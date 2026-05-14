/દર મહિને 20 હજારના રોકાણથી ભેગા થઈ જશે 3.7 કરોડ, અહીં સમજો ગણતરી

20,000 રૂપિયાની SIP ને દર વર્ષે 10 ટકા વધારનારી Step-up SIP લાંબા સમયમાં મોટું ફંડ બનાવવાની સરળ ટ્રિક છે.
જેમ-જેમ તમારો પગાર વધે છે તેમ-તેમ તમારી બચત કરવાની ક્ષમતા પણ વધે છે. શરૂઆતમાં મોટી રકમ રોકાણ કરવાનું મુશ્કેલ લાગે છે, પરંતુ દર વર્ષે થોડો-થોડો વધારો સરળ હોય છે. આ કારણ છે કે Step-up SIP લાંબા સમયમાં મોંઘવારી સામે લડવા અને મજબૂત ફંડ બનાવવાની સૌથી સમજદાર રીત માનવામાં આવે છે.
નાના રોકાણથી બનશે મોટું ફંડ
આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો રોકાણના મામલામાં એક સામાન્ય ભૂલ કરે છે. તે છે કે સાચો સમય ક્યારેય આવતો નથી. આપણે લાગે છે કે જ્યારે શેર માર્કેટ સંપૂર્ણ રીતે નીચે આવી જશે, ત્યારે પૈસા લગાવવા જોઈએ. પરંતુ માર્કેટમાં સારૂ રિટર્ન મેળવવાનું ગણિત હકીકતમાં તે છે કે તમે કેટલા સમય સુધી રોકાણ કરો છો. લાંબા સમયમાં સારી વેલ્થ બનાવવા માટે સંયમ અને સમય મહત્વ રાખે છે. આવો તમને જણાવીએ તમે કઈ રીતે નાના રોકાણથી મોટું ફંડ બનાવી શકો છો.
Step-up SIP શું હોય છે?
સૌથી પહેલા સમજીએ કે Step-up SIP શું હોય છે. Step-up SIP એક એવી રોકાણ સુવિધા છે, જેમાં તમે દર વર્ષે તમારી SIP રકમ થોડી-થોડી વધારો છો. તમે તમારી વધતી આવકની સાથે રોકાણ પણ વધારો છો.
કઈ રીતે કામ કરે છે Step-up SIP?
Step-up SIP માં પૈસા કઈ રીતે વધે છે, તેને એક ઉદાહરણથી સમજીએ. માની લો તમે દર મહિને 20,000 રૂપિયાનું SIP શરૂ કરી. જો તમે આગામી 20 વર્ષ સુધી દર મહિને માત્ર 20,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો અને વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્ન (અંદાજિત) મળે છે તો તમારૂ કુલ રિટર્ન આશરે 1.8 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
|વિગત
|રકમ
|માસિક રોકાણ
|20,000 રૂપિયા
|રોકાણનો સમયગાળો
|20 વર્ષ
|અંદાજિત રિટર્ન
|12% વાર્ષિક
|કુલ સંભવિત વેલ્યુ
|આશરે 1.8 કરોડ રૂપિયા
હવે આપણે Step-up SIP ના ફાયદા સમજીએ. જો તમે દર વર્ષે તમારી SIP માં માત્ર 10 ટકા વધારો કરો તો એક વર્ષ બાદ 20,000 રૂપિયાની જગ્યાએ 22 હજારનું રોકાણ શરૂ કરી દો. આ રકમ સતત વધતી જશે. આ નાનો ફેરફાર લાંબા સમયમાં મોટો તફાવત પેદા કરે છે. વાર્ષિક એસઆઈપીની રકમમાં માત્ર 10 ટકા વધારાથી પાણે 20 વર્ષમાં 3.7 કરોડ રૂપિયા જમા કરી લઈશું.
|વિગત
|રકમ
|શરૂઆતી માસિક રોકાણ
|20,000 રૂપિયા
|વાર્ષિક વધારો
|10%
|રોકાણનો સમયગાળો
|20 વર્ષ
|સંભવિત રિટર્ન
|12% વાર્ષિક
|કુલ સંભવિત મૂલ્ય
|આશરે 3.7 કરોડ રૂપિયા
ક્યા લોકો માટે સારો વિકલ્પ
આ બંને ઉદાહરણમાં તફાવત સ્પષ્ટ છે કે કઈ રીતે વાર્ષિક SIPની રકમમાં વધારાથી આપણે ડબલ કરતા વધુ રકમ ભેગી કરી શકીએ. આ નોકરિયાત કે નાના વેપારીઓ માટે વેલ્થ ક્રિએશનનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. તમે તમારા વાર્ષિક પગાર વધારાની સાથે SIP ની રકમમાં વધારો કરી સરળતાથી મોટું ફંડ બનાવી શકો છો.