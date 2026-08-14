/આજથી ખુલશે આ 3 કંપનીના આઈપીઓ, ગ્રે માર્કેટમાં 2ની સ્થિતિ મજબૂત

આજે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં ત્રણ કંપનીના આઈપીઓ ખુલી રહ્યાં છે. આ ત્રણેય કંપનીઓ એસએમઈ સેગમેન્ટની છે. તેમાંથી બે કંપનીઓ ગ્રે માર્કેટમાં પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ કરી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ કંપનીના આઈપીઓ 14થી 18 ઓગસ્ટ સુધી ખુલા રહેશે. આવો તેના વિશે જાણીએ.
1. Skytech infinite Platform IPO
આ કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝ 22.68 કરોડ રૂપિયા છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 29 લાખ ફ્રેશ શેર જારી કરશે. વર્તમાન રોકાણકારો શેર વેચી રહ્યાં નથી. કંપનીએ 73 રૂપિયાથી 77 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ આઈપીઓના એક લોટમાં 1600 શેર છે.
ઈન્વેસ્ટર્ન ગેનના રિપોર્ટ અનુસાર ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ 22 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. જે 16.67 ટકાનો લાભ દર્શાવે છે.
2. ENS Enterprises IPO
આ આઈપીઓ દ્વારા કંપની 33.14 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આઈપીઓ દ્વારા 36 લાખ ફ્રેશ શેર જારી કરવામાં આવશે. આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 87થી 92 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 1200 શેરની છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2400 શેર પર દાવ લગાવવો પડશે. આ માટે ઓછામાં ઓછું 220800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
કંપનીનું લિસ્ટિંગ બીએસઈ એમએસઈમાં થશે. મહત્વનું છે કે કંપનીએ એન્કર ઈન્વેસ્ટરો પાસેથી 9.44 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યાં છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 13 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે.
3. Technocrats Plasma Systems IPO
આ આઈપીઓની સાઇઝ 60.98 કરોડની છે. આ ઈશ્યુ સંપૂર્ણ ફ્રેશ શેર પર આધારિત હશે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 46 લાખ શેર જારી કરશે. ઓફર ફોર સેલ પર કંપની કોઈ શેર જારી કરશે નહીં.
આ એસએમઈ સેગમેન્ટના આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 125 રૂપિયાથી 132 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 1000 શેરની છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2000 શેર પર દાવ લગાવવો પડશે. આ માટે 264000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ 0 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.