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5 લાખ કે 14 લાખ? કેટલું મળશે એરિયર અને જાણો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: જો સુધારેલા પગાર ધોરણ એપ્રિલ 2027માં શરૂ થાય છે, પરંતુ જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવે છે, તો કર્મચારીઓને 15 મહિના સુધીનું બાકી વેતન મળી શકે છે. જેને જોવામાં આવે તો સરકારી કર્મચારીઓને આ પ્રમાણે આટલું એરિયર મળી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST
5 લાખ કે 14 લાખ? કેટલું મળશે એરિયર અને જાણો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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