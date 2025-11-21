8th Pay Commission: 69 લાખ લોકોએ પીએમ મોદીને અપીલ, 8મા પગાર પંચમાં સામેલ કરો આ માંગ !
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને કામદારોના સંઘે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 8મા પગાર પંચ હેઠળ સંદર્ભની શરતો (TOR) માં કેટલાક ફેરફારો માટે અપીલ કરી છે અને એક પત્રમાં આની વિગતવાર માહિતી આપી છે.
8th Pay Commission: સરકાર 8મા પગાર પંચને લાગુ કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે. આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને કામદારોના સંઘે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક મોટી અપીલ કરી છે. યુનિયને 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની સંદર્ભની શરતો (TOR)માં સુધારા માટે અપીલ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે આશરે 69 લાખ પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરોની મહત્વપૂર્ણ ચિંતાઓને અવગણવામાં આવી છે.
સોમવારે મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં, સંઘે કમિશનની રચનાનું સ્વાગત કર્યું હતું, પરંતુ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સંદર્ભની શરતોમાં ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને પેન્શન સુધારણા, પેન્શન સમાનતા અને વિવિધ પેન્શન યોજનાઓના ભવિષ્ય પર સ્પષ્ટતાનો અભાવ છે. ઉઠાવવામાં આવેલા મુખ્ય વાંધાઓમાં એક નિશ્ચિત તારીખનો અભાવ હોવાનું જણાય છે.
યુનિયને જણાવ્યું હતું કે પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવું જોઈએ. વધુમાં, નિવેદનમાં બિન-ફાળો આપતી પેન્શન યોજનાઓના ખર્ચના ઉપયોગની ટીકા અન્યાયી અને અસંવેદનશીલ તરીકે કરવામાં આવી હતી. એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે પેન્શન કલમ 300A હેઠળ બંધારણીય અધિકાર છે અને સામાજિક-આર્થિક ન્યાયનું મુખ્ય તત્વ છે, સરકારી જવાબદારીઓના ભાગ રૂપે વર્ગીકૃત કરવા માટે નાણાકીય બોજ નથી.
અપીલો શું હતી?
એસોસિએશને 8મા પગાર પંચને પેન્શન માળખાની વ્યાપક સમીક્ષા કરવા માટે અધિકૃત કરવા માટે સ્પષ્ટ નિર્દેશની માંગ કરી હતી. આમાં પેન્શન સુધારણા, નિવૃત્તિ તારીખ પછી સમાનતા સ્થાપિત કરવી, 11 વર્ષ પછી કમ્યુટેશન પુનઃસ્થાપિત કરવું, વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે દર પાંચ વર્ષે વધારાનું પેન્શન રજૂ કરવું, CGHS સુધી પહોંચમાં સુધારો કરવો અને CGEGISનું પુનર્ગઠન કરવું શામેલ છે.
જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગ
ફેડરેશનએ જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવાની માંગને પુનરાવર્તિત કરી અને દલીલ કરી કે એપ્રિલ 2004 પછી સેવામાં જોડાયેલા 2.6 મિલિયન કર્મચારીઓ NPS અને યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) થી ખૂબ જ અસંતુષ્ટ છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચે બધી યોજનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ અને સૌથી ફાયદાકારક વિકલ્પની ભલામણ કરવી જોઈએ.
20% રાહતની પણ માંગ કરી હતી
ફેડરેશન દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી કે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ, વૈધાનિક સંસ્થાઓ અને ગ્રામીણ ડાક સેવકોના કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં સમાવવામાં આવે, તેમને સરકારી સેવાનો અભિન્ન ભાગ ગણાવવામાં આવે. વધતી જતી ફુગાવા અને પગાર પંચ પ્રક્રિયામાં વિલંબને ટાંકીને, તેણે આશરે 1.2 કરોડ સક્રિય કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને કુટુંબ પેન્શનરોના મનોબળને બચાવવા માટે 20% વચગાળાની રાહતની વિનંતી કરી હતી. માંગણીઓમાં CGHS વેલનેસ સેન્ટરોનું વિસ્તરણ અને પેન્શનરો માટે કેશલેસ સારવારનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
