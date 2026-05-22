/રોકાણકારો માટે સારા સમચાાર, દરેક શેર પર 506 રૂપિયાનું બમ્પર ડિવિડન્ડ આપશે આ કંપની

શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. દિગ્ગજ કંપની 3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપની પોતાના રોકાણકારોને 506 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે.
3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડે પોતાના રોકાણકારો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. 3એમ ઈન્ડિયા પોતાના રોકાણકારોને ડિવિડન્ડની ભેટ આપશે. 3એમ ઈન્ડિયાના બોર્ડે દરેક શેર પર કુલ 506 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ મંજૂર કર્યું છે. આ ડિવિડન્ડ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે છે. કંપની દરેક શેર પર 346 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ અને 160 રૂપિયાનું ફાઇનલ ડિવિડન્ડ આપશે. એટલે કે શેર ધારકોને દરેક શેર પર 506 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ મળશે. કંપનીએ ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ ડેટ 17 જુલાઈ 2026 નક્કી કરી છે.
ત્રણ ગણો વધ્યો કંપનીનો નફો
3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડનો નફો નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ત્રણ ગણો વધ્યો છે. કંપનીને ચોથા ક્વાર્ટરમાં 215 કરોડ રૂપિયાનો નફોથયો છે. એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયમાં કંપનીને 71.4 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો હતો. 3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડને 31 માર્ચ 2026ના ખતમ થયેલા ચોથા ક્વાર્ટરમાં 40 કરોડ રૂપિયાનો નવ-ટાઇમ પ્રોફિટ થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડનું રેવેન્યુ વાર્ષિક આધાર પર 17 ટકા વધી 1399.2 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયું છે. તો ઇબિટ્ડા 13.7 ટકા વધી 258 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યો છે.
કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી
3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડના શેર શુક્રવારે BSEમાં 3 ટકાના તેજી સાથે 33232.95 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. કારોબાર દરમિયાન કંપનીના શેર 34440 રૂપિયાના સ્તર પર પહોંચ્યા હતા. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં કંપનીની શેરની કિંમતમાં 9 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 38300 રૂપિયા છે. તો કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 28300 રૂપિયા છે.
2271 ટકા વધી ગયો કંપનીનો શેર
3એમ ઈન્ડિયા લિમિટેડના શેરમાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં 2771 ટકાની જોરદાર તેજી આવી છે. 3એમ ઈન્ડિયાનો શેર 26 મે 2006ના 1157.45 રૂપિયા પર હતો. કંપનીનો શેર 22 મે 2026ના 33232.95 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 161 ટકાનો વધારો થયો છે. જો છેલ્લા પાંચ વર્ષની વાત કરીએ તો શેરમાં 27 ટકાની તેજી આવી છે. સપ્ટેમ્બર 2025ની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન પ્રમાણે કંપનીમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 75 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 25 ટકા છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઇઝરની સલાહ લો)