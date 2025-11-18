69 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને નહીં મળે 8મા પગાર પંચનો લાભ? વાંચો લેટેસ્ટ અપડેટ
8th Pay Commission: લગભગ 10 મહિનાની લાંબી રાહ જોયા પછી, સરકારે આખરે 8મા પગાર પંચના સંદર્ભ નિયમો (ToR) બહાર પાડ્યા છે, જેના આધારે આ પેનલ દેશના 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર અને પેન્શન માળખું તૈયાર કરશે.
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારે આ મહિનાની શરૂઆતમાં આઠમા કેન્દ્રીય પગાર પંચનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું. તેણે ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈ દેસાઈના નેતૃત્વમાં ત્રણ સભ્યોની પેનલની રચના પણ કરી હતી. લગભગ 10 મહિનાની લાંબી રાહ જોયા પછી, સરકારે આખરે 8મા પગાર પંચની શરતો (ToR) જાહેર કરી છે, જેના આધારે પેનલ દેશભરના 10 મિલિયનથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર અને પેન્શન માળખું ઘડશે.
કર્મચારી સંગઠનો ToRને એકતરફી કહ્યું
સૂચના જાહેર થતાં જ અનેક કર્મચારી સંગઠનોએ ToR સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) એ સૌપ્રથમ સરકારને પત્ર લખીને ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓમાં ભૂલો અને અસંગતતાઓનો આરોપ લગાવ્યો હતો. હવે, અન્ય એક મુખ્ય યુનિયન, કોન્ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ વર્કર્સ (CCGEW) એ પણ આ ચિંતાઓનો પડઘો પાડ્યો છે. CCGEW કેન્દ્ર સરકારના આશરે 800,000 કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં પોસ્ટલ સર્વિસ, આવકવેરા, ઓડિટ, સર્વે, CGHS, CPWD, વસ્તી ગણતરી, BSI, GSI, ISRO અને અન્ય વિભાગોના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રધાનમંત્રીને લખેલા પત્રમાં ઉઠાવવામાં આવેલી મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ
CCGEW એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે ToR ના કેટલાક મુખ્ય પાસાઓમાં સુધારો જરૂરી છે. યુનિયને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, અમે 8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોમાં જરૂરી સુધારાની માંગ કરીએ છીએ.
પેન્શન-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ગંભીર પ્રશ્નો
યુનિયન જણાવે છે કે ToR 6.9 મિલિયન પેન્શનરો અને કુટુંબ પેન્શનરોના મુદ્દાઓ પર કોઈ સ્પષ્ટ દિશાનિર્દેશ આપતું નથી.
પત્રમાં માંગવામાં આવેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ
- વિવિધ પેન્શન યોજનાઓ હેઠળ પેન્શન અને અન્ય પેન્શનરી લાભોમાં સુધારો.
- ToR માંથી "નોન-કોન્ટ્રીબ્યુટરી પેન્શન યોજનાઓનો અવેતન ખર્ચ" જેવા શબ્દો દૂર કરવા.
- જૂની પેન્શન યોજના (OPS), યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના અને NPS ના આશરે 69 લાખ પેન્શનરો માટે પેન્શન સુધારણા, પેન્શન સમાનતા, કમ્યુટેશનની પુનઃસ્થાપના વગેરે અંગે કોઈ સ્પષ્ટ નીતિ ToRમાં નથી.
યુનિયને જણાવ્યું હતું કે આ સ્થિતિ અત્યંત અસ્પષ્ટ છે અને પેન્શનરોના હિતોને પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.
વ્યાપક સમીક્ષાની માંગ
સંઘે એવી પણ માંગ કરી હતી કે 8મા પગાર પંચ નીચેના મુદ્દાઓ પર નક્કર ભલામણો કરે:
- અનેક સમિતિઓ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ 11 વર્ષ પછી કમ્યુટેડ પેન્શન રકમ ફરી લાગુ કરે
- વધારે ઉંમર જૂથના પેન્શનરોને દર 5 વર્ષે વધારાનું પેન્શન આપવું જોઈએ (સંસદીય સમિતિની ભલામણ અનુસાર)
- પેન્શનરો માટે વધુ સારી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરવી.
- CGEGIS (કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી વીમા યોજના)ની સંપૂર્ણ સમીક્ષા અને સુધારો.
અસરકારક તારીખનો ઉલ્લેખ ન હોવો એ એક મુખ્ય મુદ્દો
અગાઉ, AIDEF એ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને લખેલા પત્રમાં, ToRમાં એક મોટી ખામી દર્શાવી હતી, જેમાં 8મા પગાર પંચની ભલામણોનો કોઈ ઉલ્લેખ ન હતો. 7મા પગાર પંચ માટેના ToRમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2016થી લાગુ કરવામાં આવશે. જો કે, 8મા પગાર પંચ માટેના ToRમાં આ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો સંપૂર્ણપણે ખૂટે છે, જેના કારણે કર્મચારીઓમાં અસંતોષ ફેલાયો છે.
69 લાખ પેન્શનરો સંબંધિત ToR સામે વાંધો
AIDEF એ દાવો કર્યો હતો કે વર્તમાન ToR 69 લાખ પેન્શનરોના હિતોને અવગણે છે, કારણ કે તેમાં પેન્શન સુધારણા અથવા પેન્શન સમાનતા અંગે કોઈ સ્પષ્ટ જોગવાઈઓનો અભાવ છે. ફેડરેશનએ આને "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને અન્યાયી" ગણાવ્યું હતું.
