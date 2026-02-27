Prev
8મા પગાર પંચમાં 5 પ્રમોશન! પગારથી લઈને ઇન્ક્રીમેન્ટ સુધીનું મોટું અપડેટ, જાણો

8th Pay Commission latest News: આ બેઠકમાં 8મા પગાર પંચને લગતા અનેક મુખ્ય મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રક્ષા, રેલવે, પોસ્ટ, આવકવેરા, એકાઉન્ટ્સ અને ઓડિટ સહિત વિવિધ વિભાગોના કર્મચારી સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓએ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:08 PM IST
  • પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણમાં 18 મહિના કે તેથી વધુ સમય લાગી શકે છે
  • રાષ્ટ્રીય પરિષદ (સ્ટાફ સાઇડ) અને NC-JCMની બેઠક યોજાઈ હતી
  • કર્મચારી સંગઠનોએ માંગ કરી હતી કે દરેક કર્મચારીને તેમના સેવા સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રમોશન મળે. 

8th Pay Commission latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણમાં 18 મહિના કે તેથી વધુ સમય લાગી શકે છે, પરંતુ કર્મચારીઓની માંગણીઓ ચાલુ છે. આ સંદર્ભમાં, રાષ્ટ્રીય પરિષદ (સ્ટાફ સાઇડ) અને NC-JCMની બેઠક યોજાઈ હતી. 

8મા પગાર પંચને લગતા અનેક મુખ્ય મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જેમાં અનેક વિભાગોના કર્મચારી સંગઠનોના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.

માંગણીઓ શું છે?

બેઠકમાં કેન્દ્ર સરકારના પગાર માળખા, પ્રમોશન નીતિ, વાર્ષિક પગાર વધારો અને પેન્શન સુધારા જેવા વિષયો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર પણ વ્યાપક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કર્મચારી સંગઠનોએ માંગ કરી હતી કે દરેક કર્મચારીને તેમના સેવા સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રમોશન મળે. 

તેમનું કહેવું છે કે મર્યાદિત પ્રમોશનલ તકો લોઅર લેવલે કામ કરતા પ્રતિભાશાળી કર્મચારીઓમાં હતાશા પેદા કરી રહી છે. સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે કર્મચારીઓ અને આશરે 68 લાખ પેન્શનરો/કુટુંબ પેન્શનરો પર એક સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે.

વધુમાં, પેન્શન સિસ્ટમ પર ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ. પ્રતિનિધિઓએ રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સિસ્ટમ (UPS) નાબૂદ કરવા અને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરી લાગુ કરવાની તેમની લાંબા સમયથી ચાલતી માંગને પુનરાવર્તિત કરી. બેઠકમાં પરિવારના એકમોની સંખ્યા ત્રણથી વધારીને પાંચ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે પગાર નિર્ધારણમાં માતાપિતાને પણ સામેલ કરવા જોઈએ, આમ પરિવારના એકમનો વ્યાપ વધારવો જોઈએ.

18 પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે એક કરાર થયો હતો

ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઇઝ ફેડરેશનના જનરલ સેક્રેટરી સી. શ્રીકુમારના જણાવ્યા અનુસાર, 8મા પગાર પંચ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા 18 પ્રશ્નોના જવાબો નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં તેની વેબસાઇટ પર સબમિટ કરવા માટે એક કરાર થયો હતો. તમામ કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓને સમાવતું એક મેમોરેન્ડમ આગામી 10થી 15 દિવસમાં તૈયાર કરવામાં આવશે અને કમિશનના અધ્યક્ષ, ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને સુપરત કરવામાં આવશે.

કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય યોજના (CGHS) હેઠળ, શહેરોમાં કર્મચારીઓને હાલમાં આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓ માટે 1,000 રૂપિયા માસિક ભથ્થું મળે છે. કર્મચારી સંગઠનોએ આ ભથ્થું વધારીને 20,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને તેમાં ઇન્ટરનેટ જેવી સેવાઓ માટેના ભથ્થાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સંયુક્ત મેમોરેન્ડમને 10 માર્ચે આગામી બેઠકમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે, ત્યારબાદ તેને 1-2 અઠવાડિયામાં 8મા પગાર પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે.

