/પૈસા તૈયાર રાખજો ! આ અઠવાડિયે આવી રહ્યા છે 5 કંપનીના IPO, લિસ્ટમાં બે મેઈનબોર્ડ IPOનો પણ સમાવેશ, જાણો

Upcoming IPO News: આ અઠવાડિયે પાંચ કંપનીઓ IPO લોન્ચ કરી રહી છે. આમાંથી ત્રણ SME સેગમેન્ટમાં છે, જ્યારે બે મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં છે.
Upcoming IPO News: આ અઠવાડિયે બે મેઈનબોર્ડ કંપનીના IPO ખુલી રહ્યા છે. ત્રણ કંપનીઓના IPO SME સેગમેન્ટમાં છે. ગ્રે માર્કેટમાં આમાંથી કેટલાક IPOને લઈને નોંધપાત્ર ઉત્સાહ છે. ચાલો તેના વિશે એક પછી એક જાણીએ.
1- CMR ગ્રીન ટેક્નોલોજીસ IPO
આ કંપનીના IPOનું કદ 630 કરોડ રૂપિયી છે. કંપની ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા 3.29 કરોડ શેર જારી કરશે. IPO 3 જૂનથી 5 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 182 રૂપિયાથી 192 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 78 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,976 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 34 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
2-હેક્સાગોન ન્યુટ્રિશન IPO
આ કંપનીના IPOનું કદ 138.87 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 3.09 કરોડ શેર જાહેર કરશે. IPO 5 જૂનથી 9 જૂન સુધી ખુલ્લું રહેશે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 42 રૂપિયાથી 45 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14,985 રોકાણ રૂપિયા કરવાની જરૂર પડશે.
3- મેરિટ્રોનિક્સ IPO
આ SME સેગમેન્ટ માટે IPO છે. કંપનીનો IPO કદ 70.03 કરોડ રૂપિયા છે. IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 141 રૂપિયાથી 149 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 1,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ એકસાથે 2,000 શેર પર ઓછામાં ઓછી અરજી કરવી પડશે.
આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 88 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
4- વાહ કેમિકલ્સ IPO
કંપનીનો IPO કદ 13.45 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 22 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 4 જૂનથી 8 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 60 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 2,000 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે.
આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 15 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
5- Genxai Analytics IPO
કંપનીનો IPO કદ 54.84 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 47 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 5 જૂનથી 9 જૂન સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ IPO માટે 110 રૂપિયાથી 116 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.