આગામી સપ્તાહે બજારમાં આવશે 3491 કરોડના 3 નવા IPO, રોકાણ માટે રહો તૈયાર
આગામી સપ્તાહે બજારમાંથી કુલ 3491 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય છે. મેનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં એક મુખ્ય કંપનીનો આઈપીઓ સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે. જ્યારે બે આઈપીઓ SME સેગમેન્ટમાં આવશે.
Trending Photos
પ્રાઇમરી માર્કેટમાં થોડા સમયની શાંતિ બાદ, આગામી સપ્તાહે રોકાણકારોની પાસે લગભગ 3491 કરોડ રૂપિયાના પબ્લિક ઈશ્યુ પર નજર રાખવાની તક હશે. આ સપ્તાહના કેલેન્ડરમાં 3405 કરોડ રૂપિયાનો Bagmane Prime Office REIT સૌથી મહત્વનો રહેશે, જ્યારે બે નાના SME ઈશ્યુ બજારમાં રોકાણકારોની જોખમ લેવાની ક્ષમતાની પરીક્ષા લેશે. કુલ મળી ઈશ્યુ જારી કરનાપી કંપનીઓ 4 મેથી 7 મે વચ્ચે ખુલનાર ત્રણ પબ્લિક ઓફર દ્વારા લગભગ 3491 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા જઈ રહી છે. આશા છે કે સંસ્થાગત અને રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો મુખ્ય રૂપથી મેનબોર્ડ REIT ઈશ્યુ પર ધ્યાન આપશે, જે અત્યાર સુધી 2026ના સૌથી મોટા પ્રાઇમરી માર્કેટ ઈશ્યુમાંથી એક હશે.
Bagmane Prime Office REIT
Bagmane Prime Office REIT સબ્સક્રિપ્શન માટે 5 મેએ ખુલશે અને 7 મેએ બંધ થશે. આ ઈશ્યુ દ્વારા કંપની 2390 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને 1015 કરોડ રૂપિયાના ઓફર ફોર સેલ દ્વારા કુલ 3405 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા ઈચ્છે છે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 95-100 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ નક્કી કરવામાં આવી છે.
Bagmane Prime Office REIT રોકાણકારોને બેંગલુરૂમાં રહેલી પ્રીમિયમ કોમર્શિયલ ઓફિસ પ્રોપર્ટીઝમાં રોકાણની તક આપે છે. બેંગલુરૂ ભારતનું સૌથી મોટું ઓફિસ લીજિંગ બજારોમાંથી એક છે. તેના પોર્ટફોલિયોમાં 20.3 મિલિયન વર્ગ ફુટમાં ફેલાયેલ 6 ‘ગ્રેડ A+’ બિઝનેસ પાર્ક સામેલ છે. જૂન 2025 સુધી આ પાર્કોમાં 97.9 ટકા જગ્યા પહેલાથી ભાડા પર અપાઈ ગઈ છે.
આ ઈશ્યુની સૌથી ખાસ વાત તેના ભાડુઆતની યાદી છે. તેમાં Google, Amazon અને Nvidia જેવી દુનિયાભરની જાણીતી કંપનીઓ સામેલ છે. તે દર્શાવે છે કે મલ્ટીનેશનલ ટેક્નોલોજી કંપનીઓ પ્રીમિયમ ઓફિસમાં પ્રોપર્ટીઝની કેટલી વધુ માંગ કરી રહી છે. આ REIT ને બેંગલુરૂ સ્થિત agmane Group એ સ્પોન્સર કર્યું છે. આ ગ્રુપ દેશના સૌથી મોટા કોમર્શિયલ ઓફિસ ડેવલપર્સમાંથી એક છે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ટ્રસ્ટે ડિસેમ્બર 2025ના ખતમ થયેલા નવ મહિનામાં 829 કરોડ રૂપિયાનો 'પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ (PAT)' કમાયો, જ્યારે તેની કુલ આવક 1960 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.
આ ઈશ્યુથી મળનાર રકમનો મોટો હિસ્સો Bagmane Group ગ્રુપ હેઠળ આવતી ખાસ ઓફિસ પ્રોપર્ટીઝને ખરીદવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તેનાથી ટ્રસ્ટની ભાડાથી થતી આવકની સ્થિરતા વધુ મજબૂત થશે.
SME સેગમેન્ટ
SME સેગમેન્ટમાં Value 360 Communications નો આઈપીઓ 4 મેએ ખુલશે અને 6 મેએ બંધ થશે. કંપની પોતાના NSE SME ઈશ્યુ દ્વારા 41.7 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, જેની કિંમત 95-98 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપની પબ્લિક રિલેશન્સ, ઈન્વેસ્ટર કમ્યુનિકેશન અને સ્ટ્રેટેજિક બ્રાન્ડ એડવાઇઝરીના ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે. ત્યારબાદ Recode Studios નો આઈપીઓ આવશે, જે 5 મેએ ખુલશે અને 7 મેએ બંધ થશે. કંપની પોતાના ઈશ્યુ દ્વારા 44.6 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા ઈચ્છે છે, તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 150-158 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કુલ મળી આ બંને આઈપીઓની સાઇઝ 86 કરોડ રૂપિયા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે