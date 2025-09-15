દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળશે 2 ખુશખબર! બન્નેથી પગારમાં થશે છપ્પરફાડ વધારો
Central Government Employees Salary: દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 2 ભેટ મળી શકે છે. 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત અને 7મા પગાર પંચ સાથે સંબંધિત DAમાં વધારો. બન્ને નિર્ણયોથી પગારમાં મોટો વધારો થશે.
Central Government Employees Salary: દિવાળી એ રોશની અને ખુશીઓનો તહેવાર છે, પરંતુ આ વખતે આ તહેવાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની જિંદગીમાં વધુ ચમક લાવવાનો છે. તેનું કારણ સરકારના બે મોટા નિર્ણયો છે. એક તરફ 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત અને બીજી તરફ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો. બન્ને નિર્ણયોની સીધી અસર પગાર પર પડશે અને કર્મચારીઓના ખિસ્સામાં મોટી રકમ આવવાની છે.
પહેલી ભેટ- 8મું પગારપંચ
સરકારે 16 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, 8મું પગારપંચની રચવામાં આવશે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર દિવાળી 2025 પહેલા તેની Terms of Reference (ToR) ફાઈનલ કરી દેવામાં આવશે અને એક પેનલ પણ રચવામાં આવી શકે છે.
- સંભાવના છે કે તેમાં 6 સભ્યો હશે, જે 15-18 મહિનામાં પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરશે.
- જો કે, આ વખતે ચર્ચા છે કે, રિપોર્ટને 8 મહિનામાં જ પૂર્ણ કરવાનો ટાર્ગેટ નક્કી કરવામાં આવશે, જેથી 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવી ભલામણો લાગુ કરી શકાય.
- 8મા પગાર પંચનો સૌથી મોટો મુદ્દો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે, જેને 1.92 પર રાખી શકાય છે. એટલે કે મૂળ પગાર લગભગ બમણો વધશે.
આનાથી કર્મચારીઓને માત્ર પગાર વધારો જ નહીં મળે પણ તેમના પેન્શન અને અન્ય ભથ્થાં પર પણ મોટી અસર પડશે.
બીજી ભેટ - મોંઘવારી ભથ્થું (DA વધારો)
- આ સાથે જ દિવાળી પહેલા સરકાર જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2025 માટે DA વધારાની જાહેરાત કરશે.
- હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો DA 55% ચાલી રહ્યો છે.
- જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધીના AICPI ડેટાના આધારે તે 58% સુધી પહોંચી ગયો છે.
- એટલે કે, કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3%નો વધારો લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે.
DAમાં વધારાનો ફાયદો ફક્ત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જ નહીં, પરંતુ પેન્શનરોને પણ મળશે. આનાથી તેમના પેન્શનમાં પણ વધારો થશે.
પગાર પર કેટલી થશે અસર?
- ધારો કે, કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹50,000 છે
- તેને 55% DA પર ₹27,500 મળી રહ્યા છે.
- 58% DA પર તે વધીને ₹29,000 થશે.
- એટલે કે, માસિક પગારમાં ₹1,500નો સીધો લાભ અને વાર્ષિક લગભગ ₹18,000નો વધારો.
હવે જો 8મા પગાર પંચની ભલામણોને પણ આમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પગારમાં વધારો વધુ મોટો થશે. જ્યારે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં DA 61% સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે, જે 8મા પગાર પંચની ગણતરીમાં કામ આવશે.
કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓ અને ઉજવણી
દર વખતે પગાર પંચની ચર્ચા થતા જ લાખો પરિવારોની અપેક્ષાઓ વધી જાય છે. તે ફક્ત પગારનો મામલો નથી, પરંતુ જીવનધોરણ, બાળકોનું શિક્ષણ, ઘરનું બજેટ અને ભવિષ્યની બચત બધા પર અસર કરે છે. દિવાળી પર મળતા બોનસ અને ભેટની સાથે DAમાં વધારો અને પગાર પંચના સમાચાર ઉમેરવામાં આવે છે, તો તહેવારનો ઉત્સાહ બમણો થઈ જાય છે. આ જ કારણ છે કે, આ વખતે તહેવાર પહેલા પણ બજારો વધુ ધમધમતા જોવા મળી શકે છે.
આ વખતે દિવાળી 2025 ખરેખર ખાસ બનવાની છે. કારણ કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને એકસાથે 2 ભેટો મળી શકે છે. એક તરફ DAમાં વધારો, જે પગાર અને પેન્શનમાં તાત્કાલિક રાહત આપશે. બીજી તરફ 8મા પગાર પંચની રચના, જે 2026થી લાંબા સમય સુધી પગાર માળખામાં ફેરફાર કરશે. એમ કહી શકાય કે, આ વખતે દીવાના પ્રકાશની સાથે કર્મચારીઓનું સ્મિત પણ વધુ ચમકવાનું છે.
