અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય આયોજનો અને બિઝનેસ ટ્રાવેલથી આ હોટેલ્સની રેવન્યુમાં સ્થિરતા જળવાઈ રહેવાની શક્યતા છે.

હવે રોકાણકારોની નજર ગુજરાત સરકાર અને ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટીની સત્તાવાર પ્રોજેક્ટ જાહેરાતો, ડીપીઆર (DPRs) અને ટેન્ડર ફાળવણી પર રહેશે. તેમની ઘોષણાઓથી સંબંધિત સેક્ટર્સ અને કંપનીઓના શેરોમાં વધુ તેજી જોવા મળી શકે છે. અમદાવાદ માટે આ આયોજન માત્ર એક સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ નથી, પરંતુ આવનારા ઘણા વર્ષો માટે ઇન્ફ્રા અને રિયલ એસ્ટેટ ગ્રોથનો આધાર બની શકે છે.
 

