1 મેથી બદલાઈ જશે 7 મોટા નિયમ! LPG થી લઈને UPI સુધી, તમારા પર પડશે અસર

આવતીકાલથી નવો મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે. 1 મેથી કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ નવા નિયમો વિશે જાણવું જરૂરી છે, જેની અસર તમારા જીવન પર પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:32 PM IST
  • નવા મહિનાથી લાગૂ થશે નવા નિયમ
  • LPG ના ભાવમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
  • બેન્કિંગ અને UPI ના નિયમોમાં પણ અસર

દર મહિનાની પ્રથમ તારીખે કોઈ નિયમ કે કિંમતોમાં ફેરફાર થતાં હોય છે. 1 મે 2026 એટલે કે કાલથી દેશમાં રસોઈ ગેસની કિંમતોથી લઈને બેન્કિંગ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ સુધીના ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે. આ ફેરફાર સીધી રીતે સામાન્ય લોકોને અસર કરશે. જો તમે સમય રહેતા આ નિયમને સમજશો નહીં તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તેવામાં આવો જાણીએ આવતીકાલથી ક્યા-ક્યા નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે.

LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ફેરફાર
મહિનાની પ્રથમ તારીખે તેલ વિતરણ કંપનીઓ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોની સમીક્ષા કરે છે. 1 મેએ પણ કોમર્શિયલ અને ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરોના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યાં છે, તેવામાં ગેસની કિંમતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ ફેરફાર સીધો તમારા બજેટને પ્રભાવિત કરશે.

UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર અપડેટ
ડિજિટલ ઈન્ડિયાના સમયમાં  UPI ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે જોડાયેલા અપડેટ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. 1 મેથી UPI દ્વારા થનાર કેટલાક ખાસ ટ્રાન્ઝેક્શન કે વોલેટ લોડ કરવાની મર્યાદામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આ સિવાય ફિનટેક કંપનીઓ પોતાની સુરક્ષા સિસ્ટમને વધુ કડક કરવા જઈ રહી છે, જેનાથી ઓનલાઈન ફ્રોડ પર લગામ લગાવી શકાય. કેટલીક બેંક ડિજિટલ ચુકવણી પર લાગનાર શુલ્કમાં પણ સામાન્ય ફેરફાર કરી શકે છે.

બેન્કિંગ અને ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમ
મે મહિનાથી ઘણી સરકારી અને ખાનગી બેંક પોતાના સર્વિસ ચાર્જ અને ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં સંશોધન કરી રહી છે. વિશેષ રૂપથી રિવોર્ડ્સ પોઈન્ટના ડિપેમ્પશન અને યુટિલિટી બિલ પેમેન્ટ પર લાગનાર એક્સ્ટ્રા ચાર્જને લઈને નવા દિશાનિર્દેશ લાગૂ થશે. જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ વીજળી કે પાણીનું બિલ ભરવા માટે કરો છો તો તમારે લાગૂ થનાર નવા સર્વિસ ચાર્જની તપાસ કરી લેવી જોઈએ.

શેર બજાર અને ટ્રેડિંગ સેટલમેન્ટ
રોકાણકારો માટે પણ 1 મેથી કેટલાક નવા નિયમ પ્રભાવી થઈ રહ્યાં છે. સેબીના નિર્દેશાનુસાર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની સુરક્ષા વધારવા માટે 'ટૂ-ફેક્ટર વેરિફિકેશન' વધુ કડક કરવામાં આવશે. આ સિવાય શેર બજારમાં ટ્રાન્ઝેક્શનના સેટલમેન્ટ સમય અને મ્યુચુઅલ ફંડના રિડેમ્પશન નિયમોમાં કેટલીક પ્રક્રિયામાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરવાનો છે.

જીએસટી
વેપારીઓ માટે પણ 1 મેની તારીખ મહત્વની છે, કારણ કે જીએસટી પોર્ટલ પર કેટલીક તકનીકી ફેરફાર અને ઈ-ચલણ (e-invoice) સાથે જોડાયેલી નવી જોગવાઈ ફરજીયાત થઈ શકે છે. નાના અને મધ્ય ઉદ્યોગો (MSMEs)માટે રિપોર્ટિંગના નિયમોને થોડા વધુ ડિજિટલ અને પારદર્શી બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે. આ ફેરફારોની અસર આવનાર સમયમાં વસ્તુઓની જથ્થાબંધ અને રીટેલ કિંમતો પર પડી શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

