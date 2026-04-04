Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness2BHKનું ભાડું 70,000 રૂપિયા! હવે અહીં ઘર શોધવું કેમ બની ગયું ‘ડરામણું સપનું’? ઘરોની સચ્ચાઈ ચોંકાવી દેશે

2BHKનું ભાડું 70,000 રૂપિયા! હવે અહીં ઘર શોધવું કેમ બની ગયું ‘ડરામણું સપનું’? ઘરોની સચ્ચાઈ ચોંકાવી દેશે

Bengaluru rent hike: બેંગલુરુમાં ઝડપથી વધી રહેલા રિયલ એસ્ટેટના ભાવ અને ભાડા સામાન્ય લોકો માટે એક મોટો પડકાર બની રહ્યા છે. જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે તો ભવિષ્યમાં શહેરમાં ઘર ખરીદવું વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:07 PM IST
  • સામાન્ય લોકો માટે એક મોટો પડકાર
  • હવે અહીં ઘર શોધવું કેમ બની ગયું ‘ડરામણું સપનું’?
  • ઘરોની સચ્ચાઈ ચોંકાવી દેશે
  • જાણો શું છે ઘર શોધવાની ચોંકાવનારી હકીકત

Trending Photos

2BHKનું ભાડું 70,000 રૂપિયા! હવે અહીં ઘર શોધવું કેમ બની ગયું ‘ડરામણું સપનું’? ઘરોની સચ્ચાઈ ચોંકાવી દેશે

Bengaluru rent hike: બેંગલુરુમાં વધતી જતી મોંઘવારી અને રિયલ એસ્ટેટના ભાવે રહેવાસીઓની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. એક રહેવાસીએ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ રેડિટ પર પોતાની દુર્દશા શેર કરી હતી, જે હવે વાયરલ થઈ ગઈ છે. તેણે સમજાવ્યું કે શહેરમાં 2BHK નું ઘર શોધવું એક દુઃસ્વપ્ન બની ગયું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

૩ વર્ષમાં કિંમત 1.4 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ
રહેવાસીના જણાવ્યા અનુસાર, તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ફ્લેટની કિંમત પર નજર રાખી રહ્યો હતો. શરૂઆતની કિંમત 1.4 કરોડ રૂપિયા હતી. હવે, તે 2 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, ફ્લેટમાં ઘણી ખામીઓ હતી, જેમ કે નજીકમાં મોટી ગટર, ખરાબ રસ્તા અને પાણી માટે ટેન્કર પર નિર્ભરતા. તેમ છતાં, આઉટર રિંગ રોડ અને આઈટી કંપનીઓની નજીક હોવાને કારણે તેની માંગ વધુ રહે છે.

ભાડા પણ 70,000 થી ઉપર વધી ગયા
આ શહેરમાં ફક્ત ઘર ખરીદી જ નહીં, પરંતુ ભાડા પણ એટલા વધી ગયા છે કે લોકોને દિવસેને દિવસે મુસ્કેલી પડી રહી છે. રહેવાસીઓ જણાવે છે કે જે ફ્લેટ પહેલા પોસાય તેવા હતા તે હવે 70,000 રૂપિયાથી વધુમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ભાડા વધારાથી રહેવાસીઓને સૌથી મોટો આઘાત લાગ્યો છે.

સપનાનું ઘર ખરીદવું વધુને વધુ મુશ્કેલ
રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે તે 3-4 વર્ષમાં પૈસા બચાવીને ઘર ખરીદવા માંગતો હતો, પરંતુ કિંમતોમાં ઝડપી વધારાને કારણે આ સ્વપ્ન મુશ્કેલ બન્યું છે. કેટલીક સોસાયટીઓમાં, 2BHK ફ્લેટની કિંમત ₹2.5 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે, અને તે પણ વેચાઈ ગયા છે.

વધતી કિંમતો અને સમસ્યાઓ...બંને એકસાથે
સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે આટલી ઊંચી કિંમતો ચૂકવવા છતાં, લોકો હજુ પણ પાણીની સમસ્યા, ખરાબ રસ્તાઓ અને નબળી આસપાસની માળખાકીય સુવિધાઓ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ અનુભવી રહ્યા છે. આ બધા છતાં કિંમતો સતત વધી રહી છે, જેના કારણે સામાન્ય લોકો માટે ઘર ખરીદવું વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news