/48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો, ડ્રાફ્ટ પેપરમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Jio IPO News:રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ટેલિકોમ એકમ રિલાયન્સ જિયો પ્લેટફોર્મે પોતાના આઈપીઓ માટે સેબીની પાસે ડ્રાફ્ટ પેપર જમા કરાવી દીધા છે. આ આઈપીઓથી ભલે કંપની અને તેના રોકાણકારોને મોટો ફાયદો થશે, પરંતુ તેમાંથી એક વ્યક્તિ છે, જેને આ આઈપીઓથી 100 ગણા કરતા વધુનો ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે. અમે અહીં જાણીતા કારોબારી અને HFCL ના પ્રમોટર મહેન્દ્ર નાહટાની વાત કરી રહ્યાં છીએ.
કોણ છે મહેન્દ્ર નાહટા?
મહેન્દ્ર નાહટા કોઈ અન્ય નહીં, પરંતુ તે વ્યક્તિ છે જેમણે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીને ટેલિકોમ સેક્ટરમાં લાવવામાં મોટી મદદ કરી હતી. વર્ષ 2010ની વાત છે, જ્યારે મહેન્દ્ર નાહટાની કંપની ઇન્ફોટેલ બ્રોડબેન્ડ સર્વિસે 12872 કરોડ રૂપિયાના સંપૂર્ણ ભારતમાં 4G સ્પેક્ટ્રમને હાસિલ કર્યાં હતા. ત્યારે મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સે 4800 કરોડ રૂપિયામાં તેમાં 95 ટકા ભાગીદારી ખરીદી લીધી, જે આગળ જતાં રિલાયન્સ જિયોના નામે જાણીતી બની. ત્યારથી નાહટા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં સામેલ થઈ ગયા હતા.
48 કરોડથી કઈ રીતે બન્યા 5800 કરોડ?
વર્ષ 2020મા નાહટાના પરિવારે કંપલસરી કનવર્ટિગલ ડિબેન્ચરને ઈક્વિટીમાં બદલી માત્ર 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુ પર જિયો પ્લેટફોર્મમાં 0.54 ટકા (લગભગ 4.78 કરોડ શેર) ની ભાગીદારી માત્ર 48 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. બ્રોકરેજ ફર્મ મોતીલાલ ઓવસાલે પોતાના રિપોર્ટમાં આગામી આઈપીઓ માટે જિયો પ્લેટફોર્મનું વેલ્યુએશન 114 બિલિયન ડોલર (10.7 લાખ કરોડ) લગાવી છે. તેવામાં આ વેલ્યુએશન પ્રમાણે કંપનીમાં મહેન્દ્ર નાહટાની ભાગીદારીની કિંમત 5800 કરોડ રૂપિયા થાય છે, જે તેના રોકાણ પર કુલ 121 ગણા બમ્પર લાભની બરોબર છે.
DRHP કઈ-કઈ વિગત સામે આવી?
Jio Platforms એ પાછલા શુક્રવારે આઈપીઓ માટે પોતાનું ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ફાઇલ કર્યું, જેમાં 27 કરોડ એટલે કે 270 મિલિયન શેર જારી કરવાનો ઉલ્લેખ છે. આ પ્રસ્તાવિત ઈશ્યુથી જિયો પ્લેટફોર્મમાં રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીની ભાગીદારી 66.43 ટકાથી ઘટી 64.5 ટકા થવાની આશા છે.
Reliance એ હજુ સુધી પોતાનો ફંડ એકત્ર કરવાનો ટાર્ગેટ કે આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડનો ખુલાસો કર્યો નથી. પરંતુ અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે તેનાથી મળનાર રકમનો એક મોટો હિસ્સો ટેલિકોમ ગ્રુપની અંદર બેલેન્સ-શીટ સાથે જોડાયેલા કામમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે.