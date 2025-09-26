Prev
ઓછા સમયમાં પૈસા વધારવા માટે 5 સૌથી બેસ્ટ શોર્ટ-ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પ, જાણો વિગત

બાળકોનો અભ્યાસ હોઈ કે પછી ગાડી ખરીદવાની કે કોઈપણ જરૂરિયાત આપણે બધા વધુમાં વધુ બચત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. બચત વધારવામાં રોકાણ ખૂબ મદદ કરે છે. જ્યારે પણ રોકાણની વાત આવે તો આપણી સામે સવાલ હોય છે કે શોર્ટ ટર્મમાં કયાંથી કમાણી કરવામાં આવે. તેવામાં આજે અમે તમને આ આર્ટિકલમાં જણાવીશું કે તમારા માટે શોર્ટ ટર્મમાં 5 કયા સેવિંગ ઓપ્શન છે, જે તમને કમાણી કરાવી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:31 PM IST

Investment Tips: જો તમે ઓછા સમયમાં રોકાણથી સારૂ રિટર્ન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છો છો તો શોર્ટ ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન તમારા માટે શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ 1થી 3 વર્ષ માટે હોય છે, જે તમને સારો નફો આપી શકે છે. તેમાં તમારા પૈસા ડૂબશે પણ નહીં કારણ કે આ સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે. તેમાં તમને રિટર્નની ફુલ ગેરંટી આપે છે. આવો તમને જણાવીએ 2025ના બેસ્ટ શોર્ટ-ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન વિશે.

ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD)
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ ભારતીય ઈન્વેસ્ટરો વચ્ચે સૌથી લોકપ્રિય શોર્ટ-ટર્મ રોકાણ વિકલ્પ છે. તેમાં રોકાણનો સમયગાળો 7 દિવસથી લઈને 3 વર્ષ સુધી હોય છે અને વ્યાજદરો 5% થી 7.5% વચ્ચે હોય છે. આ વિકલ્પ મૂળીની સુરક્ષા અને ચોક્કસ રિટર્ન આપે છે.

રિકરિંગ ડિપોઝિટ્સ (RD)
રિકરિંગ ડિપોઝિટમાં રોકાણકારો દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમ જમા કરાવે છે. તેમની મુદત 6 મહિનાથી 3 વર્ષ સુધીની હોય છે, અને વ્યાજ દર 5% થી 7% સુધીની હોય છે. આ વિકલ્પ નિયમિત રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે યોગ્ય છે.

લિક્વિડ ફંડ્સ
લિક્વિડ ફંડ્સ એ મ્યુચુઅલ ફંડ્સની એક શ્રેણી છે જે ટૂંકા ગાળાના ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે. તેમની મુદત 3 મહિનાથી 1 વર્ષ સુધીની હોય છે, અને તેઓ 4% થી 7% સુધીનું વળતર આપે છે. આ વિકલ્પ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ તેમની મૂડી ઝડપથી મેળવવા માંગે છે.

ડેબ્ટ મ્યુચુઅલ ફંડ
ડેબ્ટ મ્યુચુઅલ ફંડ્સ શોર્ટ-ટર્મ ડેટ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરે છે અને 3 મહિનાથી લઈને 3 વર્ષ સુધીના સમયગાળા માટે હોય છે. તેનું રિટર્ન 5 ટકાથી સાત ટકા વચ્ચે હોય છે અને તે ઓછા જોખમવાળા હોય છે. આ વિકલ્પ તે રોકાણકારો માટે સારો છે જે સ્થિર રિટર્ન ઈચ્છે છે.

ટૂંકા ગાળાની રોકાણ યોજનાઓ એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ ટૂંકા ગાળામાં તેમના રોકાણોમાંથી સારું વળતર મેળવવા માંગે છે. ઉપરોક્ત દરેક વિકલ્પોની પોતાની વિશેષતાઓ અને ફાયદા છે. તમારી જોખમ સહનશીલતા, રોકાણ ક્ષિતિજ અને વળતરની અપેક્ષાઓના આધારે, તમે આ વિકલ્પોમાંથી સૌથી યોગ્ય યોજના પસંદ કરી શકો છો.
 

