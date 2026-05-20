/8મા પગાર પંચમાં 4.38 ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા, રેલવે કર્મચારીઓને મળશે ખુશખબર?

8th Pay Commission: IRTSAના જનરલ સેક્રેટરી KV રમેશે જણાવ્યું કે, સંગઠને પગાર પંચના ચેરપર્સન રંજના પ્રકાશ દેસાઈ અને અન્ય અધિકારીઓ સાથે લાંબી ચર્ચા કરી છે. IRTSA દ્વારા સૌથી મોટી માંગ મિનિમમ સેલરીને લઈને રાખવામાં આવી છે.
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે રચાયેલું આઠમું પગાર પંચ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. આ પગાર પંચ સમક્ષ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના અલગ-અલગ સંગઠનોએ ઘણી માંગણીઓ કરી રહ્યા છે. આવી જ કેટલીક માંગણીઓ 'ઇન્ડિયન રેલવે ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર એસોસિએશન' એટલે કે IRTSA દ્વારા 8મા પગાર પંચ સમક્ષ મુકવામાં આવી છે. IRTSAના જનરલ સેક્રેટરી KV રમેશે જણાવ્યું કે, સંગઠને પગાર પંચના ચેરપર્સન રંજના પ્રકાશ દેસાઈ અને અન્ય અધિકારીઓ સાથે લાંબી ચર્ચા કરી. IRTSAએ સૌથી મોટી માંગ મિનિમમ સેલરીને લઈને કરી છે. સંગઠને જણાવ્યું કે, કર્મચારીઓનો મિનિમમ બેઝિક સેલરી 52 હજાર રૂપિયા હોવી જોઈએ. આ સાથે જ અલગ-અલગ સ્તરના કર્મચારીઓ માટે 2.92થી 4.38 સુધીનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) પર દરખાસ્ત
IRTSAએ કહ્યું છે કે, 5મા પગાર પંચ દ્વારા નક્કી કરાયેલા એ સિદ્ધાંતનું પાલન 8મા પગાર પંચમાં પણ થવું જોઈએ, જે અંતર્ગત 50% DA (મોંઘવારી ભથ્થું)ને મૂળ પગારમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. કર્મચારી સંગઠને એવી પણ ભલામણ કરી છે કે, DA પર ટેક્સમાંથી રાહત મળવી જોઈએ. IRTSAએ 8મા પગાર પંચ માટે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)ના દરોમાં વધારો કરવાનું સૂચન કર્યું છે. 7મા પગાર પંચમાં HRAના દર 8%, 16% અને 24% હતા, જે 2024માં DA 50% સુધી પહોંચ્યા પછી વધારીને 10%, 20% અને 30% કરવામાં આવ્યા હતા.
હવે તેને ચાર શ્રેણીઓમાં વહેંચવાની માંગ કરવામાં આવી છે. 50 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં 40 ટકા HRA, 20 થી 50 લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં 30 ટકા, 5 થી 20 લાખની વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં 20 ટકા અને 5 લાખથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં 10 ટકા HRA આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત નાઇટ ડ્યુટી એલાઉન્સની મર્યાદા હટાવવા અને ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સને ત્રણ ગણું વધારવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે.
કરિયર પ્રગતિ અને પ્રમોશન
કરિયરની પ્રગતિને લઈને IRTSAએ 'મોડિફાઇડ એશ્યોર્ડ કરિયર પ્રોગ્રેસન' (MACP) યોજનામાં મોટા ફેરફાર સૂચવ્યા છે. સંગઠન ઈચ્છે છે કે, કર્મચારીઓને 30 વર્ષની સેવામાં પાંચ પ્રમોશન મળે. આ પ્રમોશન 6, 12, 18, 24 અને 30 વર્ષની સેવા પૂર્ણ થવા પર આપવામાં આવે. સાથે જ જુનિયર એન્જિનિયર (JE), સિનિયર સેક્શન એન્જિનિયર (SSE) અને અન્ય ટેકનિકલ કર્મચારીઓના ટ્રેનિંગ પીરિયડને પણ MACP માટેના સેવા સમયગાળામાં ઉમેરવામાં આવે.
પગારની વિસંગતતાઓ દૂર કરવાની માંગ
પગારની વિસંગતતાઓને દૂર કરવાની માંગ પણ મુખ્ય રહી છે. IRTSAએ જુનિયર એન્જિનિયરોને તેમના હાથ નીચે કામ કરતા સિનિયર ટેકનિશિયનો કરતાં વધુ ગ્રેડ પે આપવાની, SSEના સેલરી લેવલને વધારવાની અને ટેકનિકલ કર્મચારીઓ માટે એક અલગ પગાર માળખું (સેલરી સ્ટ્રક્ચર) બનાવવાની માંગ કરી છે.