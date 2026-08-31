/1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો! LPG, FD, ATF અને ATM ચાર્જિસ પર પડશે સીધી અસર

ઓગસ્ટનો મહિનો ખતમ થઈ રહ્યો છે અને મંગળવારથી સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆત થઈ જશે. નવા મહિને કેટલાક ફેરફારો થશે જેની અસર સામાન્ય લોકો પર પડી શકે છે. બેન્કિંગ, એલપીજી, રોકાણ અને હવાઈ યાત્રા પર થનારા ફેરફારની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખર્ચ અને બચત પર પડી શકે છે. તો કેટલાક મામલામાં લોકોને રાહત મળી શકે છે. તેવામાં આવો જાણીએ સપ્ટેમ્બર મહિનાથી ક્યા નિયમમાં ફેરફાર થશે.
LPG e-KYC માટે 31 ઓગસ્ટ છેલ્લી તક
ઘરેલું LPG ગ્રાહકો માટે e-KYC ની મર્યાદા સૌથી મહત્વની છે. જે ગ્રાહકોએ હજુ સુધી પોતાનું e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી, તેણે આજ એટલે કે 31 ઓગસ્ટ સુધી પૂરુ કરવું પડશે. ત્યારબાદ 1 સપ્ટેમ્બરથી e-KYC ની સુવિધા બંધ હોવાની વાત કહેવામાં આવી છે.
LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની શરૂઆતમાં એલપીજીની કિંમતોની સમીક્ષા કરે છે. તેવામાં 1 સપ્ટેમ્બરે ઘરેલું અને કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરોની કિંમતોમાં ફેરફાર થવો સંભવ છે. જો કિંમત વધે છે તો તેની સીધી અસર ઘરેલું બજેટ પર પડશે. તો કિંમત ઘટવાથી સામાન્ય લોકો અને કારોબારીઓને રાહત મળી શકે છે.
FD ના વ્યાજદર પર રહેશે નજર
સપ્ટેમ્બરમાં બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD ના વ્યાજદરોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જો બેંક વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરે છે તો નવી એફડી કરાવનાર ગ્રાહકોને પહેલાની તુલનામાં ઓછું રિટર્ન મળી શકે છે. તો વ્યાજદર વધવા પર રોકાણકારોની કમાણી વધી શકે છે. એફડીમાં રોકાણ કરવાની તૈયારી કરી રહેલા લોકોએ પૈસા જમા કરતા પહેલા અલગ-અલગ બેંકોનો વ્યાજદર, સમયગાળો અને અન્ય શરતોની તુલના કરવી જોઈએ.
ATF ની કિંમતમાં ફેરફાર થવાથી હવાઈ ભાડા પર અસર
એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુલ એટલે કે ATF ની કિંમતોમાં દર મહિને સમીક્ષા થાય છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં તેમાં ફેરફાર થવા પર એરલાઇન્સનો પરિચાલન ખર્ચ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેની અસર આગળ જતાં હવાઈ ટિકિટની કિંમતો પર પણ પડી શકે છે. પરંતુ હવાઈ ભાડું માત્ર ATF ની કિંમત પર નિર્ભર કરતું નથી અને તેમાં બીજા કારણો પણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ATM ચાર્જમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
ATM માંથી પૈસા ઉપાડનાર ગ્રાહકોએ પણ સપ્ટેમ્બરમાં બેંકના નવા ચાર્જ અને નિયમો પર નજર રાખવી જોઈએ. નક્કી મર્યાદાથી વધુ ATM ટ્રાન્ઝેક્શન પર ગ્રાહકોએ વધારાનો ચાર્જ આપવો પડી શકે છે. જો બેંક કે સંબંધિત સંસ્થાઓ પોતાના ચાર્જમાં ફેરફાર કરે છે તો તેની અસર નિયમિત રૂપથી એટીએમનો ઉપયોગ કરનાર ગ્રાહકો પર પડી શકે છે.