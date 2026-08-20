/8મું પગાર પંચ લાગુ થવામાં વિલંબ થશે તો પણ નહીં થાય નુકસાન, એકસાથે મળશે મોટી રકમ ! જાણો કેવી રીતે

8th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં આજકાલ ચર્ચાનો સૌથી મોટો વિષય 8મું પગાર પંચ છે. દરેકના મનમાં બે પ્રશ્નો છે, નવું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થશે અને જો અમલીકરણમાં વિલંબ થશે, તો બાકી રકમ એરિયર તરીકે કેટલી મળશે?
સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ દાવાઓ ફરતા થઈ રહ્યા છે કે સરકાર એરિયર રોકી શકે છે. જોકે, NFIR (રેલવે કર્મચારી સંઘ)ના કાર્યકારી પ્રમુખ બી.સી. શર્માના મતે, કમિશનના અમલીકરણમાં વિલંબ થાય તો પણ કર્મચારીઓને સંપૂર્ણ એરિયર મળવી જોઈએ. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે એરિયર અને પગાર વધારાની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે.
1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવવાનું હતું તો અત્યાર સુધી શું થયું ?
નિયમો અનુસાર, 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવવાની હતી. જોકે, ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં આયોગ હાલમાં બેઠકો યોજવા અને તેની ભલામણો ઘડવાની પ્રક્રિયામાં છે. જો સરકાર ભલામણોને મંજૂરી આપે અને એપ્રિલ 2027થી વધેલો પગાર ચૂકવવાનું શરૂ કરે, તો કર્મચારીઓ 15 મહિના(જાન્યુઆરી 2026થી માર્ચ 2027 સુધી)નું એરિયર મેળવવા માટે હકદાર બનશે. તેથી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે લાગુ થવાની તારીખ ગમે તે હોય, એરિયરની ગણતરી 1 જાન્યુઆરી, 2026થી કરવામાં આવશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે અને તે કેટલું હોઈ શકે છે ?
તમારો નવો બેઝિક પગાર ફક્ત એક જ વસ્તુ પર આધાર રાખે છે અને તે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર. 7મા પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતિં, જેણે ન્યૂનતમ બેઝિક પગાર ₹7,000થી વધારીને ₹18,000 કર્યો. હવે 8મા પગાર પંચ માટે કર્મચારી સંગઠનો 3.68 ગણો વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે સરકાર તેને 2.86 અથવા 3.00ની આસપાસ નક્કી કરી શકે છે.
જો સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 નક્કી કરે છે, તો એરિયરનું ગણિત કંઈક આવું હશે...
જે કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર ₹18,000 છે તેમના માટે:
15 મહિના માટે બેઝિક એરિયર: ₹33,480 × 15 = ₹5,02,200 (આશરે ₹5 લાખ)
₹50,000 બેઝિક પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે:
15 મહિના માટે બેઝિક એરિયર: ₹93,000 × 15 = આશરે ₹13.95 લાખ (લગભગ ₹14 લાખ)
જોકે, આ ગણતરીઓને ધ્યાનમાં લેતી વખતે એ ધ્યાનમાં રાખો કે આ ફક્ત બેઝિક પગારમાં તફાવત પર આધારિત અંદાજ છે. અંતિમ આંકડામાં DA, HRA અને અન્ય ભથ્થાંઓનો પણ સમાવેશ થશે.
એકંદરે, જ્યારે 8મા પગાર પંચ અંગે સત્તાવાર નિર્ણયની હજુ રાહ જોવામાં આવી રહી છે, ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે જ્યારે પણ પગાર પંચની ભલામણો વિલંબથી લાગુ કરવામાં આવી છે, ત્યારે કર્મચારીઓને તેમના બાકી રકમ એટલે કે એરિયર હંમેશા મળ્યું છે, કાં તો એકસાથે અથવા હપ્તામાં. તેથી જો 8મા પગાર પંચ વિલંબ થાય તો પણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને બાકી રકમ એરિયર તરીકે મળશે.