/શું મંદિરોના ખજાનામાં પડેલું 4000 ટન સોનું સરકાર કરશે જપ્ત? આવી ગયો નાણામંત્રાલયનો જવાબ

New Gold Import Rule in India: ભારતમાં સોના સાથે જોડાયેલા ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સોનાની આયાત પર શુલ્ક વધારવાને લઈને લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ વચ્ચે સમાચાર આવ્યા કે સરકાર મંદિરોમાં રાખેલા સોનાને મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ સાથે જોડી શકે છે. હવે તેના પર નાણામંત્રાલયનો જવાબ આવ્યો છે.
Temple Gold Monetisation Scheme: છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોનું ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. સરકારે સોનાની આયાતથી લઈને તેની ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટીમાં ઘણા ફેરફાર કર્યાં છે. ખુદ પ્રધાનમંત્રીએ દેશવાસીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ એક વર્ષ સુધી સોનું ખરીદે નહીં. યુદ્ધને કારણે સોનાની આયાત પર સરકારે ભારે વિદેશી મુદ્રા ખર્ચ કરવી પડે છે. વર્ષ 2025મા સરકારે 800 ટન સોનાની આયાત કરી. વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા આયાતક દેશ ભારતે 72 અબજ ડોલરનો ખર્ચ કર્યો હતો. સોનાની આયાત ઘટાડવા માટે સોના સાથે જોડાયેલા ઘણા નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર સમાચાર વાયરલ થવા લાગ્યા કે સરકાર ભારતના મંદિરો અને ઘરોમાં રાખેલા સોનાને અર્થવ્યવસ્થા સાથે જોડી શકે છે. તે માટે બુલિયન બેંક બનાવવામાં આવી શકે છે. હવે આ સમાચાર પર નાણામંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી છે.
માર્કેટમાં આવશે મંદિરો અને ઘરોમાં રાખેલું સોનું?
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતીય મંદિરોની પાસે 4000થી 5000 ટન સોનાનો ભંડાર છે. તો ભારતીય ઘરોમાં 25000 થી 30000 ટન સોનું છે. ઘરો અને મંદિરોમાં રાખવામાં આવેલા સોનાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. એટલે કે તે ભારતીય ઇકોનોમીમાં સામેલ નથી. જો આ સોનું ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા સાથે જોડી લેવામાં આવે એટલે કે સરકારી રેકોર્ડમાં આવી જાય તો ભારત દુનિયાનો સૌથી મોટો ગોલ્ડ રિઝર્વ ધરાવનાર દેશ બની જશે. આ સમાચાર આવવા લાગ્યા કે સરકાર મંદિરોના સોનાને મોનિટાઇઝેશન સાથે જોડી શકે છે. સરકાર મંદિરોમાં રાખવામાં આવેલા સોનાને બદલે તેને ગોલ્ડ બોન્ડ જારી કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
Clarification on false claims on monetisation of temple gold holdings
➡️Certain media reports and social media posts are circulating with claims that the Government of India is planning to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves or that a proposal has…
— PIB India (@PIB_India) May 19, 2026
સરકારે જણાવ્યું સત્ય
દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઈન્ડિયા જ્વેલર્સ એન્ડ ગોલ્ડસ્મિથ ફેડરેશને તેને લઈને વાણિજ્ય મંત્રી પીયુષ ગોયલ પાસે પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઘરો અને મંદિરોમાં નિષ્ક્રિય પડેલા સોનાને રેગુલેટેડ સિસ્ટમમાં લાવવું જોઈએ, જેથી સોનાની આયાત ઓછી કરી શકાય. હવે તેના પર નાણા મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે. નાણામંત્રાલયે આવા સમાચારને અફવા ગણાવ્યા છે. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશના કોઈ મંદિર ટ્રસ્ટ કે ધાર્મિક સંસ્થા માટે સોનાને લઈને કોઈ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ લાવવાનો પ્રસ્તાવ નથી.