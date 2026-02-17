Prev
7 Free Government Benefits: સરકારની 7 સૌથી લાભદાયક યોજના, એક રૂપિયાના ખર્ચ વગર દરેક લોકો મેળવી શકે છે લાભ

India Government Schemes 2026 માં આયુષ્માન ભારતથી 5 લાખની સારવાર, PMAY માં ₹2.67 લાખ સબસિડી, મુદ્રા લોન, સુકન્યા યોજના, ઉજ્જવલા અને પીએમ કિસાન જેવી સાત મોટી યોજના ઉપલબ્ધ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:36 AM IST

India Government Schemes 2026: ભારત એક એવો દેસ છે જ્યાં સરકાર દેશના લોકોની સુવિધા માટે અનેક યોજનાઓ ચલાવે છે. પરંતુ ઘણા લોકો જાણકારીના અભાવમાં આ યોજનાનો ફાયદો લઈ શકતા નથી. તો કેટલાક તેને સરકારી કાર્યવાહી સમજી છોડી દે છે, તો કેટલાક જાણતા નથી કે તે આ યોજનાના હકદાર છે. તો આજે અમે તમને ભારત સરકારની સાત સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે તમારી મદદ કરી શકે છે.

7 ફ્રી સરકારી યોજના
1. આયુષ્માન ભારત (PM-JAY): ₹5 લાખનું હેલ્થ કવચ મળશે.
અચાનક આવેલી બીમારી કોઈપણ મિડલ ક્લાસને ગરીબી રેખાથી નીચે ધકેલી શકે છે.
આયુષ્માન ભારત સ્કીમ હેઠળ પાત્ર પરિવારોને દર વર્ષે 5 લાખ સુધીની ફ્રી સારવાર મળે છે.
તેમાં કેન્સરથી લઈને હાર્ટ રોગ જેવી ગંભીર બીમારીઓની સારવાર સામેલ છે.
જો તમારી પાસે આયુષ્માન કાર્ડ નથી તો તત્કાલ સત્તાવાર પોર્ટલ પર તમારી પાત્રતા ચેક કરો.
આ કાર્ડ દેશની હજારો ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલમાં કેશલેશની સુવિધા આપે છે.

2. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY): ઘર ખરીદવા પર  ₹2.67 લાખની મદદ મળશે
દરેક લોકોનું સપનું હોય છે કે પોતાનું ઘર હોય, પરંતુ હોમ લોનના વ્યાજ દરો કરમ તોડે છે.
PMAY હેઠળ સરકાર પ્રથમવાર ઘર ખરીદનારને ક્રેડિટ લિંક્ડ સબસિડી આપે છે.
મધ્યમ આવક વર્ગના લોકોને હોમ લોન પર 2.67 લાખ સુધીની સબસિડી મળી જાય છે.

3. મુદ્રા લોન (PMMY): ગેરંટી વગર 10 લાખની બિઝનેસ લોન
નાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા ઈચ્છો છો પરંતુ બેંક ગેરંટી નથી? તો મુદ્રા યોજના આ સમસ્યાનું સમાધાન છે.
તેમાં શિશુ, કિશોર અને તરૂણ ત્રણ પાર્ટમાં લોન મળે છે.
10 લાખ સુધીની લોન માટે તમારે કોઈ વસ્તુ ગિરવે રાખવાની જરૂર નથી.
તે માટે સરકાર ખુદ તમારી ગેરંટી લે છે.

4. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાઃ દીકરીઓ માટે ટેક્સ ફ્રી કરોડપતિ ફંડ
જો તમારા ઘરમાં 10 વર્ષ કે તેનાથી નાની ઉંમરની દીકરી છે, તો આ યોજના તમારે કામની છે.
તેમાં બેંક એફડીથી વધુ વ્યાજ મળે છે.
તેમાં જમા કરવામાં આવેલા પૈસા, વ્યાજની રકમ અને મેચ્યોરિટીની રકમ ત્રણેય ટેક્સ ફ્રી છે.
આ સ્કીમ દીકરીના અભ્યાસ અને લગ્ન માટે મોટું ફંડ તૈયાર કરવાનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

5. નેશનલ સ્કોલરશિપ પોર્ટલઃ વિદ્યાર્થીઓને મળશે ફાયદો
ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૈસાની કમીને કારણે અભ્યાસ છોડી દે છે, જ્યારે **NSP પોર્ટલ પર 100થી વધુ શિષ્યવૃત્તિ ઉપલબ્ધ છે.
સ્કૂલથી લઈને પીએચડીના વિદ્યાર્થીઓ સુધી, ખાસ કરી અલ્પસંખ્યલ, દલિત અને આર્થિક રૂપથી નબળા વર્ગને વર્ષે લાખોની મદદ કરવામાં આવે છે.
આ માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે.

6. પીએમ ઉજ્જવલા યોજનાઃ ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર
ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં હજુ ઘણી મહિલાઓ ચુલામાં રસોઈ બનાવે છે. 
ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ સરકાર ન માત્ર ફ્રી એલપીજી કનેક્શન આપે છે.
તે માટે સરકાર રિફિલ પર સબસિડી પણ આપે છે.
હવે 2.0 વર્ઝનમાં સરકારે તે લોકો માટે નિયમ સરળ બનાવી દીધા છે, જેની પાસે નિવાસ પ્રમાણ પત્રની કમી છે.

7. પીએમ કિસાનઃ ખેડૂતો માટે યોજના
PM-કિસાન ખેતી માટે સારી યોજના છે.
તેમાં સરકાર દર વર્ષે ખેડૂતોને 6000 રૂપિયાની સહાય આપે છે.
દર ત્રણ મહિને 2000 રૂપિયા સરકાર ખેડૂતોને આપે છે.

તમે જાગરૂક બનો અને સરકારી યોજનાનો લાભ ઉઠાવો
સરકારી યોજના માત્ર ફાઇલોમાં હોતી નથી. હકીકતમાં તે તમારા બેંક ખાતા અને જીવન સુધી પહોંચવા માટે બની છે. આ સાત યોજનામાંથી જો તમે કોઈનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો છો તો તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત કરી શકાય છે. જો તમે આ યોજનાનો લાભ લેવા ઈચ્છો છો તો તેની વિસ્તૃત માહિતી તમને ઓનલાઈન મળી જશે.

