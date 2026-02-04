8th CPC Salary Calculator: લેવલ-1 પર કેટલી હશે નવી Gross Salary? ફિટમેન્ટ, HRA, TA ની સાથે જુઓ ગણતરી
8th CPC Salary Calculator: આઠમાં પગાર પંચમાં ₹18,000 બેઝિક પગારવાળા કર્મચારીઓનો નવો બેઝિક ₹34,560 અને કુલ ગ્રોસ સેલેરી ₹45,241 હશે આ ગણતરી 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે છે. નવા પે સ્ટ્રક્ચરમાં HRA, TA અને DA ની ભૂમિકા બદલાઈ જશે.
8th CPC Salary Calculator: દરેક સરકારી કર્મચારી તે જાણવા ઈચ્છે છે કે મારો પગાર કેટલો વધશે? જો તમારી વર્તમાન બેઝિક સેલેરી 18000 છે, તો તૈયાર થઈ જાવ કારણ કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થતાં તમારી નવી ગ્રોસ સેલેરી ₹45,241 સુધી પહોંચી શકે છે.
સાંભળવામાં આ મોટો આંકડો લાગે છે, પરંતુ સંપૂર્ણ ગણતરી પર આધારિત છે. આ રિપોર્ટ તમને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લઈને HRA અને TA સુધી દરેક ઘટકને સમજાવશે કે નવું પે-સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે અને 18000 સેલેરી હોય તેને વાસ્તવમાં કેટલો ફાયદો મળશે.
1. પહેલા સમજોઃ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું હોય છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તે સંખ્યા છે, જેનાથી જૂના બેઝિક પગારને નવા પગારપંચમાં ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. સાતમાં પગાર પંચમાં આ ફેક્ટર 2.57 હતું. હવે આઠમાં માટે બે વાત ચાલી રહી છે- કેટલાક એક્સપર્ટ માને છે કે તેને 2.86 ગણું રાખવામાં આવી શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિક અનુમાન 1.92નું છે, કારણ કે તે સરકારના રાજકોષીય સંતુલન અને મોંઘવારી દર પ્રમાણે વ્યાવહારિક છે. એટલે કે આઠમાં પગાર પંચમાં જે સેલેરી સ્ટ્રક્ચર બનશે, તે 1.92 ના ફેક્ટર પર આધારિત રહેવાની વધુ સંભાવના છે.
2. બેઝિક પગાર કેટલો વધશે? (1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અનુસાર)
હવે સૌથી પહેલા તમારી નવી બેઝિક પગારની ગણતરી કરીએ.
ફોર્મ્યુલાઃ
નવો બેઝિક પગાર = જૂનો બેઝિક × ફિટમેન્ટ ફેક્ટર
તો ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
એટલે તકે તમારો નવો બેઝિક પે ₹34,560. અહીં આગળ HRA, TA અને DA ની ગણનાનો આધાર બનશે.
3. HRA (House Rent Allowance) કેટલું વધશે?
HRA બેઝિક પેની ટકાવારી પ્રમાણે નક્કી થાય છે.
સરકાર ત્રણ શ્રેણીઓમાં શહેરને વિભાજીત કરે છે.
|શહેરની શ્રેણી
|HRA ટકાવારી
|X City (Metro)
|27%
|Y City
|18%
|Z City
|9%
જો તમે X સિટી (જેમ કે દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નઈ, બેંગલુરૂ) માં છો તો આઠમાં પગાર પંચ પ્રમાણે HRA હશે 27% × ₹34,560 = ₹9,331.
4. TA (Transport Allowance) કેટલું મળશે?
TA કર્મચારીઓની કેટેગરી અને શહેર પર નિર્ભર કરે છે. Higher TPTA cities માટે એવરેજ 1350 રૂપિયા લઈ શકાય છે. (આ તે ભથ્થું છે જે મેટ્રો અને મોટા શહેરના કર્મચારીઓને મળે છે)
5. DA (Dearness Allowance) કેમ 0% માનવામાં આવ્યું છે?
જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય છે તો DA રીસેટ થઈ 0% થી શરૂ થાય છે. તેનો મતલબ છે કે પહેલા દિવસથી તમને ડીએ નહીં મળે. બાદમાં દર છ મહિને CPI ના આધાર પર તેમાં વધારો થઈ શકે છે. તેથી આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા સમયે DA = 0% લેવામાં આવ્યું છે.
6. હવે જાણો 8th Pay Commission પગારની ગણતરી
|ઘટક
|વર્તમાન (7th CPC)
|8th CPC (1.92 ફિટમેન્ટ)
|તફાવત
|બેઝિક પે
|₹18,000
|₹34,560
|+₹16,560
|HRA (27%)
|₹4,860
|₹9,331
|+₹4,471
|TA
|₹1,350
|₹1,350
|કોઈ ફેરફાર નહીં
|DA
|₹10,440 (58%)
|₹0
|-
|કુલ ગ્રોસ સેલેરી
|₹34,650
|₹45,241
|નવા સ્ટ્રક્ચરમાં વધુ બેઝિક ફાયદો
નવો ગ્રોસ પે: ₹45,241 દર મહિને
શું તેનો મતલબ વધારો નથી થયો?
અહીં સમજવું જરૂરી છે- પરંતુ ડીએ હવે 0 ટકા પર રીસેટ થયું છે, પરંતુ તમારો બેઝિક પે ડબલ નજીક થઈ ગયો છે.
7. તેના બે મોટા ફાયદા થશે.
દર છ મહિના બાદ DA વધારેલા બેઝિક પર ગણવામાં આવશે- એટલે કે ભવિષ્યમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધુ ફાયદો થશે.
પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને અન્ય ભથ્થાની ગણતરી પણ નવા બેઝિક પર થશે. તેથી ભલે શરૂઆતના મહિનામાં ડીએ શૂન્ય લાગે, પરંતુ લાંબા સમયમાં પગાર અને નિવૃત્તિ લાભમાં મોટો ફાયદો મળશે.
8. ₹18,000 ગાર હોય તેનું નવું સેલેરી બ્રેકઅપ (8th CPC – 1.92 ફિટમેન્)
|ઘટક
|રકમ (₹)
|નવો બેઝિક પે
|₹34,560
|HRA (27%)
|₹9,331
|TA (Higher TPTA)
|₹1,350
|DA (0%)
|₹0
|કુલ ગ્રોસ સેલેરી (અંદાજિત)
|₹45,241
એટલે કે નવી સેલેરી હશે ₹45,241, જે વર્તમાન સંરચનાના મુકાબલે લગભગ ₹8,800-₹9,000 વધુ છે. જોકે DA 0% થી શરૂ થશે, વાસ્તવિક ટેક-હોમ કેટલાક મહિના સુધી લગભગ 45 હજાર આસપાસ રહેશે.
9. કર્મચારીઓ માટે તેનો શું મતલબ છે?
હવે બેઝિકમાં વધુ ગ્રોથ થવાથી ભવિષ્યમાં ડીએના રિવીઝનથી ફાયદો વધશે. પેન્શ અને અન્ય લાભ વધેલા બેઝિક પર હશે. આવનાર વર્ષમાં DA 50% સુધી જાય તો પગાર 50000 પાર પહોંચી જશે. એટલે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થતાં કર્મચારીઓ માટે એક નવો પગાર યુગ શરૂ થશે.
10. ક્યારે લાગૂ થશે 8th Pay Commission?
સરકારની તૈયારીઓ પ્રમાણે આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો જૂન-જુલાઈ 2027 અંત સુધી ફાઇનલ થઈ શકે છે. પરંતુ પંચના રિપોર્ટને મંજૂરી મળવામાં થોડો વધુ સમય લાગી શકે છે. તેવામાં સરકાર જાન્યુઆરી 2028થી તેને લાગૂ કરી શકે છે. પરંતુ તે પ્રભાવી 1 જાન્યુઆરી 2026થી થશે અને આશરે બે વર્ષનું કર્મચારીઓને એરિયર મળશે.
11. નિચોડ (Conclusion):
સાધારણ શબ્દોમાં સમજો- જો તમારો વર્તમાન બેઝિક પગાર 18 હજાર છે, આઠમાં પગાર પંચ બાદ ₹34,560 થઈ જશે. HRA ₹9,331 અને TA ₹1,350 ગણી કુલ પગાર ₹45,241 બનશે.
Disclaimer: આ જે જાણકારી આપવામાં આવી છે તે સાતમાં પગાર પંચના નિયમો અને કેટલીક ખાસ વાતોને ધ્યાનમાં રાખી અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ધ્યાન રહે કે આઠમાં પગાર પંચ આવશે, તો તેના નિયમ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, એલાઉન્ટ અને મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
