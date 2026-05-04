આ છે 5 સુપરહિટ સરકારી સ્કીમ! સુરક્ષિત રહેશે તમારા પૈસા, મળશે શાનદાર વ્યાજ
ભારતીય બજારમાં સુરક્ષિત રોકાણ માટે અનેક યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. ભારત સરકાર સમર્થિત પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા પણ અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં શાનદાર વ્યાજ મળે છે. આજે અમે તમને રોકાણકારોની પાંચ બેસ્ટ સ્કીમ વિશે માહિતી આપીશું.
- જોખમ વગર રોકાણ માટે પાંચ સૌથી સારી સ્કીમ
- 8.2 ટકા સુધી મળે છે વ્યાજ, પૈસા રહેશે સુરક્ષિત
- કેટલીક યોજનામાં સરકાર ખુદ આપે છે ગેરંટી
સુરક્ષિત રોકાણ અને સારૂ રિટર્ન ઈચ્છી રહેલા રોકાણકારો માટે ભારતીય બજારમાં ઘણી એવી યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે, જે 7.5% કે તેનાથી વધુ વાર્ષિક વ્યાજ આપી રહી છે. આ યોજનાઓની સૌથી મોટી ખુબી છે કે તેને ભારત સરકારનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે. તેવામાં આ યોજના જોખમથી બચનાર રોકાણકારો માટે ખુબ સારી છે. આ યોજનામાં જમા રકમ કે મેચ્યોરિટી પર ટેક્સ લાભ પણ પ્રદાન કરે છે, જેનાથી રોકાણકારોની વાસ્તવિક કમાણી પણ વધી જાય છે.
વરિષ્ઠ નાગરિકોથી લઈને દીકરીઓના ભવિષ્યની સુરક્ષા સુધી, આ રોકાણ વિકલ્પ વિવિધ નાણાકીય લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અને વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના જેવી સ્કીમમાં મળી રહેલું 8.2 ટકા વ્યાજ આજના સમયમાં ઘણી ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની એફડી કરતા સારૂ છે. ઓછા જોખમની સાથે મૂળીને સુરક્ષિત રાખનારી આ યોજના મોંઘવારીને માત આપનાર રિટર્ન પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ છે. આવો એવી પાંચ યોજનાઓ વિશે જાણીએ.
1. વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (SCSS)
આ યોજના ખાસ કરી વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે બનાવવામાં આવી છે.
વ્યાજદરઃ આ યોજનામાં રોકાણકારોને 8.2 ટકા આકર્ષક વ્યાજ મળે છે.
રોકાણની મર્યાદાઃ લઘુત્તમ રોકાણ ₹1,000 છે અને મહત્તમ મર્યાદા ₹30 લાખ સુધી છે.
2. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSA)
આ દીકરીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે એક સારી બચત યોજના છે.
વ્યાજદરઃ તેમાં પણ 8.2 ટકાનું વ્યાજ મળે છે.
ટેક્સ લાભઃ જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ ₹1.50 લાખ સુધીની છૂટ મળે છે અને મેચ્યોરિટી પર રકમ ટેક્સ ફ્રી હોય છે.
સમયગાળોઃ આ ખાતું ખોલવાની તારીખથી 21 વર્ષમાં મેચ્યોર થાય છે. પરંતુ રોકાણ માત્ર 15 વર્ષ સુધી કરવાનું હોય છે.
3. આરબીઆઈ ફ્લોટિંગ રેટ બોન્ડ
સુરક્ષિત રોકાણ ઈચ્છનાર માટે આ એક વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ છે.
વ્યાજદરઃ વર્તમાનમાં તેમાં 8.05 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે.
ખાસિયતઃ તેમાં રોકાણની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી અને તેમાં સોવરેન ગેરંટી (સરકારી સુરક્ષા) મળે છે. તેની મેચ્યોરિટી 7 વર્ષની હોય છે.
4. નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ (NSC)
આ સરકાર સમર્થિક એક લોકપ્રિય બચત પત્ર છે.
વ્યાજદરઃ તેના પર 7.7 ટકાના દરથી વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળે છે.
સમયગાળોઃ તેનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 5 વર્ષ છે અને રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી.
5. પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ (5 વર્ષ)
બેંક એફડીની જેમ આ પણ એક સુરક્ષિત વિકલ્પ છે.
વ્યાજદરઃ 5 વર્ષની જમા રકમ પર 7.5 ટકા વ્યાજ મળે છે.
ટેક્સ લાભઃ 5 વર્ષની ટાઇમ ડિપોઝિટ પર જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ 80C માં ટેક્સ છૂટ માટે પાત્ર છે.
