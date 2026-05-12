/રેલવે કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, DA વધારાની મોટી જાહેરાત; એરિયર પર લેવાયો મોટો નિર્ણય

Railway Board DA Hike: કેન્દ્ર સરકાર બાદ હવે રેલવે બોર્ડે પણ પોતાના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને મોટી ખુશખબરી આપતા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની જાહેરાત કરી છે. આ વધારાની સાથે કર્મચારીઓને ચાર મહિનાનું એરિયર (બાકી લેણું) પણ આપવામાં આવશે.
7th Pay Commission DA Hike: જો તમે પોતે રેલવે કર્મચારી છો અથવા તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય રેલવેમાં નોકરી કરે છે, તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. રેલવે તરફથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા DA અને DR પર નિર્ણય લીધા બાદ, રેલવે બોર્ડે પણ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં 2 ટકાનો વધારો કરવાનો આદેશ જાહેર કર્યો છે.
આ નિર્ણયથી રેલવેના 12 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને સીધો ફાયદો થશે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી પ્રભાવી ગણાશે. જેનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને છેલ્લા ચાર મહિનાનું એરિયર પણ મળશે. રેલવે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલા તાજેતરના વધારા બાદ, રેલવે કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 58% થી વધીને 60% પર પહોંચી ગયું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દર વર્ષે બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં) મોંઘવારીના આંકડાના આધારે DA માં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. રેલવે બોર્ડે કર્મચારીઓ માટે RBE નંબર 34/2026 અને પેન્શનર્સ માટે RBE નંબર 36/2026 હેઠળ અલગ-અલગ આદેશો જારી કર્યા છે.
વર્ષમાં બે વાર થાય છે DA માં ફેરફાર
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ વધેલા દરને 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવેલો માનવામાં આવશે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને છેલ્લા ચાર મહિનાનું બાકી એરિયર ચૂકવવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે, ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (AICPI) ના આધારે વર્ષમાં બે વખત જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DA માં સુધારો કરવામાં આવે છે. રેલવે દેશના સૌથી મોટા એમ્પ્લોયર્સમાંનું એક હોવાથી આ નિર્ણયની અસર લાખો પરિવારોની આર્થિક સ્થિતિ પર પડશે.
કર્મચારીઓના ખાતામાં ક્યારે આવશે પૈસા?
રેલવે બોર્ડ દ્વારા તમામ ઝોનલ રેલવે અને પ્રોડક્શન યુનિટ્સને નિર્દેશો જારી કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ એકમોએ વધેલા DA દર મુજબ પેમેન્ટની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ મહિનાના પગારમાં જ વધેલું DA અને અગાઉના મહિનાનું એરિયર ઉમેરી દેવામાં આવશે. આ નિર્ણય બાદ રેલવેના લાખો કર્મચારીઓને આર્થિક મોરચે મોટી રાહત મળી છે.