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48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો, ડ્રાફ્ટ પેપરમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Jio IPO: રિલાયન્સ જિયોનો આઈપીઓ આવવાથી મહેન્દ્દર નાહટા અને તેમના પરિવારને 100 ગણા સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે. કંપનીમાં તેમની ભાગીદારી 0.54 ટકા છે. આઈપીઓને કારણે તેની વેલ્યુએશનમાં જબરદસ્ત વધારો થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:44 PM IST
48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો, ડ્રાફ્ટ પેપરમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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48 કરોડના બન્યા 5800 કરોડ! Jio આઈપીઓથી આ વ્યક્તિને થશે મોટો ફાયદો
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