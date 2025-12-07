સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, આ દિવસથી લાગુ થશે 8મું પગાર પંચ !
8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક અહેવાલ મુજબ, આ કમિશન 1 જાન્યુઆરી, 2028ના રોજ લાગુ કરવામાં આવશે અને દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી આર્થિક રીતે પ્રભાવશાળી નિર્ણય સાબિત થઈ શકે છે.
8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચ અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક અહેવાલ મુજબ, આ કમિશન 1 જાન્યુઆરી, 2028થી લાગુ કરવામાં આવશે. CII IndiaEdge 2025 સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી આર્થિક સલાહકાર પરિષદ (EAC-PM)ના સભ્ય નીલકંઠ મિશ્રાએ સંકેક આપ્યો હતો કે નવા પગાર અને પેન્શન સુધારાનો કુલ બોજ 4 લાખ કરોડથી વધીને 9 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ શકે છે, જેમાં પાંચ ક્વાર્ટર માટેના બાકી પેમેન્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો બંનેને "મોટા નાણાકીય પડકાર"નો સામનો કરવો પડશે.
શું છે સમગ્ર વિગત ?
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, વાર્ષિક પગાર અને પેન્શન બિલ પર જ 4-5 લાખ કરોડનો વધારાનો ખર્ચ થશે, જે FY28-29થી વાર્ષિક ધોરણે વધતો રહેશે. વધુમાં જાન્યુઆરી 2026થી માર્ચ 2028 સુધીના પાંચ ક્વાર્ટર માટેના બાકી પેમેન્ટના લગભગ 3.5-4 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે, જે એક વખતનું મોટું પેમેન્ટ છે. આનો અર્થ એ થાય કે પ્રથમ વર્ષમાં કુલ રૂપિયા 7.5–9 લાખ કરોડનું નુકસાન થશે, જે 7મા પગાર પંચ કરતા 7-8 ગણું વધારે છે. આ મુખ્યત્વે સરકારી પગાર અને પેન્શનનો આધાર 11–12 લાખ કરોડનો હોવાને કારણે છે, તેમજ 2.5–3 ગણા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સંભવિત ભલામણને કારણે છે.
સરકારે શું કહ્યું ?
આ દરમિયાન સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 8મા પગાર પંચનો અવકાશ "પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન વગેરે" ને આવરી લે છે. રાજ્યસભામાં નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે પેન્શન સુધારણા પણ કમિશનની જવાબદારીઓમાં શામેલ છે, જેનાથી લાખો પેન્શનરોની ચિંતાઓ દૂર થઈ ગઈ છે. જો કે, હાલમાં DA-DRને મર્જ કરવાની કોઈ યોજના નથી. સરકારે જણાવ્યું છે કે 8મા CPC રિપોર્ટ પ્રકાશિત થયા પછી જ આવા પગલા પર વિચાર કરવામાં આવશે, જ્યારે 2026ના મધ્ય સુધીમાં DA 50%ને પાર થવાની ધારણા છે.
કેન્દ્ર સરકારના 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરોને રાહત મળશે, ત્યારે દેશના અર્થતંત્ર માટે આ એક પડકારજનક સંતુલન કાર્ય હશે. કમિશનનો અહેવાલ 2027માં આવવાનો છે અને 2028માં અમલમાં મુકાશે, આ નિર્ણય સરકારના નાણાકીય વ્યવસ્થાપનની વાસ્તવિક કસોટી કરશે. જેમ નીલકંઠ મિશ્રાએ કહ્યું હતું, "નાણાકીય વર્ષ 2028 ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય વળાંક હશે."
