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1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો! LPG, FD, ATF અને ATM ચાર્જિસ પર પડશે સીધી અસર

1 સપ્ટેમ્બરથી ઘણા ફેરફાર થવાના છે. કેટલાક મામલામાં લોકોને રાહત મળવાની આશા છે, જ્યારે કેટલાક ફેરફાર ખિસ્સા પર વજન વધારી શકે છે. તેવામાં મહિનાની શરૂઆત પહેલા જરૂરી નિયમો અને નવા દરોની જાણકારી રાખવી ફાયદાકારક હશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:33 PM IST
1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો! LPG, FD, ATF અને ATM ચાર્જિસ પર પડશે સીધી અસર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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