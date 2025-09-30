Prev
8th Pay Commission: 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો, પગાર થશે વધારો !

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે જાન્યુઆરીમાં આઠમા પગાર પંચને મંજૂરી આપ્યા બાદ આઠ મહિના પછી પણ કોઈ ખાસ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી નથી. જો કે આના કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં નિરાશા ફેલાઈ રહી છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:54 PM IST

8th Pay Commission: 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો, પગાર થશે વધારો !

8th Pay Commission: એક્સપર્ટ માને છે કે અત્યાર સુધી થયેલી પ્રગતિને જોતાં, આઠમા પગાર પંચની અસર 2026 સુધીમાં દેખાવા લાગશે. આ દરમિયાન, સરકારી કર્મચારીઓ આ વિલંબ અંગે ચિંતિત છે અને ટૂંક સમયમાં કમિશનની રચનાની આશા રાખી રહ્યા છે.

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનાવવી

આઠમું પગાર પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ, ભથ્થાં અને પેન્શનમાં સુધારો કરશે. તે સાતમા પગાર પંચની ભલામણોને આગળ વધારવા માટે પણ કામ કરશે. કમિશન ખાસ કરીને લઘુત્તમ વેતન વધારા અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં ગોઠવણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, કમિશનનો ઉદ્દેશ્ય વર્તમાન ફુગાવાના વાતાવરણમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવવાનો રહેશે.

2028 સુધીમાં સંપૂર્ણ અમલીકરણ શક્ય

આયોગની રચના અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે તેનો સંપૂર્ણ અમલ 2028 સુધીમાં થઈ શકે છે. અગાઉના સાતમા પગાર પંચની જાહેરાત 2014માં કરવામાં આવી હતી અને 2016માં અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી. છઠ્ઠા પગાર પંચની રચના 2006માં કરવામાં આવી હતી અને 2008માં અમલમાં આવી હતી.

1.8 લાખ સુધીના વધારાની શક્યતા

સાતમા પગાર પંચ હેઠળ, લઘુત્તમ પગાર 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે 18000થી વધારીને 46200 કરવામાં આવ્યો હતો. આઠમા પગાર પંચની રજૂઆત સાથે, 60000ના મૂળ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓના પગારમાં 1.8 લાખ સુધીનો વધારો થવાની ધારણા છે. HRA અને મુસાફરી ભથ્થું (TA) પણ સુધારી શકાય છે.

આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની વહેલી રચનાની માંગ કરી રહ્યા છે. દિલ્હી પોલીસના નિવૃત્ત અધિકારી જગદીશ પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે આ કમિશનની રચનાથી પગારમાં વધારો થશે, આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને કર્મચારીઓને રાહત મળશે. સરકારી કર્મચારીઓને આશા છે કે આઠમા પગાર પંચની રચના આ વર્ષના અંત સુધીમાં સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે, જેનાથી પગાર અને ભથ્થાં સુધારવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.

