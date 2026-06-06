/5 લાખ કે 14 લાખ? કેટલું મળશે એરિયર અને જાણો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત 8મા પગાર પંચથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. સરકારે કમિશનની રચનાની જાહેરાત કરી હોવા છતાં, તેની વિગતવાર ભલામણો અને અમલીકરણ માટેની સમયરેખા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આવી સ્થિતિમાં, કર્મચારીઓના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો સુધારેલા પગાર માળખાના અમલીકરણમાં વિલંબ થાય તો તેમને કેટલી બાકી વેતન મળી શકે છે. 8મા પગાર પંચની રચના અને તેને મળવાના બાકી વેતન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર અનેક દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બાકી વેતનની રકમ 5 લાખ રૂપિયાથી 14 લાખ રૂપિયા સુધીની હોઈ શકે છે.
કેટલા મહિનાનો બાકી પગાર મળશે?
સામાન્ય રીતે, દર 10 વર્ષે એક નવું કેન્દ્રીય પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે. 7મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2016ના રોજ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વલણને જોતાં, ઘણા કર્મચારીઓ 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની અપેક્ષા રાખે છે.
જો કે, લાગુ થવાની તારીખ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. જો સરકાર જાન્યુઆરી 2026થી નવા પગાર ધોરણને લાગુ કરવાનો નિર્ણય કરે છે, પરંતુ એપ્રિલ 2027થી સુધારેલા પગાર ચૂકવવાનું શરૂ કરે છે, તો કર્મચારીઓ લગભગ 15 મહિનાના એરિયર્સ માટે હકદાર બની શકે છે. જો કે, અંતિમ રકમ સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત રહેશે.
બાકી માટે સંપૂર્ણ ગણતરી મોડેલ?
કર્મચારી સંગઠનો કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી 1.92 અથવા 2.51 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને બદલે 3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. જો સરકાર આ માંગણી સ્વીકારે છે, તો લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર લેવલ પર બાકી રકમ નીચે મુજબ હશે:
લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર (લેવલ 1) માટે:
વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર: 18,000 રૂપિયા
3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પછી નવો મૂળભૂત પગાર: 66,240 રૂપિયા
મૂળભૂત પગારમાં માસિક તફાવત: 48,240 રૂપિયા
10 મહિના માટે અંદાજિત બાકી રકમ (DA વિના): આશરે 482,400 રૂપિયા, અથવા 5 લાખ રૂપિયાની નજીક
મહત્તમ મૂળભૂત પગાર (કેબિનેટ સચિવ સ્તર) માટે ગણતરી
વર્તમાન મહત્તમ મૂળભૂત પગાર: 250,000 રૂપિયા
3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પછી નવો મૂળભૂત પગાર: 920,000 રૂપિયા
મૂળભૂત પગારમાં માસિક તફાવત: 670,000 રૂપિયા
2 મહિનાથી વધુ બાકી રકમ સરળતાથી 14,00,000 રૂપિયાથી વધી જશે.