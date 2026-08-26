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8th Pay Commission: 7% વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, કર્મચારીઓ માટે કયું સારું છે?

8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના ફાયદો તાત્કાલિક છે. કારકિર્દીના પ્રથમ 10-20 વર્ષોમાં તે વધુ પગાર આપે છે, કારણ કે મૂળ પગાર એક જ સમયે ફરીથી સેટ કરવામાં આવે છે. 20-25 વર્ષ પછી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના પગાર સાથે નોંધપાત્ર વધારો (10 ટકા કે તેથી વધુ) થઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:56 PM IST
8th Pay Commission: 7% વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, કર્મચારીઓ માટે કયું સારું છે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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