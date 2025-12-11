કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નવા વર્ષમાં DA પર લાગી શકે છે ઝટકો
જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થનાર મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) સંશોધન આ વખતે માત્ર 2 ટકા વધવાની સંભવના છે. આ છેલ્લા સાત વર્ષમાં સૌથી ઓછો વધારો હશે. ભથ્થાની ગણના ઔદ્યોગિક શ્રમિક ઉપભોક્તા મૂલ્ય સૂચકાંકના આધાર પર થાય છે.
Trending Photos
DA Hike update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નવા વર્ષમાં પોતાના પગારમાં સામાન્ય વધારાથી સંતોષ કરવો પડી શકે છે. જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થનાર મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં બે ટકાના વધારાની સંભાવના છે. જો આમ થયું તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકાથી વધી 60 ટકા થઈ જશે. આ છેલ્લા સાત વર્ષમાં સૌથી ઓછો વધારો હશે. મહત્વનું છે કે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણના AICPI-IW ના આંકડાના આધાર પર થાય છે. જુલાઈ 2025થી ઓક્ટોબર 2025 સુધી સૂચકાંક સતત વધ્યો છે. આ ફુગાવાના વધારાનો સંકેત છે. તેમ છતાં વધારો એટલો નથી કે ભથ્થાને 61 ટકા કરવામાં આવે.
31 ડિસેમ્બરે ખતમ થઈ રહ્યો છે કાર્યકાળ
સાતમાં પગાર પંચના 10 વર્ષીય સમયગાળાથી બહાર થનાર પ્રથમ સંશોધન હશે. સાતમાં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, જ્યારે આઠમાં પગાર પંચે હજુ તેનું કામ શરૂ કર્યું છે. તેની સંદર્ભ શરતો (ToR) માં લાગૂ કરવાની તારીખનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. પંચની પાસે રિપોર્ટ આપવા માટે 18 મહિના છે અને સામાન્ય રીતે નવું પગાર પંચ લાગૂ થવામાં રિપોર્ટ બાદ 1-2 વર્ષ લાગી જાય છે. તેનો મતલબ છે કે આઠમા પગાર પંચનો લાભ કર્મચારીઓને 2027ના અંત કે 2028ની શરૂઆતમાં મળી શકે છે.'
ચિંતામાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ
કર્મચારીઓની સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે શું નવું પગાર માળખું જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ થશે, કારણ કે સરકારે સંસદમાં આ મુદ્દા પર સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો નથી. તેથી, તે લગભગ નિશ્ચિત છે કે મોંઘવારી ભથ્થું આગામી કેટલાક વર્ષો સુધી, જ્યાં સુધી 8મા પગાર પંચનો સંપૂર્ણ અમલ ન થાય ત્યાં સુધી વર્તમાન માળખા મુજબ ચાલુ રહેશે. ભથ્થામાં આ નાનો વધારો એ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ પછી, તે સમયનો DA મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે છે, અને DA ફરીથી શૂન્યથી શરૂ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જાન્યુઆરી 2026 થી જુલાઈ 2027 સુધીના ચાર ભથ્થા સુધારાઓ નવા પગાર માળખામાં તમારા મૂળ પગારને સીધા નક્કી કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે