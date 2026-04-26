₹30 હજાર ભાડું કે ₹70 હજાર EMI, મોંઘવારીના સમયમાં ઘર ખરીદવું કે ભાડે રહેવું? જાણો શું છે યોગ્ય નિર્ણય
શું ₹30,000 ભાડું આપવું સમજદારી છે કે ₹70,000 ના ઈએમઆઈ (EMI) નો ભાર ઉઠાવી ઘરના માલિક બનવું સારૂ છે? મિડલ ક્લાસ માટે આ નિર્ણય ભાવનાનો નહીં, પરંતુ નાણાકીય ગણિતનો થઈ ગયો છે.
- મિડલ ક્લાસ માટે પોતાનું ઘર ખરીદવું મુશ્કેલ
- મહાનગરોમાં સતત વધી રહ્યાં છે પ્રોપર્ટીના ભાવ
- ભાડે રહેવું કે પોતાનું ઘર ખરીદવું? સૌથી મોટો સવાલ
મોંઘવારીના આ સમયમાં દરેક મિડલ ક્લાસ પરિવારોની સામે એક મોટો સવાલ છે કે ભાડે રહેવું કે ઘર ખરીદી EMI ભરવા? પ્રોપર્ટીની વધતી કિંમતો, ઊંચા વ્યાજદરો અને દરરોજના ખર્ચમાં વધારાએ લોકોનો આ નિર્ણય વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધો છે. એક તરફ 30 હજારનું માસિક ભાડું હળવું લાગે છે, તો બીજીતરફ 70 હજારનો EMI એક સંપત્તિ બનાવવાનું સપનું દેખાડે છે. પરંતુ શું માત્ર ઘર હોવાની ભાવના આ નિર્ણય માટે પુરતી છે? કે પછી આર્થિક ગણિત અલગ કહાની જણાવે છે?
ભાડા પર રહેવાના ફાયદા
ભાડા પર રહેવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે સુગમતા. તમે તમારી નોકરી કે જરૂરિયાત પ્રમાણે સરળતાથી લોકેશન બદલી શકો છો. 30 હજારનું ભાડું ઈએમઆઈ કરતા ઓછું છે, જેનાથી બાકીના પૈસા રોકાણ કે બચતમાં લગાવી શકાય છે. આ સિવાય મેન્ટેનન્સ અને પ્રોપર્ટી ટેક્સ જેવી જવાબદારીઓ પણ મકાન માલિકની હોય છે.
ઘર ખરીદવાના ફાયદા
ઘર ખરીદી તમે એક સ્થાયી સંપત્તિ બનાવો છો. 70 હજારનો હપ્તો ભલે વધારે લાગે, પરંતુ આ એક રોકાણ છે જે લાંબા સમયમાં તમારી સંપત્તિ વધારે છે. આ સાથે તમને ભાડાની અનિશ્ચિતતાથી છૂટકારો મળે છે અને પોતાનું ઘર સુરક્ષાનો અનુભવ કરાવે છે.
શું કહે છે ગણિત?
જો EMI તમારી આવકના 30-40% થી વધુ છે તો તે તમારા બજેટ પર ભારે પડી શકે છે. તો ભાડું ઓછું હોવા પર તમે બચત અને રોકાણ દ્વારા સારૂ રિટર્ન હાસિલ કરી શકો છો. પરંતુ લાંબા સમયમાં પ્રોપર્ટીની કિંમત વધવાનો ફાયદો પણ નજરઅંદાજ ન કરી શકાય.
કઈ રીતે યોગ્ય નિર્ણય લેશો?
આ સંપૂર્ણ રીતે તમારી આવક, નોકરીની સ્થિરતા અને ભવિષ્યની યોજનાઓ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમે એક શહેરમાં લાંબા સમય સુધી રહેવા ઈચ્છો છો અને તમારી આવક સ્થિર છે, તો ઘર ખરીદવું સારો વિકલ્પ છે. તો જો તમે સુગમતા ઈચ્છો છો અને રોકાણના અન્ય વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો તો ભાડા પર રહેવું સમજદારી છે.
