/8th Pay Commission: 7% વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, કર્મચારીઓ માટે કયું સારું છે?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ પહેલા, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર વધારા અંગે એક મોટી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કેટલાક કર્મચારી સંગઠનો ઇચ્છે છે કે વાર્ષિક પગાર વધારા 6 ટકાથી વધારીને 7 ટકા કરવામાં આવે, જેનાથી નોંધપાત્ર વાર્ષિક પગાર વધારો સુનિશ્ચિત થાય.
એક્સપર્ટ દલીલ કરે છે કે માત્ર હાઈ પગાર વધારાનો દર પૂરતો નથી, એક વખતનો નોંધપાત્ર વધારો પૂરો પાડતો ફિટમેન્ટ પરિબળ પણ એટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે. વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચને તેમની ભલામણો રજૂ કરી છે, જેમાં 5 ટકાથી 7 ટકા સુધીના વાર્ષિક પગાર વધારાની માંગણી કરવામાં આવી છે.
કઈ સંસ્થા વાર્ષિક પગાર વધારા માટે કેટલો પગાર વધારા માંગી રહી છે?
8મા પગાર પંચને સુપરત કરાયેલા સત્તાવાર મેમોરેન્ડમ મુજબ, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM), ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન (AIDEF) અને ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (FNPO) એ વાર્ષિક 6 ટકાનો પગાર વધારાનો દાવો કર્યો છે.
જ્યારે ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ 7 ટકાની માંગણી કરી છે, ત્યારે ઈન્ડિયન રેલ્વે ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA)એ સૌથી ઓછી 5 ટકાની માંગ કરી છે.
કર્મચારીઓ માત્ર 3 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારાથી કેમ નાખુશ છે?
7મા પગાર પંચ હેઠળ, વાર્ષિક પગાર વધારો હાલમાં માત્ર 3% છે. કર્મચારી સંગઠનો કહે છે કે આટલો ઓછો વધારો દર વર્ષે નીચલા લેવલના કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર લાભ આપતો નથી. AINPSEF દાવો કરે છે કે જો વાર્ષિક પગાર વધારો 7 ટકા સુધી પહોંચે છે, તો કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર 10 વર્ષમાં બમણો થઈ શકે છે. તેથી, ઘણી સંસ્થાઓ 6 ટકા કે 7 ટકાની માંગ કરી રહી છે.
શું હાઈ પગાર વધારો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને બદલી શકે છે?
ખાનગી પોર્ટલે BDO ઈન્ડિયાના એસોસિએટ પાર્ટનર રામચંદ્રન કૃષ્ણમૂર્તિને ટાંકીને કહ્યું કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એક વખતનો ઉછાળો પૂરો પાડે છે, જ્યારે ઉચ્ચ વાર્ષિક પગાર વધારો સમાન લાભો પહોંચાડવામાં વર્ષો કે દાયકાઓ લાગી શકે છે.
તેમણે 56,100 રૂપિયાના મૂળ પગારવાળા સ્તર 10 કર્મચારીનું ઉદાહરણ આપ્યું. બે અભિગમોની સરખામણી કરવામાં આવી...
1. અભિગમ 1: એકવાર 2.57 ગણો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરો, ત્યારબાદ દર વર્ષે 3% વધારો.
2. અભિગમ 2: કોઈ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નહીં, પરંતુ દર વર્ષે 5%, 7%, અથવા 10% વધારો મેળવો.
વાર્ષિક વધારા સામે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સંપૂર્ણ ગણિત
1 - એકવાર 2.57 ગણો સુધારો લાગુ કરો, ત્યારબાદ દર વર્ષે 3% વધારો
2: કોઈ સુધારો નહીં, 5% વાર્ષિક વધારો
3. કોઈ સુધારો નહીં, 7% વાર્ષિક વધારો
4: કોઈ સુધારો નહીં, 10% વાર્ષિક વધારો
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કે વાર્ષિક વધારો, કયું સારું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ફાયદો તાત્કાલિક છે. તે કારકિર્દીના પહેલા 10-20 વર્ષોમાં વધુ પગાર પૂરો પાડે છે, કારણ કે મૂળભૂત પગાર એકસાથે રીસેટ થાય છે. ખૂબ જ ઊંચો વધારો (10% કે તેથી વધુ) 20-25 વર્ષ પછી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પગાર સાથે પહોંચી શકે છે, પરંતુ આ ફક્ત ત્યારે જ થશે જો આટલો ઊંચો દર સતત જાળવવામાં આવે. ઐતિહાસિક રીતે આવું બન્યું નથી. છઠ્ઠા પગાર પંચથી, વધારો લગભગ 3 ટકા જ રહ્યો છે. વાસ્તવમાં, બંને એકબીજાના વિકલ્પ નથી. પગાર પંચ એક વખતનો ફિટમેન્ટ જમ્પ અને નવા મૂળભૂત પગાર પર સામાન્ય વાર્ષિક વધારો બંને પ્રદાન કરે છે.