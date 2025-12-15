8મું પગાર પંચ: આ કર્મચારીઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નહીં મળે DA હાઈક અને CPCનો લાભ !
8th Pay Commission Latest News: 8માં પગાર પંચ હજુ સુધી લાગુ થયું નથી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તેની આસપાસ ઘણી મૂંઝવણ છે. એક વાયરલ મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને DA વધારો અને CPC લાભો મળશે નહીં. સત્ય જાણો.
Trending Photos
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચ અંગે હજારો પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, 8મા પગાર પંચ અંગેનો એક સંદેશ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ સંદેશમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકારે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2025 હેઠળ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અથવા પેન્શનરો માટે DA વધારો અને પગાર પંચના લાભો સ્થગિત કરી દીધા છે.
આનો અર્થ એ છે કે પેન્શનરોને DA વધારો અને 8મા CPC લાભો મળશે નહીં. આ વાયરલ સંદેશે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં મૂંઝવણ ઉભી કરી છે. ચાલો આ પાછળનું સત્ય શોધીએ અને ઓળખીએ કે ખરેખર કયા કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચના લાભોમાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે.
શું પેન્શનરોને DA વધારો અને 8મા CPC લાભોમાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે?
પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) ફેક્ટ ચેક યુનિટે વાયરલ સોશિયલ મીડિયા દાવાનું ખંડન કર્યું છે કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા CPC) અને DA વધારામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે કેન્દ્ર સરકારે નીતિમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
PIB ફેક્ટ ચેક યુનિટે X પર પોસ્ટ કર્યું છે કે WhatsApp પર એક સંદેશ ફરતો થઈ રહ્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકારે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2025 હેઠળ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે DA વધારો અને પગાર પંચમાં સુધારો જેવા નિવૃત્તિ પછીના લાભો પાછા ખેંચી લીધા છે. આ દાવો ખોટો છે!
🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2025
કયા કર્મચારીઓને DA અને 8મા CPC લાભો મળશે નહીં?
PIB અનુસાર, CCS (પેન્શન) નિયમો, 2021 માં કરવામાં આવેલ એકમાત્ર ફેરફાર નિયમ 37(29C) માં સુધારો છે, જે ગેરવર્તણૂક માટે બરતરફ કરાયેલા નિવૃત્ત PSU કર્મચારીઓને લગતો છે. સુધારેલા નિયમો હેઠળ, જો કોઈ નિવૃત્ત PSU કર્મચારી ગેરવર્તણૂક માટે સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવે તો તે તેમના નિવૃત્તિ લાભો ગુમાવશે.
સુધારેલા નિયમોમાં જણાવાયું છે કે સરકારી કંપનીમાં જોડાયા પછી કોઈપણ ગેરવર્તણૂક માટે બરતરફ કરાયેલ અથવા સેવામાંથી દૂર કરાયેલ કોઈપણ કર્મચારી સરકાર હેઠળ આપવામાં આવતી સેવા માટે તેમના નિવૃત્તિ લાભો પણ ગુમાવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે