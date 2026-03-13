25 દિવસ કે 45 દિવસ... કેટલા દિવસ બાદ બુક થઈ શકે છે LPG સિલિન્ડર, શું છે સરકારનો નવો નિયમ?
Gas Cylinder Delivery Time: રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગ માટે નવો નિયમ લાગૂ થયો છે. હવે શહેર અને ગ્રામ્ય ઉપભોક્તાઓ માટે અલગ-અલગ સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. જાણી લો કેટલા દિવસમાં તમને મળશે સિલિન્ડર?
- એલપીજી સિલિન્ડર બુકિંગ માટે લાગૂ થયા નવા નિયમ
- શહેરી વિસ્તારમાં 25 દિવસ બાદ મળશે ડિલીવરી
- ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એલપીજી માટે 45 દિવસનો ગાળો જરૂરી
Gas Cylinder Delivery Time: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતી ચિંતાને કારણે દેશમાં રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. ઘણા લોકો જાણવા ઈચ્છી રહ્યાં છે કે આખરે નવો નિયમ શું છે અને હવે આગામી સિલિન્ડર કેટલા દિવસ બાદ બુક કરી શકાય છે. હકીકતમાં કેટલીક જગ્યાએ લોકો જરૂરિયાતથી વધુ સિલિન્ડર બુક કરાવી રહ્યાં હતા, જેનાથી સપ્લાય ચેન પર સમસ્યા થવા લાગી. આ સ્થિતિને જોતા સરકારે બુકિંગના સમયગાળા અને ડિલીવરી પ્રોસેસમાં થોડા ફેરફાર કર્યાં છે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે દેશમાં એલપીજીની અછત નથી. પરંતુ બધા ગ્રાહકો સુધી યોગ્ય રીતે ગેસ પહોંચાડવા માટે નિયમોને થોડા કડક બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. બે સિલિન્ડરની ડિલીવરી વચ્ચે સમય વધારી 25 દિવસ અને 45 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે. નવા નિયમની અસર શહેર અને ગ્રામ્ય બંને ઉપભોક્તા પર પડશે. જાણી લો હવે સિલિન્ડર બુકિંગ અને ડિલીવરી સાથે જોડાયેલો નિયમ કઈ રીતે કામ કરશે.
25 કે 45 કેટલા દિવસ બાદ મળશે સિલિન્ડર?
સરકારે ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગને લઈને સૌથી મોટો ફેરફાર બુકિંગના સમયગાળામાં કર્યો છે. એટલે કે એક સિલિન્ડર મળ્યા બાદ આગામી સિલિન્ડર ક્યારે બુક કરી શકાય છે. તેનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
હવે નિયમ આ પ્રકારે છે
શહેરમાં રહેતા ગ્રાહકોને એક સિલિન્ડર મળ્યા બાદ ઓછામાં ઓછા 25 દિવસ રાહ જોવી પડશે.
25 દિવસ બાદ બીજા સિલિન્ડરનું બુકિંગ કરી શકાશે.
ગ્રામીણ અને અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આ સમયમર્યાદા વધારી 45 દિવસ કરી દેવામાં આવી છે.
લોકો જરૂરિયાત કરતા વધુ સિલિન્ડર એકત્ર ન કરે તે માટે સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે.
સરકારનું કહેવું છે કે તેનાથી બધા ગ્રાહકો સુધી ગેસની સપ્લાય બરાબર રીતે પહોંચી શકશે.
ગેસ સપ્લાય પર સરકારનો જવાબ
સરકાર તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે દેશમાં રસોઈ ગેસની કોઈ અછત નથી. અધિકારીઓ પ્રમાણે ઘરેલું એલપીજીનું ઉત્પાદન પહેલાથી વધારવામાં આવ્યું છે અને જરૂર પડવા પર અન્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
આ વાત પણ જાણો
ઘરેલું એલપીજી ઉત્પાદનમાં આશરે 28 ટકાનો વધારો થયો છે.
જરૂર પડવા પર વિદેશોથી પણ ગેસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
એવરેજ સિલિન્ડર બુક કર્યા બાદ આશરે 2થી 3 દિવસમાં ડિલીવરી થઈ જાય છે.
એટલે કે સામાન્ય સ્થિતિમાં લોકોને ગેસ મળવામાં વધુ સમસ્યા ન થવી જોઈએ.
હવે OTP વગર નહીં મળે ડિલીવરી
સિલિન્ડરની ડિલીવરીને વધુ સુરક્ષિત અને પારદર્શી બનાવવા માટે વધુ એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે ડિલીવરી સમયે ઓટીપી ફરજીયાત આપવો પડશે.
આ રીતે થશે પ્રોસેસ
જ્યારે ડિલીવરી બોય તમારા ઘર પર સિલિન્ડર લઈને પહોંચશે ત્યારે મોબાઈલ પર એક ઓટીપી આવશે.
આ ઓટીપી તમારા રજીસ્ટર્ડ નંબર પર આવશે.
સિલિન્ડર લેતા પહેલા તમારે તે ડિલીવરી બોયને આપવો પડશે.
ઓટીપી વગર ડિલીવરી પૂર્ણ થશે નહીં.
સરકારનું કહેવું છે કે તેનાથી ખોટી ડિલીવરી અને નકલી એન્ટ્રી જેવી સમસ્યાનો અંત આવશે.
