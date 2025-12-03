Prev
મુંબઈ-દિલ્હી છોડો, હવે દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરમાં પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવા માટે 5 હોટસ્પોટ; મળશે 50% સુધીનું રિટર્ન

Property Investment: મધ્યપ્રદેશનું ઇન્દોર હવે ફક્ત ખુબસુરત નજારા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અથવા સતત સૌથી સ્વચ્છ શહેરોમાં સ્થાન મેળવવા માટે જાણીતું નથી. પરંતુ હવે ઈન્દોર રોકાણકારો માટે એક નવું સ્થળ પણ બની ગયું છે. ઉત્તમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અભૂતપૂર્વ કનેક્ટિવિટી સાથે અહીંનું રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ ઝડપથી રેકોર્ડબ્રેક ગ્રોથ કરી કહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:35 PM IST

Property Investment: મધ્યપ્રદેશના ખુબસુરત અને સ્વચ્છ શહેર ઇન્દોરે સતત ઘણા વર્ષોથી દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરનો ખિતાબ જીતીને દુનિયાભરમાં પોતાની એક ખાસ ઓળખ બનાવી રહ્યું છે. હવે આ શહેરનું રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પણ તે જ ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. ઉત્તમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેટ્રો અને BRTS જેવી શાનદાર કનેક્ટિવિટીના કારણે આ શહેર ફક્ત રહેવાસીઓને જ નહીં પરંતુ મોટા રોકાણકારોને પણ આકર્ષિત કરી રહ્યું છે. જેમ જેમ અહીં નવા કોરિડોર અને IT હબ શરૂ થઈ રહ્યા છે, તેમ-તેમ પ્રોપર્ટીના ભાવ પણ રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે.

હાલમાં મુખ્ય વિસ્તારોમાં પ્રોપર્ટીની સરેરાશ કિંમત 5,500 રૂપિયાથી 6,500 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ ફૂટની વચ્ચે છે, જેમાં આગામી વર્ષોમાં બમ્પર વધારો થવાનું અનુમાન છે. જો તમે ઇન્દોરમાં રોકાણ કરવાનું કે ઘર ખરીદવાનું યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો આ પાંચ વિસ્તાર તમારા માટે સૌથી બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે.

MR10
MR10 વિસ્તાર ઇન્દોરના પોશ વિસ્તારોમાંથી એક માનવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રીમિયમ જીવનશૈલીની માંગ વધુ છે. અહીં ભાડાના દર પણ સતત ઊંચા છે, એટલા માટે અહીં રોકાણ કરવા માટે ઘર ખરીદવું ફાયદાનો સોદો સાબિત થાય છે. 99 એકર (99acres) અનુસાર, અહીં ફ્લેટની સરેરાશ કિંમત 4,600 પ્રતિ ચોરસ ફૂટ છે. અહીં 1 BHKથી લઈને 3 BHK સુધીના ઘર ભાડા માટે ઉપલબ્ધ છે, જેનું માસિક ભાડું 11,000 રૂપિયાથી 25,000 રૂપિયા સુધી છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, અહીં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પ્રોપર્ટીના ભાવમાં લગભગ 50% સુધીનું રિટર્ન જોવા મળ્યું છે. આ વિસ્તારમાં સારી સ્કુલની સાથે-સાથે મોટી હોસ્પિટલો પણ આવેલી છે.

સુપર કોરિડોર: ભવિષ્યનું IT હબ
સુપર કોરિડોર ઇન્દોરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને ઝડપથી વિકસિત થઈ રહેલ વિસ્તાર છે. આ લગભગ 12 કિલોમીટર લાંબો કોરિડોર છે. જે દેવી અહલ્યાબાઈ હોલકર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને શહેરના બાહ્ય રિંગ રોડ સાથે જોડે છે. અહીં TCS અને Infosys જેવી આઇટી દિગ્ગજોના મોટા કેમ્પસ છે, જેના કારણે આ વિસ્તારને પ્રોફેશનલ્સ માટે એક હોટસ્પોટ બની ગયું છે. આ વિસ્તારમાં પ્રોપર્ટીના દર, ખાસ કરીને એપાર્ટમેન્ટ્સ અને પ્લોટેડ ડેવલપમેન્ટ માટે, હાલમાં પ્રતિ ચોરસ ફૂટ લગભગ 4,500 રૂપિયાથી 6,000 રૂપિયાની વચ્ચે છે. આઇટી કંપનીઓની નિકટતાને કારણે ભવિષ્યમાં અહીં પ્રીમિયમ રિટર્નની અપેક્ષા છે.

AB રોડ
ઈન્દોરના AB રોડ વિસ્તારમાં 2 BHK ફ્લેટથી લઈને વિલા અને સસ્તા ઘરો સુધીના ઘણા સારા વિકલ્પો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અહીં પ્રોપર્ટી પર 40% સુધીનું રિટર્ન જોવા મળ્યું છે. અહીં ફ્લેટ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 4,000 રૂપિયાથી શરૂ થતા ભાવે મળી શકે છે. 1 BHKથી લઈને 3 BHK સુધીના ફ્લેટનું માસિક ભાડું 5,900 રૂપિયાથી 24,000 રૂપિયા સુધી છે. આ વિસ્તારની મુખ્ય તાકાત તેનું વ્યૂહાત્મક સ્થાન છે, જે તેને BRTS કોરિડોર અને આગામી મેટ્રો કનેક્ટિવિટીના માધ્યમથી વિજય નગર અને સુપર કોરિડોર જેવા મુખ્ય વિસ્તારો સાથે જોડે છે. IT પાર્ક અને મુખ્ય વ્યાપારી કેન્દ્રોની નિકટતાના કારણે તેને વ્યાવસાયિકો માટે એક પસંદગીનો રહેણાંક વિસ્તાર બનાવે છે, તેથી અહીં ભાડાના ઘરોની હંમેશા માંગ રહે છે.

વિજય નગર
ઈન્દોરમાં વિજય નગર પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવા માટે સૌથી સુરક્ષિત સ્થળ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અહીં ફ્લેટના ભાવમાં રેકોર્ડ તેજીથી વધારો થઈ રહ્યો છે. મેજિકબ્રિક્સ અનુસાર, અહીં મિલકતના ભાવ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 4,500 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેનો સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે, તે શહેરના હૃદયમાં સ્થિત છે, જ્યાંથી AB રોડ અને BRTS જેવી ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી મળે છે. વિજય નગર ચારેય તરફથી મોટા મોલ, હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓથી ઘેરાયેલું છે, જે તેને પરિવારો માટે પરફેક્ટ બનાવે છે. આઇટી કંપનીઓ અને કોમર્શિયલ હબની પાસે હોવાના કારણે અહીં ભાડા પર ઘર આપવાથી પણ સારું રિટર્ન મળે છે, જેનાથી અહીં રોકાણ અને રહેવા બન્ને માટે એક શાનદાર વિકલ્પ બનાવે છે.

બિચોલી મર્દાના
બિચોલી મર્દાના વિસ્તાર તેના લક્ઝરી રેસીડેન્સીયલ વિસ્તારો માટે જાણીતો છે, જ્યાં ઘણા પ્રખ્યાત ડેવલપર્સ પ્રીમિયમ પ્રોજેક્ટ્સ બનાવી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં રેડી-ટુ-મૂવ-ઇન વિકલ્પો પણ ઉપલબ્ધ છે. 99 એકર (99acres) અનુસાર, અહીં ફ્લેટની કિંમત 5,200 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ ફૂટથી શરૂ થાય છે. આ વિસ્તાર ઇન્દોર બાયપાસ રૂટની નજીક સ્થિત છે, જે શહેરના મુખ્ય ભાગો અને ઈન્ટરસ્ટેટ મુસાફરી માટે દેવી અહલ્યાબાઈ હોલકર એરપોર્ટ અને ઇન્દોર જંકશન રેલવે સ્ટેશન સુધી ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરે છે. આ વિસ્તાર શાંતિપૂર્ણ છતાં વૈભવી જીવનશૈલી શોધનારાઓ માટે આદર્શ છે.

