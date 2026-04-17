સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર! DAમાં 4% સુધીનો થઈ શકે છે વધારો? જાણો કેટલો વધશે પગાર
7th Pay Commission: સાતમા પગાર પંચ હેઠળ જાન્યુઆરીથી થનારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી, પરંતુ કર્મચારીઓને આશા છે કે, સરકાર ટૂંક સમયમાં તેમાં વધારો કરી શકે છે. જો આ વધારો થાય છે, તો તેમાં 4 ટકા સુધીનો ઉછાળો આવી શકે છે.
- મોંઘવારી ભથ્થામાં ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે જાહેરાત
- શું આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થું 60% ને વટાવશે?
- જાણો CPI ના આંકડા અને પગાર વધારાનું ગણિત
7th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે, દર વર્ષે માર્ચ-એપ્રિલ દરમિયાન જાન્યુઆરીનું વધેલું મોંઘવારી ભથ્થું જાહેર થઈ જાય છે, પરંતુ આ વખતે હજુ સુધી તે આવ્યું નથી. છતાં આશા છે કે સરકાર ટૂંક સમયમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે.
જો તમે સરકારી કર્મચારી છો અને તમારી સેલરી સ્લિપ પર નજર રાખો છો, તો મોંઘવારી ભથ્થામાં થનારો આગામી વધારો ચોક્કસ તમારા મનમાં હશે. સાથે જ આ વધારો કેટલો હશે, આંકડા શું કહી રહ્યા છે અને તમારા માસિક પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે? આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ અહીં જાણીએ.
કેટલો વધી શકે છે પગાર?
વર્તમાન અંદાજ અનુસાર, આગામી મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% થી 4%નો વધારો થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે, કુલ મોંઘવારી ભથ્થામાં થોડો વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ચાલી આવતી તેની સ્થિર વૃદ્ધિ ચાલુ રહેશે. આ વધારો શરૂઆતમાં કદાચ ઓછો લાગે, પરંતુ વાર્ષિક ધોરણે જોતા તે મોટો વધારો સાબિત થઈ શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થું કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
આ વધારાનો અંદાજ મનસ્વી રીતે નથી લગાવવામાં આવતો, પરંતુ તે CPI (Consumer Price Index)ના આંકડા પર નિર્ભર કરે છે. CPI-IWના 12 મહિનાની સરેરાશ પર આધારિત એક ચોક્કસ નિયમ મુજબ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવે છે. આ વખતે મોંઘવારી સ્થિર છે પરંતુ ધીમી ગતિએ વધી રહી છે, તેથી DAમાં વધારો એક મર્યાદિત મર્યાદામાં રહેવાની શક્યતા છે.
બેન્કબજારના CEO અદિલ શેટ્ટી તેને સરળ શબ્દોમાં સમજાવ્યું છે કે, DAમાં સુધારો ફોર્મ્યુલા-આધારિત હોય છે. વર્તમાન ટ્રેન્ડ લગભગ 2% થી 4%ની સામાન્ય વૃદ્ધિ દર્શાવે છે, જેનાથી કુલ DA 60% કે તેનાથી થોડું ઉપર પહોંચી શકે છે.
તમારા પગાર પર શું અસર પડશે?
મોંઘવારી ભથ્થામાં મામૂલી ટકાવારીનો વધારો પણ તમારા પગારમાં વધારો કરી શકે છે. ₹18,000ના મૂળ પગાર પર DAને કારણે દર મહિને આશરે ₹360 થી ₹540નો વધારો થઈ શકે છે, જ્યારે ₹29,200 કમાનાર વ્યક્તિને આશરે ₹584 થી ₹876નો લાભ મળી શકે છે.
આ ઉપરાંત ₹56,100 જેવા ઉચ્ચ પગાર પર માસિક વધારો ₹1,100થી વધુ હોઈ શકે છે. ₹2.5 લાખના મૂળ પગાર ધરાવતા વરિષ્ઠ કર્મચારીઓ માટે આ લાભ દર મહિને ₹5,000થી ₹7,500 સુધી હોઈ શકે છે. શેટ્ટી જણાવે છે કે, એક વર્ષના ગાળામાં આ નિયમિત વધારો હોદ્દામાં ફેરફાર વગર પણ આવકમાં મોટો ઉછાળો આપી શકે છે.
મોંઘવારી પર નિર્ભર
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, અંતિમ આંકડો આગામી મહિનાઓમાં મોંઘવારીની સ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે. મોંઘવારી ભથ્થાનો વધારો ભલે બહુ મોટો ન લાગે, પરંતુ તે પોતાનો હેતુ પૂરો કરતો રહેશે. સમયની સાથે આ નાનો-નાનો વધારો ઉમેરાતો જાય છે, જે રોજિંદા વપરાશની ચીજોના સતત વધતા ભાવ વચ્ચે એક સ્થિર નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
