Investment Plan: ₹5 લાખથી ₹50 કરોડનું ભંડોળ બનાવી શકાય છે તે સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગશે, પરંતુ યોગ્ય આયોજનથી તે શક્ય છે. 5-પગલાંનું સૂત્ર છે જે તમને સર્વાઇવલ મોડથી પેઢીગત સંપત્તિમાં સંક્રમણ કરવામાં અને સાચી નાણાકીય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:02 PM IST

₹5 લાખના બનશે ₹50 કરોડ, 5-સ્ટેપ ફોર્મ્યુલા જે તમને આપશે અલ્ટીમેટ પૈસાની ફ્રીડમ અને અનસ્ટોપેબલ ગ્રોથ!

Investment Plan: દરેક વ્યક્તિ નાણાકીય સ્વતંત્રતાનું સ્વપ્ન જુએ છે, પરંતુ તે રાતોરાત પ્રાપ્ત થતી નથી. તે એક સીડી જેવું છે, જ્યાં દરેક પગલા સાથે તમારી વિચારસરણી, જોખમ સહનશીલતા અને નાણાં વ્યવસ્થાપન બદલાય છે. ₹5 લાખથી ₹50 કરોડની નેટવર્થ સુધીની સફર ફક્ત પૈસા વિશે નથી, પરંતુ વિચારસરણી, શિસ્ત અને ધીરજ વિશે પણ છે. સાચી સમૃદ્ધિ ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે પૈસા ફક્ત જરૂરિયાતો પૂરી કરવાનું સાધન બનવાનું બંધ કરે છે પરંતુ વારસો બનાવવાનું સાધન બની જાય છે. તો, ચાલો નાણાકીય સ્વતંત્રતા માટે 5-પગલાંના સૂત્રનું અન્વેષણ કરીએ.

  • તબક્કો 1: સર્વાઇવલ મોડ (નેટવર્થ: ₹5 લાખથી ઓછું)

જીવનનો આ પ્રારંભિક તબક્કો ખૂબ પડકારજનક છે, જ્યાં દર મહિનાનો પગાર સમાપ્ત થતાં જ આગામી પગારની રાહ શરૂ થાય છે. તેથી, જો તબીબી ખર્ચ, ભાડામાં વધારો, અથવા અન્ય કોઈ અણધાર્યો ખર્ચ થાય છે, તો આખું બજેટ ખોરવાઈ જાય છે. તેથી, આ તબક્કે સૌથી મોટું લક્ષ્ય રોકાણ કરવાનું નહીં, પરંતુ કટોકટી ભંડોળ બનાવવાનું હોવું જોઈએ. ₹50,000 થી ₹1 લાખની ઓછામાં ઓછી બચત જાળવી રાખો, જે 3 થી 6 મહિનાના આવશ્યક ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે પૂરતી છે. જેમ નીતિન કૌશિક કહે છે, સાચી સમૃદ્ધિ ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે આવતા મહિનાની ચિંતા સમાપ્ત થાય છે.

  • તબક્કો 2: નાણાકીય રીતે સ્થિર (નેટ વર્થ: ₹5 લાખ થી ₹50 લાખ)

જીવન હવે થોડું સરળ બને છે, દૈનિક જરૂરિયાતો, કરિયાણા, વીજળીના બિલ અને નાના આનંદનું સંચાલન વધુ સરળતાથી થાય છે. તમારી બચત હવે એક લયમાં સ્થાયી થઈ રહી છે, અને તમે તમારા નાણાકીય બાબતો પર વધુ નિયંત્રણ અનુભવો છો. આ તબક્કા દરમિયાન ધ્યાન સારી નાણાકીય ટેવો વિકસાવવા પર હોવું જોઈએ, જેમ કે SIP શરૂ કરવી, આરોગ્ય અને ટર્મ વીમો ખરીદવો અને બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવો. જો કે, આ તબક્કો હજુ પણ નાજુક છે; જો તમે ખૂબ વધારે EMI લો છો અથવા તમારા ખર્ચમાં વધારો કરો છો, તો તમે સરળતાથી પાછલા તબક્કામાં પાછા ફરી શકો છો.

  • તબક્કો 3: નાણાકીય રીતે આરામદાયક (ચોખ્ખી કિંમત: ₹50 લાખ થી ₹5 કરોડ)

જીવનમાં ઘર, કાર અને કૌટુંબિક વેકેશન જેવી વૈભવી વસ્તુઓ હવે શક્ય બની રહી છે. ધ્યાન અસ્તિત્વથી આયોજન તરફ વળે છે. તમે બાળકોના શિક્ષણ, નિવૃત્તિ ભંડોળ અને વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કરો છો. રોકાણનો ધ્યેય હવે ફક્ત બચત કરવાનો નથી, પરંતુ વૃદ્ધિ અને સુરક્ષા બંને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. પરંતુ યાદ રાખો, ભલે આ તબક્કા દરમિયાન પૈસા વધી રહ્યા હોય, પણ વિક્ષેપો પણ વધે છે, અને આ સૌથી મોટું જોખમ છે.

  • તબક્કો 4: નાણાકીય સ્વતંત્રતા (ચોખ્ખી કિંમત: ₹5 કરોડ થી ₹50 કરોડ)

માસિક બજેટિંગની ઝંઝટ હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, અને લક્ઝરી કાર, વિદેશ પ્રવાસો, પ્રીમિયમ હેલ્થકેર અને બિઝનેસ-ક્લાસ મુસાફરી જેવા અનુભવો સામાન્ય જીવનનો ભાગ બની જાય છે. આ તબક્કામાં, ધ્યાન ખર્ચથી સંપત્તિ જાળવણી તરફ વળે છે. કર ઑપ્ટિમાઇઝેશન અને નિષ્ક્રિય આવકના સ્ત્રોતોનું નિર્માણ સર્વોપરી બની જાય છે. હવે તમારું લક્ષ્ય ફક્ત તમારી સંપત્તિ વધારવાનું નથી, પરંતુ તેને લાંબા ગાળા માટે સાચવવાનું છે.

  • સ્ટેજ 5: પેઢીગત સંપત્તિ (નેટ વર્થ: ₹50 કરોડથી વધુ)

તમારી સંપત્તિ હવે ફક્ત તમારી જ નહીં, પરંતુ ભાવિ પેઢીઓની સેવા કરે છે. તમારું ધ્યાન એસ્ટેટ પ્લાનિંગ, ફેમિલી ઓફિસ સ્થાપવા અને પરોપકાર તરફ વળે છે. આ તે તબક્કો છે જ્યાં પૈસા હવે ફક્ત આરામનું સાધન નથી, પરંતુ પ્રભાવ અને વારસાનું પ્રતીક છે. જેમ કહેવત છે, નાણાકીય સ્વતંત્રતાનું રહસ્ય તબક્કાઓ છોડવામાં નહીં, પરંતુ દરેક તબક્કામાં નિપુણતા મેળવવામાં રહેલું છે.

  • 5 પગલામાં તમારા રોકાણનું આયોજન કેવી રીતે કરવું

પગલું 1: બજેટ બનાવો અને બચત શરૂ કરો

  • પહેલું પગલું ખર્ચને નિયંત્રિત કરવાનું છે. તમારા પગારના 50% આવશ્યક ખર્ચ માટે, 30% ઇચ્છાઓ માટે અને 20% બચત માટે.
  • કેવી રીતે?: એપ્લિકેશન સાથે ટ્રેક કરો, ₹5 લાખથી ₹1 લાખ બચાવો.
  • લાભ: બચતમાંથી SIP શરૂ કરો. 1 વર્ષમાં ₹12 લાખ.

સ્ટેજ 2: ઇમરજન્સી ફંડ બનાવો

  • 6 મહિનાના ખર્ચને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રાખો.
  • કેવી રીતે?: ₹3 લાખ બચતમાં, ₹3 લાખ FDમાં.
  • લાભ: નોકરી ગુમાવવા પર કોઈ તણાવ નહીં.

પગલું 3: SIP વડે રોકાણ કરો

  • મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP શરૂ કરો.
  • કેવી રીતે?: ₹25,000/મહિનો, 12% વળતર. 20 વર્ષમાં ₹1.4 કરોડ.
  • લાભ: ચક્રવૃદ્ધિથી સંપત્તિ વધારો.

પગલું 4: આવક વધારો

  • કૌશલ્ય શીખો, સાઇડ બિઝનેસ શરૂ કરો.
  • કેવી રીતે?: ફ્રીલાન્સિંગમાંથી 10,000 વધારાના.
  • લાભ: SIP વધારો, ભંડોળને વેગ આપો.

પગલું 5: વૈવિધ્યીકરણ કરો અને સમીક્ષા કરો

  • તમારા પૈસા અલગ અલગ જગ્યાએ રોકાણ કરો.
  • કેવી રીતે?: 50% ઇક્વિટી, 30% દેવું, 20% સોનું.
  • લાભ: ઓછું જોખમ.

નિષ્કર્ષ: સાચી સ્વતંત્રતા શિસ્તમાં રહેલી છે.

₹5 લાખથી ₹50 કરોડ સુધીની આ સફર શોર્ટકટ કે જાદુ દ્વારા નહીં, પરંતુ શિસ્ત, સમજણ અને ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. દરેક તબક્કો એક પાઠ છે, પહેલા, તમારી જાતને સુરક્ષિત કરવી, પછી બચત અને રોકાણ કરવાની આદત વિકસાવવી, અને અંતે, તમારા પૈસા તમારા માટે કામ કરે તે. જો તમે પણ નાણાકીય સ્વતંત્રતાનું સ્વપ્ન જોતા હોવ, તો આજે જ તમારી નાણાકીય યાત્રા શરૂ કરો, કારણ કે સ્વતંત્રતાનું પહેલું પગલું રોકાણ શરૂ કરો છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. શેર બજારમાં રોકાણ કરવુ જોખમી છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

