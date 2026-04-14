8th Pay Commission: 1.89x હોઈ શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ફોર્મ્યુલા તૈયાર! DA ફરી 0થી રીસેટ થશે, જુઓ ગણતરી
8th Pay Commission Latest News: દેશભરના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં માત્ર એક સવાલ છે કે અમારા પગારમાં કેટલો વધારો થશે? આઠમું પગાર પંચ પગાર અને ભથ્થા વધારવા માટે વિવિધ સ્ટેક હોલ્ડરો સાથે ચર્ચાં કરી રહ્યું છે. તેવામાં અમે તમને તે વિશે જોડાયેલી માહિતી આપીશું.
- આઠમાં પગાર પંચમાં કેટલો વધશે કર્મચારીઓનો પગાર?
- 1.89 રહી શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 0થી રીસેટ થશે ડીએ
- વર્તમાન મોંઘવારી ભથ્થાના આંકડા નક્કી કરશે ગણિત
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આઠમાં પગાર પંચ (8th pay commission) ની સૌથી મોટી ચર્ચા- ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું હશે? હવે તે અંગે ધીમે-ધીમે સ્પષ્ટતા થવા લાગી છે.
મોંઘવારી ભથ્થું (DA) હવે 60 ટકાના સ્તર પર પહોંચી ગયું, તો તે માત્ર એક આંકડો નથી રહ્યો, પરંતુ નવા પગાર સ્ટ્રક્ચરનો બેઝ બની ગયો છે.
એટલે કે હવે સવાલ તે નથી કે પગાર વધશે કે નહીં... પરંતુ તે છે કે કેટલો વધશે અને કઈ ફોર્મ્યુલાથી વધશે.
શું સંકેત મળી રહ્યાં છે?
DA 60%= સેલેરી ઈન્ડેક્સ 1.60
1.60= મિનિમમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
વિલંબની સાથે DA 72-76% સુધી જઈ શકે છે.
સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રેન્જ = 1.80થી 1.89x
DA એડજસ્ટ થઈ ફરી 0થી શરૂ થશે
DA 60% થતાં ચર્ચા કેમ શરૂ થઈ?
દરેક પગાર પંચનો બેઝિક નિયમ છેઃ જૂના ડીએને બેઝિક સેલેરીમાં સામેલ કરી નવો પગાર નક્કી થાય છે.
હવે સમજોઃ જો DA 60% છે તો તેનો મતલબ છે કે તમારો વર્તમાન પગાર પહેલાથી જ 60 ટકા મોંઘવારીની અસર સહન કરી ચૂક્યો છે.
તેથી નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.60થી ઓછું થયું તો મોંઘવારીની ભરપાઈ થશે નહીં.
આ કારણ છે કે હવે 1.60 મિનિમમ મર્યાદા બની ચૂકી છે.
Q1: DA 60% કઈ રીતે પહોંચ્યું?
CPI-IW (Industrial Workers Index) ના આધાર પર ડીએ નક્કી થાય છે.
ડિસેમ્બર 2025 ઈન્ડેક્સઃ 148.2
ડીએની ગણતરી: 60.35%
લાગૂ સ્તર: 60%
તેનો મતલબઃ જો તમારો બેઝિક પગાર 100 છે તો હવે પ્રભાવી પગાર 160ને બરાબર છે.
Q2: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું અસલી ગણિત શું કહે છે?
ફોર્મ્યુલા સીધી છેઃ નવો પગાર= જૂનો બેઝિક × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
DA 60%- ઈન્ડેક્સ= 1.60
પરંતુ કહાની અહીં ખતમ થતી નથી.
જો પગાર પંચ લાગૂ થવામાં વિલંબ થાય છેઃ મોંઘવારી ભથ્થું વધુ વધશે, 72%-76% સુધી પહોંચી શકે છે.
તેનાથી નવો ઇન્ડેક્સ બને છે: 1.72-1.76
હવે તેમાં જોડાશે.
સ્ટ્રક્ચરલ બફર (10-13%)
Final અનુમાન: 1.80 થી 1.89 (સૌથી યથાર્થ રેન્જ)
Q3: શું 1.89 ફાઈનલ થઈ શકે છે?
સીધો જવાબ- સંભવના મજબૂત છે, પરંતુ ગેરંટી નહીં.
કેમ?
કારણ કે સરકાર આ વસ્તુને પણ જુઓ છે.
આર્થિક સ્થિતિ
પગાર વધારાનો બોજ
કર્મચારીની માંગ
મોંઘવારીનું ભવિષ્ય
એટલે કે આ માત્ર ગણિત નહીં, પોલિસી નિર્ણય પણ છે.
DA થી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું ગણિત
|માપદંડ
|વેલ્યુ
|CPI-IW (Dec 2025)
|148.2
|DA (Jan 2026)
|60%
|સેલેરી ઈન્ડેક્સ
|1.60
|લઘુત્તમ ફેક્ટર
|1.60
|સંભવિત DA (વિલંબ સાથે)
|72-76%
|સંભવિત ફિટમેન્ટ
|1.80-1.89
Q4: જૂના પગાર પંચ શું દર્શાવે છે?
ઈતિહાસથી ટ્રેન્ડ સમજો:
6th CPC: 1.86
7th CPC: 2.57 (અસાધારણ વધારો)
7th CPC એક અપવાદ હતું
તેથી 8th CPC માં સંતુલિત વૃદ્ધિની આશા છે.
7th vs 8th CPC પગાર તુલના
|Pay Level
|7th CPC Basic
|8th CPC (1.89x)
|Level 1
|₹18,000
|₹34,020
|Level 2
|₹19,900
|₹37,611
|Level 3
|₹21,700
|₹41,013
|Level 4
|₹25,500
|₹48,195
|Level 5
|₹29,200
|₹55,480
|Level 6
|₹35,400
|₹66,906
|Level 7
|₹44,900
|₹84,861
|Level 8
|₹47,600
|₹89,964
|Level 9
|₹53,100
|₹1,00,359
|Level 10
|₹56,100
|₹1,06,029
Q5: DA મર્જ થયા બાદ શું થશે?
DA બેઝિકમાં સામેલ થઈ જશે (એડજસ્ટ થશે)
નવું DA = 0 થી શરૂ થશે.
પહેલા પણ આ થયું છે:
7th CPC માં 125% DA મર્જ થયું હતું.
આ પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન થઈ શકે છે.
તમારા માટે તેનું શું મહત્વ છે?
જો તમેઃ
સરકારી કર્મચારી છો- નવા પગારનો અંદાજ અત્યારે લગાવી શકો છો.
પેન્શનર છો- પેન્શન આ બેઝ પર બદલાશે.
પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો- નિવૃત્તિનું ગણિત સ્પષ્ટ થશે.
સૌથી મહત્વની વાતઃ 1.60 હવે લઘુત્તમ છે, 1.89 સૌથી મજબૂત સંકેત છે.
આખરે તેનું મહત્વ શું છે?
જૂનું સેલેરી સ્ટ્રક્ચર તેનાથી નક્કી થશે.
DA, HRA, પેન્શન આ બેઝ પર જોડાઈ છે.
10 વર્ષ સુધી આ આધાર ચાલે છે.
એટલે આ માત્ર પગાર નહીં, આખા કરિયરની કમાણીનો સવાલ છે.
આગળ શું બદલાઈ શકે?
DA નો આગામી હપ્તો જોડાશે.
પંચનો વચગાળાનો રિપોર્ટ (સંભવિત).
કર્મચારી સંગઠનોનો દબાવ વધશે.
અંતમાં કામની વાત
DA નું 60% પહોંચવું માત્ર એક ડેટા પોઈન્ટ નથી- આઠમાં પગાર પંચની દિશા નક્કી કરનાર સંકેત છે. હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ છે લઘુત્તમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.60 ગણું હશે, પરંતુ સંભવિત વાસ્તવિક સ્તર 1.89 ગણું હોઈ શકે છે. બાકી નિર્ણય કરશે- સમય, મોંઘવારી અને સરકારનું સંતુલન.
આર્ટિકલના મહત્વપૂર્ણ સવાલ (FAQs)
Q1 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું હોઈ શકે છે?
અનુમાન 1.80થી 1.89 વચ્ચે છે.
Q2 શું DA સંપૂર્ણ રીતે મર્જ થશે?
હા, સંભાવના છે કે ડીએ બેઝિકમાં સામેલ થઈ શૂન્યથી શરૂ થશે.
Q3 નવો પગાર ક્યારે લાગૂ થશે?
ભલામણો બાદ, સંભવિતઃ 2027 સુધી.
Q4 શું બધા કર્મચારીઓને સમાન લાભ મળશે?
હા, પરંતુ પે લેવલ અનુસાર તફાવત હશે.
Q5 શું 2.57 જેવો મોટો વધારો ફરી મળશે?
તેની સંભાવના ઓછી છે.
